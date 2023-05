DIRECT - Ukraine : Moscou accuse Kiev d'avoir tenté d'assassiner Vladimir Poutine



12h43 TU. Le Kremlin accuse Kiev d'avoir voulu assassiner Poutine et dénonce une tentative d'acte "terroriste".

La Russie affirme avoir abattu deux drones ukrainiens qui tentaient d'attaquer le Kremlin, dénonçant une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine à quelques jours des célébrations militaires à Moscou.

Dans la nuit de mardi à mercredi, "deux drones qui visaient le Kremlin" ont été "mis hors service grâce à l'utilisation de systèmes radar", selon la présidence russe. "Nous voyons ces actions comme une tentative d'acte terroriste et un attentat contre la vie du président" Vladimir Poutine, a ajouté le Kremlin, en précisant que ce dernier n'avait pas été blessé.

11h41 TU. Couvre-feu imposé à Kherson, un dépôt visé près de la Crimée

Les autorités ukrainiennes a annoncé mercredi un couvre-feu de 58 heures à Kherson, près de la ligne de front dans le sud, à partir de vendredi soir, au moment où Kiev dit achever ses préparatifs pour une offensive d'ampleur.

En Russie, un dépôt de carburant a pris feu dans la nuit à proximité de la Crimée annexée, un nouvel incident s'inscrivant dans une série d'attaques et d'actes de "sabotage" à l'approche des grandes célébrations militaires du 9 mai dans ce pays.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est, quant à lui, en déplacement surprise en Finlande, un nouveau membre de l'Otan que Kiev cherche à rejoindre.

"À partir de 20H00 (17H00 GMT) le 5 mai, un couvre-feu sera mis en place à Kherson et il durera jusqu'à 6h00 (03H00 GMT) le 8 mai", a déclaré sur Telegram le chef de l'administration militaire locale, Oleksandre Prokoudine.

"Pendant ces 58 heures, il sera interdit de se déplacer et de se trouver dans les rues de la ville. (Kherson) sera également fermée à l'entrée et à la sortie", a-t-il ajouté.

M. Prokoudine a expliqué "ces restrictions provisoires" par "la nécessité" pour "les forces de l'ordre de pouvoir faire leur travail", sans donner plus de détails.

11h49 TU. Visite surprise du président ukrainien pour un sommet en Finlande

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu mercredi en visite surprise en Finlande pour participer à une réunion des Premiers ministres nordiques, a annoncé la présidence finlandaise.

En marge du sommet, M. Zelensky rencontrera son homologue finlandais Sauli Niinistö, dont le pays a récemment adhéré à l'Otan, afin d'évoquer "la lutte pour la défense de l'Ukraine".

Il aura aussi des entretiens bilatéraux avec les Premiers ministres de Suède Ulf Kristersson, de Norvège Jonas Gahr Store, du Danemark Mette Frederiksen et d'Islande Katrin Jakobsdottir.

"Afin de rejoindre l'Otan et de soutenir des alliances pour trouver un appui, le travail diplomatique fondamental doit être fait. L'Ukraine le fait aujourd'hui", a écrit sur Telegram Daria Zarivna, une conseillère du président ukrainien.

Tous les pays nordiques ont promis un soutien tant financier que militaire à l'Ukraine après l'invasion russe de février 2022.

07H16 TU. Le FSB russe dit avoir démantelé un réseau ukrainien "terroriste" en Crimée annexée.



Les services de sécurité russes (FSB) annoncent avoir démantelé un réseau ukrainien "terroriste" en Crimée annexée, sur fond de multiplication d'attaques et d'actes de "sabotages" quelques jours avant les importantes célébrations militaires du 9 mai en Russie.



"Le FSB (...) a déjoué les activités du réseau de renseignement de la Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, qui prévoyait de commettre une série d'actes importants de sabotage et de terrorisme en Crimée", a-t-il indiqué dans un communiqué cité par les agences russes.



Sept individus ont été arrêtés, selon le FSB, et des "engins explosifs" et des détonateurs ont été retrouvés lors des perquisitions.

Selon le FSB, les éléments constitutifs de la bombe sont entrés sur le sol russe depuis la Bulgarie.

Toujours selon les services de sécurité russes, ce réseau ukrainien visait notamment à commettre "des meurtres sur des hauts fonctionnaires" russes installés par Moscou dans la péninsule annexée de Crimée.

