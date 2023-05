DIRECT - Ukraine : cinq personnes blessées à Kiev après des attaques aériennes

6H48 TU. La Russie sera vaincue "de la même manière" que le nazisme, lance Zelensky ce lundi 8 mai

La Russie sera vaincue "de la même manière" que le nazisme l'a été en 1945, a lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'occasion du 8 mai, journée qui commémore la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Deuxième guerre mondiale.

"Tout le vieux mal que la Russie moderne ramène sera vaincu de la même manière que le nazisme a été vaincu", a déclaré Volodymyr Zelensky dans une allocution diffusée sur ses réseaux sociaux, promettant de "libérer" les territoires occupés par Moscou.

5H06 TU. Cinq personnes blessées à Kiev après des attaques aériennes

Cinq personnes ont été blessées à Kiev, qui a été la cible d'attaques aériennes, a fait savoir le maire Vitali Klitschko. Il a précisé qu'une assistance médicale a été fournie sur place.

Selon le commandement aérien de l'Ukraine, 35 drones russes ont été abattus.

La région d'Odessa a aussi été visée dans la nuit, selon l'administration militaire régionale.

"Un missile X-22 a touché une infrastructure logistique (un entrepôt stockant des aliments) (...) provoquant un grave incendie", a précisé la même source.

Ce qu'il faut savoir à 5H00 TU.

Wagner reste à Bakhmout

Le groupe paramilitaire Wagner a annoncé dimanche avoir eu "la promesse" de Moscou qu'il recevrait plus de munitions après avoir menacé de se retirer de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, alors que la perspective d'une contre-offensive ukrainienne se fait plus pressante avec de nouvelles attaques de drones sur la Crimée.

L'administration russe dans la péninsule annexée par Moscou en 2014 a affirmé que l'Ukraine avait lancé une dizaine de drones sur la ville portuaire de Sébastopol, qui ont selon elle été neutralisés par la défense anti-aérienne et des brouillages électroniques.

"Aucune infrastructure dans la ville n'a subi de dégâts", a affirmé Mikhaïl Razvojaïev, le gouverneur de la ville.

L'AIEA inquiète

Les autorités d'occupation russes ont annoncé vendredi des évacuations partielles dans 18 localités occupées de la région ukrainienne de Zaporijjia (sud).

Dimanche, le responsable de l'administration d'occupation locale, Evguéni Balitski, a affirmé sur Telegram que plus de 1.500 personnes avaient déjà été évacuées.

Ces évacuations concernent notamment la ville d'Energodar, où vivent la majorité des employés de la centrale nucléaire de Zaporijjia.

Mais une évacuation des employés de la centrale nucléaire, dont les six réacteurs sont à l'arrêt, n'est pour l'heure pas prévue, a annoncé samedi Iouri Tchernitchouk, directeur du site nommé par les autorités russes. Samedi, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi s'est inquiété d'une situation "de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse" autour de la centrale.

L'AIEA a alerté une nouvelle fois sur le risque d'un "grave accident nucléaire", alors même que la centrale, occupée par les militaires russes, est au centre d'une zone extrêmement stratégique pour la contre-offensive ukrainienne en direction de la Crimée.

L'écrivain pro-Kremlin dit qu'il ne se laissera pas intimider après avoir survécu à un attentat

Zakhar Prilépine, l'écrivain russe chantre de l'attaque contre l'Ukraine blessé samedi en Russie dans l'explosion de sa voiture, qui a tué son assistant, a assuré dimanche qu'il ne se laisserait pas intimider.

"Merci à tous ceux qui ont prié, car il aurait été impossible de survivre à une telle explosion", a dit Prilépine sur Telegram, ajoutant : "Je le dis aux démons, vous n'intimiderez personne. Dieu existe. Nous vaincrons".