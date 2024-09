Didier Roustan, la grande voix du foot sur TV5MONDE, s'est éteint à l'âge de 66 ans

Né le 10 octobre 1957 à Brazzaville, où il passera les trois premières années de sa vie, Didier Roustan a très tôt explosé dans sa carrière de journaliste-chroniqueur-commentateur sportif.

Le cannois débarque à l'âge de 18 ans, en 1971, en tant que stagiaire chez TF1 dans la rédaction sport. C'est l'émission "Téléfoot", où il parvient à se faire sa place, qui lui intimera sa trajectoire dans le monde du football.

3 ans plus tard, à l'âge de 21 ans, il commente le match France-Suède, avec Pierre Cangioni.

Il passera ensuite par Canal+, puis par TV5MONDE, où il commentera les matchs de Ligue 1.

Passionné et investi, Didier Roustan, à côté de sa carrière journalistique, créera également le syndicat mondial des joueurs, l'AIFP, entre 1995 et 1999.

Une période de vie qui ébranlera la santé mentale de la voix du foot. Il s'en relèvera bien sûr, pour continuer son travail de passeur de passions et d'histoires et pour écrire, plus de deux décennies plus tard, un livre autobiographique intitulé "Puzzle".

Sur le plateau de l'émission "L'Invité", Didier Roustan explique au journaliste Patrick Simonin continuer à rechercher la "magie" chez les joueurs, dans un milieu" de plus en plus aseptisé".

" Le monde du football est devenu un grand Monopoly interplanétaire, il a été mangé par l'argent (...). Mais le football ne peut pas être dans une cage dorée, coupé de la société. Non, il est le reflet de la société."

En bon journaliste, il observe tout au long de sa carrière l'évolution du football, tout à la fois pratique inspirante et puissante mais aussi juteux business.

"Les footballeurs ont une telle notoriété qu'ils ont pris le dessus sur les stars d'autrefois. Finalement, aujourd'hui, Mbappé est plus puissant que Brad Pitt(...). Le football, dans son délire perpétuel, a pris ce pouvoir de la notoriété."

Réaliste, Didier Roustan restera jusqu'à sa mort l'un des plus grand passionnés et porte parole de ce qui est pour lui bien plus qu'un sport.

"Ce qui te donne toujours la foi et c'est la force du sport et du football en particulier, c'est ce lien avec l'enfance, ce lien invisible qui reste, y compris pour des gens bien plus âgés que moi. Ils ont l'œil qui brille devant un match. Cela leur ramène à leur père. Le football me ramène à mon père."

À n'en pas douter, Didier Roustan continuera à vivre à travers l'histoire du ballon rond français.

Après tout, lui-même le disait : "Le football, c'est la vie".