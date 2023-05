DIRECT - Ukraine : les évacuations se poursuivent autour de la centrale de Zaporijjia

70 000 personnes doivent être évacués de 18 localités entourant la plus grande centrale nucléaire d'Europe, sous occupation russe depuis mars 2022.

4h50 TU. À Zaporijjia, le chef de l'AIEA appelle à "empêcher un grave accident nucléaire".

"La situation dans la zone proche de la centrale nucléaire de Zaporijija devient de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse", a averti Rafael Mariano Grossi, le directeur général de l'AIEA.

Depuis vendredi, des opérations d'évacuations sont en cours dans 18 localités sous occupation russe de la région de Zaporijjia, notamment à Energodar. Selon Evguéni Balitski, le gouverneur régional installé par Moscou, ces évacuations, "temporaires" concernent en priorité les enfants avec leurs parents, les personnes âgées et handicapées, les patients des hôpitaux face à la multiplication, selon lui, de bombardements ukrainiens ces derniers jours.

Les autorités russes prévoient d'évacuer environ 70 000 personnes de localités de la région de Zaporijjia sous occupation russe, selon un autre responsable de l'administration d'occupation, Andreï Kozenko, cité par l'agence TASS.