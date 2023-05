DIRECT - Ukraine : le groupe Wagner demande à Moscou de céder ses positions aux troupes tchétchènes

11H36 TU. L'Ukraine dit avoir abattu pour la première fois un missile hypersonique russe Kinjal

L'Ukraine indique avoir abattu pour la première fois un missile hypersonique russe de type Kinjal lors de frappes menées par Moscou dans la nuit de mercredi à jeudi.

Un technicien vérifie un missile Kinjal fixé sous un chasseur MiG-31K de l'armée de l'air russe. 19 février 2022 © Russian Defense Ministry Press Service via AP

Le président russe Vladimir Poutine l'avait qualifié, lorsqu'il avait dévoilé le missile Kinjal en 2018, d'"arme idéale" car très difficile à intercepter pour les défenses adverses.

"Je félicite le peuple ukrainien pour cet événement historique", a déclaré sur la messagerie Telegram le général Mykola Oleshchuk. "Oui, nous avons abattu le missile Kinjal, qui n'a pas d'équivalent", s'est-il réjoui.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, le missile a été abattu par un système de défense aérienne Patriot au-dessus de Kiev vers 02h30 locales jeudi (23h30 GMT mercredi).

L'Ukraine a demandé à ses alliés occidentaux de l'aider à renforcer son système de défense aérienne. Pendant tout l'hiver, Moscou avait en effet bombardé ses infrastructures énergétiques.

Et à la mi-avril, Kiev a reçu ses premiers Patriots, considérés un des systèmes de défense aérienne les plus perfectionnés.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré que les Patriots renforceraient "considérablement" les défenses de l'Ukraine contre les frappes russes.

11H28 TU. La Russie accuse l'Ukraine et l'Occident après l'explosion qui a blessé Prilépine

La Russie a accusé les États-Unis, l'Otan et l'Ukraine d'avoir fomenté une attaque "terroriste" contre l'écrivain nationaliste Zakhar Prilépine.

Dès les premiers rapports de l'incident, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a accusé l'Ukraine, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Otan d'être derrière cet acte "terroriste". "Responsabilité directe des États-Unis et la Grande Bretagne. Nous prions pour Zakhar", a-t-elle écrit sur Telegram.

Selon le Comité d'enquête, l'écrivain était dans sa voiture "avec sa famille" quand l'explosion s'est produite.

Une photo des lieux de l'incident, publiée par le Comité d'enquête, montre un véhicule blanc à l'avant déchiqueté et retourné sur le toit, devant un cratère sur une route de terre, dans une zone boisée.

Une enquête a été ouverte pour "acte terroriste", et un suspect arrêté.



10H38 TU. L'écrivain russe Prilépine blessé dans une "explosion", une autre personne tuée

L'écrivain nationaliste russe Zakhar Prilépine, soutien farouche de l'attaque du Kremlin en Ukraine, a été blessé samedi dans l'"explosion" de sa voiture en Russie, une attaque dont Moscou accuse l'Ukraine et l'Occident d'être à l'origine.

Cette attaque, qui a tué une autre personne, ont indiqué les autorités, survient en pleine vague d'attaques touchant le pays.

Ces dernières semaines, des frappes de drones, sabotages et attentats présumés se multiplient sur le territoire russe. Le Kremlin accuse Kiev alors que se profile une vaste offensive des forces armées ukrainiennes et les grandes célébrations en Russie du 9 mai, jour de la victoire contre Hitler.

Zakhar Prilépine à Moscou en février 2017. © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

"Une personne a été tuée par l'explosion, et l'écrivain Zakhar Prilépine, qui se trouvait dans la voiture, a été blessé", a indiqué le service de presse du ministère de l'Intérieur.

Des sources médicales et sécuritaires anonymes, citées par les agences de presse russes, affirment que l'écrivain a été blessé aux jambes. D'autres médias affirment que c'est son chauffeur qui a été tué dans l'explosion.

Figure de la scène littéraire russe, traduit dans de nombreux pays, l'écrivain, âgé de 47 ans, s'est engagé dès 2014 en faveur des séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, aux côtés desquels il a combattu.

Depuis, il se rend régulièrement dans l'est de l'Ukraine et défend le président Vladimir Poutine et son offensive massive contre l'Ukraine, lancée le 24 février 2022.

Très présent dans les médias russes, il participe activement aux mouvements patriotiques et traditionalistes en Russie.

Avant de se rallier au régime de Vladimir Poutine, ce vétéran des guerres de Tchétchénie dans les années 1990 avait milité un temps dans l'opposition au sein du parti national-bolchévique du sulfureux écrivain Edouard Limonov (1943-2020).

Ces dernières semaines, plusieurs attaques et attentats ont frappé la Russie, parfois très loin de l'Ukraine.

