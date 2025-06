Deux porte-avions chinois en opération aperçus pour la première fois dans le Pacifique selon Tokyo

Une maquette et une peinture du porte-avions chinois Liaoning au Musée militaire de Pékin le 2 mars 2025

Le Japon a déclaré mardi que deux porte-avions chinois avaient été aperçus en opération dans le Pacifique pour la première fois simultanément, amenant le ministre nippon de la Défense à dénoncer une expansion des activités militaires maritimes de Pékin.

Le porte-avions Shandong et quatre autres navires, dont un destroyer lance-missiles, ont navigué lundi dans la zone économique exclusive (ZEE) japonaise entourant l'atoll méridional isolé d'Okinotori, a déclaré le ministère japonais de la Défense.

Les avions de combat et les hélicoptères qu'il transporte ont effectué des décollages et des atterrissages, a précisé le ministère nippon. Cette flotte avait été aperçue samedi naviguant à 550 km au sud-est de l'île de Miyako, près de Taïwan, a-t-il ajouté.

Un autre porte-avions, le Liaoning, et sa flotte sont parallèlement entrés dans une autre ZEE japonaise plus à l'est pendant le week-end, avait affirmé Tokyo lundi.

"C'est la première fois que deux porte-avions chinois sont aperçus en opération simultanément dans le Pacifique", a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense à l'AFP mardi.

"Nous pensons que l'objectif de l'armée chinoise est d'améliorer sa capacité opérationnelle et son aptitude à effectuer des opérations dans des zones éloignées", a-t-il ajouté.

"Exercice de routine"

S'exprimant devant la presse, le ministre japonais de la Défense, Gen Nakatani, a de son côté estimé que ces observations montraient une expansion de la zone où opère l'armée chinoise.

"Le Japon a exprimé" par voie diplomatique "sa position selon laquelle les activités de la Chine ne devraient pas menacer sa sécurité", a rappelé M. Nakatani, assurant que l'armée japonaise continuera de surveiller étroitement les opérations des navires chinois.

Le développement militaire de la Chine et l'utilisation de moyens navals et aériens pour affirmer des revendications territoriales inquiètent les Etats-Unis et leurs alliés dans la région Asie-Pacifique.

"Les activités des navires de guerre chinois dans les zones maritimes concernées sont pleinement conformes au droit international et aux pratiques internationales", a déclaré mardi Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

De son côté, un porte-parole de la marine chinoise, Wang Xuemeng, a indiqué qu'il s'agissait d'un "exercice de routine" destiné à "améliorer continuellement les capacités d'accomplissement des missions". "Il ne vise aucun pays ni cible spécifiques", a-t-il souligné.

Des responsables militaires japonais et américain affirment que la Chine veut évincer l'armée américaine de ce qui est appelé la "première chaîne d'îles" allant du Japon jusqu'aux Philippines, deux proches alliés de Washington.

"Inacceptables"

Selon le ministère japonais de la Défense, l'incursion du Liaoning vers l'est marque une première pour un porte-avions chinois au-delà de la "deuxième chaîne d'îles", située entre les îles japonaises éloignées d'Ogasawara et le territoire américain de Guam.

En septembre, le Liaoning avait navigué entre deux îles japonaises proches de Taïwan et était entré dans les eaux contiguës du Japon, une zone débutant à 24 milles nautiques (environ 45 km) de ses côtes. A l'époque, Tokyo avait qualifié ces manoeuvres d'"inacceptables".

Selon le droit international, un Etat côtier exerce des droits sur les ressources et activités économiques dans sa ZEE, qui s'étend jusqu'à 200 milles nautiques (370 km) de ses côtes.

Daisuke Kawai, chercheur d'un programme sur la sécurité à l'Université de Tokyo, a qualifié ces activités chinoises dénoncées par le Japon d'"escalade stratégique majeure".

"Les incursions navales chinoises dans la ZEE japonaise sont incontestablement provocatrices, stratégiquement conçues pour tester les seuils de réaction du Japon sans franchir la ligne et entrer en situation d'illégalité pure et simple au regard du droit international", déclare-t-il à l'AFP.