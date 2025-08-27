Deux hommes interpellés en Seine-Saint-Denis, suspectés d'avoir abattu un olivier rendant hommage à Ilan Halimi

Deux hommes ont été interpellés, accusés d'avoir abattu le 15 août à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) un olivier planté en mémoire d'Ilan Halimi, jeune Juif torturé à mort en 2006, a indiqué mercredi le parquet de Bobigny, confirmant une information de Paris Match.

27 Aoû. 2025 à 16h31 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
© 2025 AFP
Le mémorial en hommage à Ilan Halimi à Epinay-sur Seine (Seine-Saint-Denis) le 15 août 2025, après sa dégradation

Le mémorial en hommage à Ilan Halimi à Epinay-sur Seine (Seine-Saint-Denis) le 15 août 2025, après sa dégradation

AFP
Dimitar DILKOFF
Les suspects, des frères jumeaux, vont être jugés en comparution immédiate pour destruction de bien aggravée et violation de monument dédié à la mémoire des morts commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, a précisé le ministère public.

Indignation

L'abattage de l'arbre en pleine nuit avait suscité une indignation unanime au sein de la classe politique. D'après le maire DVD de la commune Hervé Chevreau, se basant sur les caméras de vidéosurveillance extérieures au jardin, un homme portant un sac à dos s'y est introduit à 1h50 alors que le parc ferme à 21H30.

L'olivier avait été planté en 2011 au jardin d'Alcobendas de cette commune d'un peu plus de 50.000 habitants, située à une dizaine de kilomètres au nord de Paris. "Abattre l'arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c'est chercher à le tuer une deuxième fois. Il n'en sera rien: la Nation n'oubliera pas cet enfant de France mort parce que Juif. Tous les moyens sont déployés pour punir cet acte de haine", avait écrit sur X le président Emmanuel Macron le jour où l'arbre a été retrouvé abattu par des agents territoriaux.

Le logo de la troisième édition du Prix Ilan Halimi, qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme en encourageant la retenue, est affiché à Matignon, à Paris, le jeudi 11 février 2021.

AP Photo/Francois Mori,

Citoyen français de confession juive, Ilan Halimi, 23 ans, avait été séquestré et torturé en janvier 2006 à Bagneux (Hauts-de-Seine) par un groupe d'une vingtaine de personnes qui se faisaient appeler le "gang des barbares", sous la direction de Youssouf Fofana. Découvert nu, bâillonné, menotté et portant des traces de tortures et de brûlures à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, le jeune homme était mort pendant son transfert à l'hôpital un peu moins d'un mois plus tard.

Raviver les souvenirs

Son calvaire avait suscité une vive émotion dans le pays. Mathieu Hanotin, président de l'établissement public territorial Plaine Commune, auquel appartient Epinay-sur-Seine, a condamné après l'abattage de l'olivier "un acte de vandalisme portant atteinte à la mémoire collective de ce meurtre antisémite". Il s'est engagé dans un communiqué "à ce qu'un nouvel arbre commémoratif soit replanté dans les meilleurs délais".

Deux autres arbres plantés en hommage à Ilan Halimi, dont l'un portait sa photo, avaient été sciés en 2019 à Sainte-Geneviève-des-Bois, où il avait été retrouvé agonisant au bord d'une voie ferrée.

D'autres arbres avaient été replantés.

 