Début avril, un influent blogueur militaire, Vladlen Tatarskii (de son vrai nom Maxime Fomine), partisan de l'offensive en Ukraine, a été tué dans l'explosion d'une statuette piégée dans un café du centre de Saint-Pétersbourg.

Et ,fin août dernier, Daria Douguina, la fille de l'idéologue impérialiste Alexandre Douguine, est morte dans l'explosion d'une voiture dans la région de Moscou.



9H58 TU. Les drapeaux ukrainiens finalement autorisés à Berlin aux célébrations de la fin de la Deuxième guerre mondiale

Un tribunal a annulé l'interdiction faite par la police de Berlin de déployer des drapeaux ukrainiens autour des trois monuments soviétiques de la ville, pendant les célébrations de la fin de la Deuxième guerre mondiale.

La police avait interdit aussi bien les drapeaux ukrainiens que russes pendant les célébrations, qui auront lieu le 8 mai, jour anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945, mais aussi le 9 mai, jour de la fin de la guerre pour l'ex-Union soviétique. Elle voulait permettre que "ces cérémonies du souvenir et le respect pour ces monuments soient préservées malgré l'actuelle guerre en Ukraine".

Mais une organisation ukrainienne a fait appel de cette décision, et le tribunal saisi "n'a pas suivi notre évaluation de la menace, et a autorisé la présence de drapeaux ukrainiens ainsi que de défilés et de chansons militaires" autour de ces sites.

Tweet URL

09H42 TU. Pas d'évacuation prévue d'employés de la centrale de Zaporijjia

L’administration d'occupation russe de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, a assuré qu'aucune évacuation des employés du site n'était prévue pour l'heure après l'annonce d'évacuations partielle dans la zone, en pleine crainte d'une offensive ukrainienne.

Les autorités russes prévoient d'évacuer environ 70 000 personnes de localités de la région, selon un responsable de l'administration d’occupation, Andreï Kozenko, cité par l'agence TASS.

---------------------------------------

18H28 TU. Deux artistes réputées incarcérées pour "apologie" du terrorisme

Un tribunal russe a placé vendredi en détention provisoire Evguénia Berkovitch et Svetlana Petriïtchouk, deux artistes accusées d'apologie du terrorisme pour l'une de leurs pièces de théâtre, en pleine répression des voix dissidentes en Russie.

La pièce en question, "Finist est un vaillant faucon", racontait l'histoire de Russes recrutées sur Internet par des islamistes en Syrie et partant les rejoindre pour les épouser.

18H03 TU. Le groupe Wagner menace de quitter Bakhmout et accuse l'état-major

Laissant exploser sa colère dans plusieurs vidéos d'une rare virulence, l'homme d'affaires Evguéni Prigojine a mis en cause le haut commandement pour les "dizaines de milliers" de Russes tués et blessés en Ukraine.





(Re)lire : Ukraine: le groupe Wagner menace de quitter Bakhmout et éreinte l'état-major russe Un retrait de Wagner de Bakhmout, où cette organisation est en première ligne, laisserait l'armée russe en délicate posture, au moment où les Ukrainiens disent achever leurs préparatifs avant une grande offensive présentée comme imminente.

Le chef de Wagner accuse depuis des mois l'état-major russe de ne pas fournir suffisamment de munitions à ses hommes pour les priver d'une victoire à Bakhmout qui ferait de l'ombre à l'armée régulière, laquelle a essuyé des revers l'an dernier.

Mais, dans trois vidéos diffusées vendredi 5 mai, les attaques d'Evguéni Prigojine atteignent un niveau sans précédent, exposant les vives tensions qui existent au sein des forces de Moscou. "Le 10 mai 2023, nous devrons transférer nos positions à Bakhmout aux unités du ministère de la Défense et retirer les éléments de Wagner vers l'arrière pour panser nos plaies".

Dans une des vidéos, il accuse nommément le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et le chef de l'état-major Valéri Guérassimov d'être responsables de "dizaines de milliers de tués et de blessés" en Ukraine. "Ils porteront la responsabilité de dizaines de milliers de tués et de blessés devant leurs mères et leurs enfants".

La charge contre l'état-major avait débuté avec une première vidéo macabre, dans laquelle on voit Evguéni Prigojine déambuler parmi des dizaines de cadavres alignés sur le sol. "Ces gars sont de Wagner. Ils sont morts aujourd'hui, leur sang est encore chaud (...) Ils sont morts pour que vous puissiez vous engraisser dans vos bureaux !".



"Vous vous asseyez dans vos clubs hors de prix et vos enfants profitent de la vie, font des vidéos sur YouTube !", poursuit-il en lançant des insultes. "Choïgou ! Guérassimov ! Où sont mes putains d'obus ?!"

Interrogé par la presse sur ces tensions, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu avoir "vu les déclarations" du chef de Wagner mais a refusé de les commenter.