Le gouverneur installé par Moscou en Crimée, Sergueï Aksionov, a indiqué sur Telegram que ce réseau souhaitait viser "la direction (politique) de Crimée et des infrastructures".

"Il ne fait aucun doute que les personnes qui ont commandé ces crimes se trouvent à Kiev", a-t-il dénoncé.

Le FSB a précisé que le groupe arrêté était responsable d'un sabotage sur des lignes de chemin de fer en février dernier.



06H34 TU. Les vice-ministres de la Défense de la Russie, de l'Ukraine et de la Turquie discuteront d'un accord sur les céréales.



Les vice-ministres de la Défense de la Russie, de l'Ukraine et de la Turquie se réuniront vendredi 5 mai à Istanbul pour discuter d'un accord autorisant les exportations de céréales ukrainiennes sur la mer Noire, a déclaré mercredi le ministre turc de la Défense Hulusi Akar.



"Au cours de la réunion, certaines questions à commencer par l'initiative céréalière seront discutées", a déclaré l'agence publique Anadolu, le citant à propos de la réunion prévue à Istanbul.



"A cet égard, nous pouvons dire que les parties envisagent chaleureusement la prolongation de la durée. Notre souhait est que cette initiative soit prolongée sans aucun problème", a-t-il déclaré.





03H45 TU. La Russie lance des frappes infructueuses sur Kiev.



La Russie a lancé une troisième série d'attaques nocturnes sur Kiev en six jours, selon les autorités de la ville. Les systèmes de défense aérienne ont détruit tous ses drones. Aucune victime n'a été déclarée.



Les sirènes des raids aériens ont retenti pendant plusieurs heures à Kiev, dans la région environnante et dans la majeure partie de l'est de l'Ukraine, le ciel ne se dégageant qu'à l'aube.



"Toutes les cibles ennemies ont été identifiées et abattues dans l'espace aérien autour de la capitale", a déclaré l'administration militaire de Kiev sur l'application de messagerie Telegram, citant les premiers détails.



Le commandement de l'armée de l'air ukrainienne a déclaré que ses forces avaient détruit 21 des 26 drones Shahed de fabrication iranienne lancés par la Russie, tandis que les responsables de Kiev ont déclaré que les systèmes de défense aérienne avaient éliminé ceux envoyés au-dessus de la ville, sans rapport initial de victimes ou de destruction.



03H41 TU. Un dépôt de carburant en flammes près de la Crimée.



Un dépôt de carburant a pris feu dans la nuit de mardi 2 au mercredi 3 mai, dans le village russe de Volna, proche de la Crimée, a annoncé sur Telegram le gouverneur du kraï de Krasnodar, Véniamine Kondratiev.



"Une citerne avec des produits pétroliers a pris feu dans le village de Volna dans le district de Temryuksky. L'incendie s'est vu attribuer le plus haut degré de gravité", a écrit Véniamine Kondratiev, sans mentionner la cause du sinistre.



"Selon des informations préliminaires, il n'y a ni mort ni blessés" et il n'existe "aucune menace contre les résidents" du village, a-t-il ajouté. "Tout ce qui est possible est fait pour que le feu ne s'étende pas davantage".



Des images publiées sur Telegram par le blogueur pro-russe Kirill Fedorov, et présentées comme ayant été prises à Volna, montrent des flammes et une épaisse colonne de fumée s'élevant au-dessus d'une grande citerne dans la nuit.



Volna est situé à l'extrémité du pont sur le détroit de Kertch reliant la Russie à la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée par Moscou en 2014. En octobre 2022, l'explosion d'un camion piégé sur cet ouvrage avait constitué une humiliation pour la Russie, même si les autorités ukrainiennes ont toujours démenti avoir attaqué le viaduc.



La Russie et la Crimée annexée sont la cible ces derniers jours d'une série d'attaques que Kiev, qui a récemment affirmé que ses préparatifs en vue d'une contre-offensive touchaient à leur fin, n'a cependant pas revendiquées. En quatre jours, des engins explosifs ont fait dérailler deux trains de marchandises près de la frontière ukrainienne et endommagé une ligne à haute tension, et une attaque de drones a provoqué un énorme incendie dans un dépôt pétrolier de Crimée.



Par ailleurs, quatre personnes ont été tuées et sept blessées mardi dans plusieurs frappes russes dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a indiqué mercredi l'administration régionale. Dans la nuit de mardi à mercredi, une femme de 66 ans a notamment été tuée dans un bombardement dans le village de Kozatske, et une femme de 78 ans a été grièvement blessée par un tir d'artillerie à Dniprovske, a indiqué l'administration sur Telegram.



