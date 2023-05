DIRECT - Ukraine : une attaque de drones ukrainiens provoque un incendie dans une raffinerie de pétrole

07H11 TU. Incendie éteint dans une raffinerie de pétrole russe après une attaque de drone.

Une attaque de drone a incendié des installations de stockage de produits dans l'une des plus grandes raffineries de pétrole du sud de la Russie, mais les services d'urgence ont éteint l'incendie un peu plus de deux heures plus tard et l'usine fonctionnait normalement, a rapporté l'agence de presse TASS.

La raffinerie d'Ilsky, près du port de la mer Noire de Novorossiisk dans la région de Krasnodar, a une capacité de traitement d'environ 6,6 millions de tonnes par an.

"Les conséquences de l'incident ont été éliminées", a rapporté l'agence de presse, citant le service de presse de l'usine. Il a indiqué que les circonstances de l'incendie et des dommages étaient en cours d'évaluation.

06H40 TU. Volodymyr Zelensky à La Haye pour rencontrer les dirigeants de la Cour pénale internationale.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à la Haye aux Pays-Bas pour y rencontrer notamment les dirigeants de la Cour pénale internationale (CPI) qui enquête sur des crimes de guerre présumés de l'armée russe en Ukraine et a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine.

"Nous sommes à La Haye, nous allons y rencontrer les dirigeants de la Cour pénale internationale", a indiqué Serguiï Nykyforov. le porte-parole du président ukrainien.

06H34 TU. Une deuxième attaque de drones touche une autre raffinerie en Russie.

Vassili Goloubiev, le gouverneur de la région de Rostov, frontalière de l'Ukraine, a annoncé qu'un drone s'était abattu sur une rafinerie locale près du village de Kisselevka, une heure après la première.

Selon cette source, le drone a causé une explosion et un incendie qui a été "immédiatement" éteint par le personnel de l'usine. "Pas de victimes, les dégâts portés aux installations sont insignifiants", a affirmé M. Goloubiev.

Le gouverneur de la région Voronej, également frontalière de l'Ukraine, a pour sa part indiqué sur Telegram que la défense anti-aérienne locale avait détruit un drone tôt dans la matinée, sans victimes ni dégâts à signaler.

05H08 TU. Les défenses aériennes ukrainiennes détruisent 18 des 24 drones russes durant la nuit.

Les défenses aériennes ukrainiennes ont déclaré avoir abattu 18 des 24 drones kamikazes lancés par la Russie lors d'une attaque avant l'aube jeudi.

Dans un communiqué, l'administration de la ville de Kiev a déclaré que tous les missiles et drones ciblant la capitale ukrainienne pour la troisième fois en quatre jours ont été détruits.

"Les Russes ont attaqué Kiev en utilisant des munitions et des missiles Shahed, probablement de type balistique", a déclaré l'administration.

Sur 15 drones kamikazes Shahed tirés sur la ville côtière d'Odessa, les défenses aériennes en ont détruit 12, tandis que trois ont frappé un complexe universitaire. Il n'y a pas eu de victimes, a déclaré le commandement militaire ukrainien du sud.

03H44 TU. Une attaque de drone incendie une raffinerie de pétrole en Russie, selon un média d'Etat.

Une attaque de drone dans le sud de la Russie a provoqué un incendie dans une raffinerie de pétrole, a rapporté l'agence de presse officielle TASS.

Le feu, désormais éteint, s'est déclaré dans un réservoir de l'installation située à Ilsky, dans la région de Krasnodar, après une attaque menée par "un drone non identifié", selon un responsable des services d'urgence cité par l'agence TASS.

Le gouverneur local, Véniamine Kondratiev, a indiqué sur Telegram que l'incendie avait été circonscrit à un espace de 400 mètres carrés puis rapidement éteint par les services d'urgence.

Cet incident survient après plusieurs attaques de drone dénoncées par la Russie, dont une ayant eu pour objectif, selon Moscou, d'assassiner le président Vladimir Poutine.

A Volna, dans la région de Krasnodar, un dépôt de carburant a pris feu dans la nuit de mardi à mercredi. Selon des responsables, le sinistre a été provoqué par la chute d'un drone.

