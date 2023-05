DIRECT - Ukraine : Pas d'évacuation prévue à Zaporijjia, malgré l'annonce d'une offensive

9H58 TU. Les drapeaux ukrainiens finalement autorisés à Berlin aux célébrations de la fin de la Deuxième guerre mondiale

Un tribunal a annulé l'interdiction faite par la police de Berlin de déployer des drapeaux ukrainiens autour des trois monuments soviétiques de la ville, pendant les célébrations de la fin de la Deuxième guerre mondiale.

La police avait interdit aussi bien les drapeaux ukrainiens que russes pendant les célébrations, qui auront lieu le 8 mai, jour anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945, mais aussi le 9 mai, jour de la fin de la guerre pour l'ex-Union soviétique. Elle voulait permettre que "ces cérémonies du souvenir et le respect pour ces monuments soient préservées malgré l'actuelle guerre en Ukraine".

Mais une organisation ukrainienne a fait appel de cette décision, et le tribunal saisi "n'a pas suivi notre évaluation de la menace, et a autorisé la présence de drapeaux ukrainiens ainsi que de défilés et de chansons militaires" autour de ces sites.

09H42 TU. Pas d'évacuation prévue d'employés de la centrale de Zaporijjia

L’administration d'occupation russe de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, a assuré qu'aucune évacuation des employés du site n'était prévue pour l'heure après l'annonce d'évacuations partielle dans la zone, en pleine crainte d'une offensive ukrainienne.

Les autorités russes prévoient d'évacuer environ 70 000 personnes de localités de la région, selon un responsable de l'administration d’occupation, Andreï Kozenko, cité par l'agence TASS.

18H28 TU. Deux artistes réputées incarcérées pour "apologie" du terrorisme

Un tribunal russe a placé vendredi en détention provisoire Evguénia Berkovitch et Svetlana Petriïtchouk, deux artistes accusées d'apologie du terrorisme pour l'une de leurs pièces de théâtre, en pleine répression des voix dissidentes en Russie.

La pièce en question, "Finist est un vaillant faucon", racontait l'histoire de Russes recrutées sur Internet par des islamistes en Syrie et partant les rejoindre pour les épouser.

18H03 TU. Le groupe Wagner menace de quitter Bakhmout et accuse l'état-major

Laissant exploser sa colère dans plusieurs vidéos d'une rare virulence, l'homme d'affaires Evguéni Prigojine a mis en cause le haut commandement pour les "dizaines de milliers" de Russes tués et blessés en Ukraine.

Un retrait de Wagner de Bakhmout, où cette organisation est en première ligne, laisserait l'armée russe en délicate posture, au moment où les Ukrainiens disent achever leurs préparatifs avant une grande offensive présentée comme imminente.

Le chef de Wagner accuse depuis des mois l'état-major russe de ne pas fournir suffisamment de munitions à ses hommes pour les priver d'une victoire à Bakhmout qui ferait de l'ombre à l'armée régulière, laquelle a essuyé des revers l'an dernier.

Mais, dans trois vidéos diffusées vendredi 5 mai, les attaques d'Evguéni Prigojine atteignent un niveau sans précédent, exposant les vives tensions qui existent au sein des forces de Moscou. "Le 10 mai 2023, nous devrons transférer nos positions à Bakhmout aux unités du ministère de la Défense et retirer les éléments de Wagner vers l'arrière pour panser nos plaies".

Dans une des vidéos, il accuse nommément le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et le chef de l'état-major Valéri Guérassimov d'être responsables de "dizaines de milliers de tués et de blessés" en Ukraine. "Ils porteront la responsabilité de dizaines de milliers de tués et de blessés devant leurs mères et leurs enfants".

La charge contre l'état-major avait débuté avec une première vidéo macabre, dans laquelle on voit Evguéni Prigojine déambuler parmi des dizaines de cadavres alignés sur le sol. "Ces gars sont de Wagner. Ils sont morts aujourd'hui, leur sang est encore chaud (...) Ils sont morts pour que vous puissiez vous engraisser dans vos bureaux !".



"Vous vous asseyez dans vos clubs hors de prix et vos enfants profitent de la vie, font des vidéos sur YouTube !", poursuit-il en lançant des insultes. "Choïgou ! Guérassimov ! Où sont mes putains d'obus ?!"

Interrogé par la presse sur ces tensions, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu avoir "vu les déclarations" du chef de Wagner mais a refusé de les commenter.