Une attaque aérienne russe, la troisième en six jours, a visé Kiev dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué l'administration militaire de la capitale. Selon la même source, la défense anti-aérienne ukrainienne a abattu tous les drones explosifs utilisés lors de ce raid, qui n'a fait ni victime ni dégât.





00H31 TU. Volodymyr Zelensky dit ne pas avoir été prévenu des fuites de documents américains.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré, dans un entretien publié mardi 2 mai par le Washington Post, avoir appris dans la presse, et non de Washington, l'existence d'une fuite de documents confidentiels américains concernant la guerre de son pays contre la Russie.



"Je n'ai pas reçu d'information de la Maison Blanche ou du Pentagone au préalable", affirme-t-il au quotidien américain. "Nous n'avions pas cette information, je ne l'avais pas", déplore le président ukrainien.



Interrogé sur CNN, le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder, a dit mardi soir "ne pas pouvoir dire si cela est vrai ou non", tout en réitérant le soutien des Etats-Unis à l'Ukraine dans le conflit.



Des documents américains classifiés, publiés dans la presse début avril à la suite de fuites en ligne, détaillent les vues de Washington sur la guerre en Ukraine et indiquent notamment l'état préoccupant, à la fin février, des défenses aériennes ukrainiennes.



Le jeune militaire américain arrêté pour avoir diffusé ces informations a été inculpé le 14 avril.



"Pour nous, tout ce qui informe notre ennemi en avance constitue, d'une manière ou d'une autre, un désavantage", lance également Volodymyr Zelensky au Washington Post.



Cet épisode "n'est pas bénéfique pour la réputation de la Maison Blanche, et je pense qu'il n'est pas bénéfique pour la réputation des Etats-Unis", déclare-t-il encore au quotidien, comparant les fuites à "une série télévisée".



23H37 TU. Une envoyée américaine au Brésil appelle à soutenir l'Ukraine face au "tyran" russe.



Une émissaire américaine de haut rang a appelé mardi 2 mai au Brésil à soutenir l'Ukraine face au "tyran" russe, réitérant la déception des Etats-Unis après les remarques du président brésilien qui a en partie blâmé l'Occident pour la guerre.



Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice américaine auprès des Nations unies, a rencontré le ministre brésilien des Affaires étrangères et l'épouse du président Luiz Inacio Lula da Silva, mais pas le président de gauche lui-même.

Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, le lundi 24 avril 2023, au siège des Nations Unies. (AP Photo/John Minchillo)

S'adressant à des étudiants en relations internationales de l'université de Brasilia, elle a estimé que la lutte en Ukraine était une défense de la démocratie.



"Ils se battent contre un tyran qui pensait qu'il était acceptable d'envahir un pays, de prendre son territoire, de tuer son peuple et de violer ses femmes", a-t-elle déclaré. "Quel sera le prochain pays? Quel autre tyran pensera qu'il peut faire la même chose?"



"Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner en Ukraine, parce que l'Ukraine se bat pour les droits des peuples dans le monde entier", a-t-elle ajouté.



Lula, qui est revenu au pouvoir en janvier, a déclaré le mois dernier lors d'une visite en Chine que les Etats-Unis "encourageaient la guerre" avec l'envoi de milliards de dollars d'armes à l'Ukraine.



Ses remarques ont déclenché la condamnation de la Maison Blanche, qui a reproché au président brésilien, présenté comme un allié naturel en matière de démocratie, de se faire "l'écho de la propagande russe et chinoise" sur le conflit ukrainien.



Linda Thomas-Greenfield a indiqué avoir discuté de l'Ukraine avec le ministre des Affaires étrangères Mauro Vieira et avoir exprimé "notre déception face aux déclarations qui ont été faites".



Mais elle a noté que le Brésil a voté aux Nations unies la condamnation de l'invasion russe, un contraste implicite avec d'autres puissances mondiales en développement qui sont restées neutres, notamment l'Inde et l'Afrique du Sud.



"Nous encourageons les pays à s'engager sur des questions liées à la recherche d'une solution à la guerre, mais il est important qu'ils s'engagent avec l'Ukraine", a-t-elle encore déclaré.



Linda Thomas-Greenfield a exprimé son soutien à la volonté de Lula d'envoyer en Ukraine son principal conseiller en politique étrangère, Celso Amorim.