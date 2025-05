Deux employés de l'ambassade d'Israël abattus devant le Musée juif de Washington

Un homme a abattu deux employés de l'ambassade d'Israël aux Etats-Unis à l'extérieur du Musée juif de Washington mercredi soir, scandant des slogans pro-palestiniens lors de son arrestation, une attaque que Donald Trump a dénoncée comme antisémite.

"Deux membres du personnel de l'ambassade israélienne ont été tués de manière insensée ce soir près du Musée juif de Washington. Nous enquêtons activement", a annoncé la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem sur le réseau social X.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné jeudi de renforcer la sécurité de toutes les représentations diplomatiques de son pays dans le monde, voyant dans cette attaque le résultat d'une "furieuse incitation" à la violence contre Israël, dont les actions militaires à Gaza alimentent de nombreux mouvements de protestation pro-palestiniens dans plusieurs pays du monde, dont les Etats-Unis.

"Ces horribles meurtres (...), évidemment motivés par l'antisémitisme, doivent cesser, MAINTENANT!", a réagi pour sa part le président Trump sur son réseau Truth Social. "La haine et le radicalisme n'ont pas leur place aux Etats-Unis", a-t-il ajouté.

Avant l'attaque vers 21H00 locales (01H00 GMT jeudi), "le suspect a été observé en train de faire des allées et venues à l'extérieur du musée. Il a approché un groupe de quatre personnes, sorti une arme de poing et ouvert le feu", a déclaré à la presse la cheffe de la police de Washington Pamela Smith, ajoutant que le suspect avait agi seul et qu'il avait scandé des slogans pro-palestiniens lors de son arrestation.

La police l'a identifié comme étant Elias Rodriguez, âgé de 30 ans et originaire de Chicago, dans le nord des Etats-Unis.

Le Musée juif, qui se situe en plein centre de Washington, non loin du Capitole, accueillait lors de l'attaque une réception organisée par l'organisation juive American Jewish Committe (AJC) pour qui il s'agit "clairement d'une attaque motivée par la haine contre le peuple et l'État juifs".

Sur une vidéo circulant sur les réseaux sociaux que l'AFP n'a pas authentifiée dans l'immédiat, un homme, barbu, à lunettes, en veste et chemise blanche, est arrêté et emmené par plusieurs personnes, sans opposer de résistance.

Avant de franchir la porte, il se tourne vers l'assistance et la caméra en criant à deux reprises "Libérez, libérez la Palestine" (Free! Free Palestine!).

Yechiel Leiter, ambassadeur israélien aux États-Unis, a révélé devant la presse que "le couple qui a été abattu (...) au nom de la +Palestine libre+ était un jeune couple sur le point de se fiancer. Le jeune homme avait acheté une bague cette semaine avec l'intention de demander sa petite amie en mariage la semaine prochaine à Jérusalem".

"Furieuse incitation" à l'antisémitisme

Devant le Musée juif de Washington (États-Unis) après la fusillade qui a fait deux morts le 21 mai 2025 AFP

Le secrétaire d'Etat Marco Rubio a assuré que les autorités traduiraient en justice les responsables de ce qu'il a qualifié d'"acte éhonté de violence lâche et antisémite".

"Ne vous y trompez pas: nous retrouverons les responsables et les traduirons en justice", a-t-il écrit sur le réseau social X, laissant entendre qu'il pourrait y avoir d'autres responsables que le tireur qui a été arrêté.

"Nous avons confiance dans le fait que les autorités américaines prendront des mesures fortes contre les responsables", a déclaré le représentant permanent d'Israël aux Nations unies, Danny Danon, dénoncant un "acte dévoyé de terrorisme antisémite".

"Le terrorisme et la haine ne nous briseront pas", a réagi pour sa part le président israélien Isaac Herzog, se disant "bouleversé par ce qui s'est passé à Washington". "L'Amérique et Israël resteront unis pour défendre nos peuples et nos valeurs communes", a-t-il ajouté.

"La violence antisémite n'a aucune justification. Je suis choqué par le meurtre perfide de deux employés de l'ambassade d'Israël à Washington", a réagi le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul.

Paris et Londres ont également fait part de leur indignation.

Depuis les attaques du 7 octobre 2023 du Hamas contre Israël et les ripostes israéliennes contre Gaza qui ont fait plus de 50.000 morts selon le mouvement islamiste, les Etats-Unis ont connu une vague de mobilisation pro-palestinienne, notamment sur les campus universitaires, et subi une forte hausse des actes antisémites.

Ce phénomène avait déjà été dénoncé par la précédente administration démocrate de Joe Biden.

Israël a intensifié ces derniers jours son offensive à Gaza avec le but affiché d'anéantir le Hamas.