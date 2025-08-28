Deux adolescentes meurent percutées par un train dans un tunnel près de Bordeaux

Le
28 Aoû. 2025 à 12h18 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Thomas SAINT-CRICQ, Paul LARGILLIERE
© 2025 AFP
L'entrée d'un tunnel ferroviaire où deux adolescentes ont été tuées après avoir été heurtées par un train à Lormont, dans la banlieue de Bordeaux, le 28 août 2025 en Gironde

AFP
Christophe ARCHAMBAULT
Deux adolescentes, dont les parents avaient signalé la disparition dans la nuit, ont été percutées mortellement par un train jeudi matin dans un tunnel à Lormont, près de Bordeaux.

"Les circonstances, y compris l'heure du décès, restent à déterminer, et ce d'autant qu'aucun conducteur de train n'a signalé à ce stade cette percussion, qui n'a pas nécessairement été frontale", précise le procureur de la République de Bordeaux, Renaud Gaudeul, dans un communiqué.

Les deux jeunes filles, âgées de 14 ans et 15 ans, ont pu être happées par un train dans le tunnel sans que le conducteur ne s'en aperçoive, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, pour qui l'absence de signalement par le personnel SNCF étaye cette hypothèse accidentelle.

La SNCF a pour sa part indiqué à l'AFP qu'elle "ne s'exprimera(it) pas".

Les deux victimes étaient des collégiennes de 3e, scolarisées dans un établissement de la commune, a indiqué le maire de Lormont Jean Touzeau, ému en conférence de presse.

Selon le procureur, les parents des deux jeunes filles, "demeurant pour l'une à Lormont et l'autre à Bordeaux", ont signalé leur disparition au commissariat de Bordeaux dans la nuit de mercredi à jeudi.

"Ce matin, aux environs de 05H30, le père de l'une d'elles a découvert le corps sans vie de sa fille et de son amie, sur les voies de chemin de fer situées dans un tunnel à Lormont. Il s'était rendu sur les lieux après avoir reçu de la part d'une amie de sa fille une photo prise par celle-ci à l'entrée du tunnel hier après-midi", poursuit M. Gaudeul dans son communiqué.

"Limites de l'action publique"

Insistant à plusieur reprises sur "un drame affreux" , le maire de Lormont n'a pas donné d'éléments sur les circonstances de l'accident et a préféré renvoyer vers l'enquête ouverte jeudi matin par le parquet de Bordeaux "aux fins de recherche des causes de la mort", confiée au commissariat de police de Bordeaux.

Sur place, l'entrée du tunnel est protégée par un vaste portail en métal, toujours scellé par une chaîne, a constaté l'AFP. Selon des voisins, des personnes pouvaient le contourner la nuit, en crapahutant dans les arbres et les talus de végétations.

Le maire Jean Touzeau a toutefois reconnu les "limites de l'action publique" face aux "volontés d'aller sur des lignes". "Les tunnels sont aménagés, sécurisés le plus possible0", "mais les enfants qui veulent arrivent toujours à trouver une solution pour franchir les obstacles", a-t-il regretté.

La circulation des trains a été interrompue sur la voie pendant la matinée, le temps des investigations notamment menées par la police technique et scientifique.

Une cellule d'écoute psychologique pour les familles des deux jeunes filles a été mise en place immédiatement jeudi matin, dans des locaux mis à disposition par la mairie de Lormont.

Un "accompagnement" des élèves du collège où étaient scolarisées les victimes est aussi prévu pour "surmonter ce drame", a précisé le maire.