Mercredi, la Russie a affirmé avoir abattu deux drones ukrainiens qui visaient le Kremlin à Moscou, et dénoncé une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a démenti mercredi toute attaque de Kiev visant son homologue russe.

23H06 TU. Visite surprise du président ukrainien aux Pays-Bas.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé mercredi 3 mai au soir aux Pays-Bas pour une visite inattendue, lors de laquelle il doit notamment visiter la Cour pénale internationale (CPI), selon l'agence de presse néerlandaise ANP.

Volodymyr Zelensky, qui effectue sa première visite aux Pays-Bas, a atterri à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol après avoir participé à un sommet des pays nordiques à Helsinki.

L'agence a publié plusieurs photos, notamment celle d'un aéronef, affirmant qu'il s'agit de l'avion du gouvernement néerlandais transportant probablement le président ukrainien.

Selon l'ANP, Volodymyr Zelensky doit visiter jeudi 4 mai la Cour pénale internationale (CPI), qui siège à La Haye, et a émis en mars un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine.

Le président ukrainien devrait prononcer dans la même ville, le même jour, un discours intitulé "Pas de paix sans justice pour l'Ukraine", selon la radiodiffusion publique NOS.

Une rencontre avec des députés néerlandais est prévue ainsi qu'un entretien avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

19h39 TU. Les Maliens confiants dans la Russie à une immense majorité.

Plus de neuf Maliens sur dix ont confiance en la Russie pour aider leur pays face à l'insécurité et au jihadisme, indique une enquête d'opinion réalisée par la fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung et publiée mercredi 3 mai.

La junte militaire ayant pris le pouvoir par la force en août 2020 a rompu une alliance de longue date avec la France et s'est tournée militairement et politiquement vers la Russie à partir de 2021.

L'armée malienne a reçu plusieurs livraisons d'équipements militaires russes ainsi que le renfort de centaines d'hommes, des instructeurs de l'armée russe selon elle, des mercenaires de la société privée Wagner, aux agissements décriés, selon la France et ses partenaires occidentaux.

L'enquête indique que 69% des personnes interrogées sont très confiantes et 22% plutôt confiantes dans l'aide russe dans la lutte contre l'insécurité.

"Les Maliens placent beaucoup d'attentes envers les autorités de transition et la Russie, mais cela peut changer très rapidement; en témoigne la très bonne opinion des Maliens de l'armée française au début de leur intervention militaire", opinion qui s'est inversée depuis, Christian Klatt, représentant résident de la fondation au Mali, joint au téléphone.

19H04 TU. La Russie dit avoir déjoué une attaque de drones ukrainiens contre le Kremlin.

La Russie affirme avoir abattu deux drones ukrainiens qui visaient le Kremlin à Moscou, dénonçant une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine, une accusation aussitôt rejetée par Kiev.

"Nous n'avons pas attaqué Poutine", a lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'un déplacement en Finlande. "Nous défendons nos villages et nos villes", a-t-il ajouté, au moment où selon Kiev des frappes russes, notamment sur une gare et un supermarché, ont fait 21 morts dans la région de Kherson (sud de l'Ukraine).

Les Etats-Unis, alliés de Kiev, ont de leur côté dit prendre avec "beaucoup de précaution" les accusations du Kremlin.

Une telle incursion de drones à Moscou serait une première depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022.

"La nuit dernière, le régime de Kiev a tenté de frapper le Kremlin" avec deux drones qui ont été mis "hors service" par des systèmes de guerre électronique, a affirmé la présidence russe.

Le Comité d'enquête russe a indiqué dans la soirée avoir ouvert une enquête pour terrorisme "en lien avec une tentative de frapper la résidence du président russe au Kremlin".

"La Russie se réserve le droit de prendre des mesures de représailles", a ajouté le Kremlin.

Un haut responsable russe, le président de la chambre basse du Parlement, Viatcheslav Volodine, a appelé à riposter en utilisant "des armes capables de stopper et de détruire" la direction ukrainienne.

L'ex-président Dmitri Medvedev a été plus loin, appelant sur Telegram à "l'élimination physique de Zelensky et de sa clique".