DIRECT - Ukraine : la bataille autour des drones se poursuit

00H05 TU. Attaque présumée de drones : Moscou accuse Washington, qui dément

La Russie a accusé jeudi 4 mai les États-Unis d'avoir commandité l'attaque présumée de drones ukrainiens contre le Kremlin qu'elle affirme avoir déjouée la veille. "Un mensonge", selon Washington.

L'Ukraine, qui affirme achever ses préparatifs en vue d'une grande offensive, a dit avoir abattu jeudi une trentaine de drones explosifs envoyés par la Russie.

20H51 TU. L'Ukraine dit avoir abattu un de ses propres drones à Kiev après sa perte de contrôle

L'armée de l'air ukrainienne a annoncé que le drone abattu quelques heures plus tôt au-dessus de Kiev, provoquant une explosion suivie d'un incendie, était l'un des siens, en perte de contrôle.

20H23 TU. Enfants ukrainiens "déportés" par Moscou : l'OSCE pointe un phénomène "massif"

Des centaines de milliers d'enfants ont probablement été transférés par la Russie dans les zones sous son contrôle en Ukraine ainsi que sur son propre territoire, selon un rapport de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

"Selon les estimations les plus basses que nous avons pu trouver, leur nombre se situe autour de 20.000. Mais des sources russes et ukrainiennes suggèrent des chiffres dix fois plus élevés, voire davantage encore", détaille l'une des co-autrices du rapport. "Il s'agit donc vraiment d'un phénomène massif".

La Russie affirme de son côté protéger des enfants "réfugiés" mais selon les auteurs du document, elle a pris "des mesures juridiques et politiques (...) pour favoriser l'obtention de la nationalité russe et leur placement dans des familles d'accueil".