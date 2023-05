DIRECT - Ukraine : Wagner reste à Bakhmout, attaque de drones sur la Crimée

Le groupe paramilitaire Wagner annonce avoir eu "la promesse" de Moscou qu'il recevrait plus de munitions après avoir menacé de se retirer de Bakhmout. Au même moment l'Ukraine a lancé des drones sur le port de Sébastopol, en Crimée, la veille des célébrations russes de la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

19H38 TU. L'agence européenne Frontex suspend ses vols au dessus de la mer Noire.

L'agence européenne de gardes frontières a décidé de suspendre ses missions au dessus de la mer Noire après l'incident survenu avec un avion de chasse russe le 5 mai. La porte-parole de l'agence, Anna Michalska l'a annoncé à l'agence de presse nationale polonaise IAR ce dimanche.

"Les vols ont été suspendus, mais les équipages restent en Roumanie" a-t-elle précisé.

Selon elle, l'avion de chasse russe s'est approché dangeureusement de l'avion polonais, à 5 mètres. Un peu plus tôt dans la journée, reporte le quotidien ukrainien indépendant The Kyev independent, le porte-parole du gouvernement polonais Piotr Muller déclarait qu'il s'agissait "très probablement d'une provocation organisée par la Russsie" en ajoutant que la Russie essaye ainsi "d'attirer l'attention de la communauté internationale sur ce genre de provocation."

17H51 TU. Zakhar Prilépine déclare qu'il ne se laissera pas intimider.

Zakhar Prilépine, l'écrivain russe chantre de l'attaque contre l'Ukraine blessé hier en Russie dans l'explosion de sa voiture, qui a tué son assistant, assure qu'il ne se laisserait pas intimider.

Lire aussi Qui est Zakhar Prilépine ?

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

"Merci à tous ceux qui ont prié, car il aurait été impossible de survivre à une telle explosion", a dit Prilépine sur Telegram, ajoutant : "Je le dis aux démons, vous n'intimiderez personne. Dieu existe. Nous vaincrons".

16H40 TU. La Russie "paniquera" quand la contre-offensive ukrainienne démarrera déclare le vice-ministre de la Défense ukrainien dans une interview au quotidien britannique The Independent.

Volodymyr Gavrylov est resté volontairement "vague" , rapporte The Independent, sur la date de cette contre-offensive, qui devrait se déclencher dès que la boue et la pluie du printemps vont laisser place à de meilleurs conditions de combat.

Le vice-ministre de la Défense ukrainien Volodymyr Gavrilov Ministère de la Défense ukrainien

"Nous lancerons notre contre-offensive - quand et où cela n'a pas d'importance maintenant", a-t-il déclaré. "[Et quand cela arrivera] la Russie paniquera ; vous verrez beaucoup de panique. Ils ne comprennent toujours pas que [leur] propagande donne une fausse image de ce qui se passe réellement sur le terrain. Cette guerre sera gagnée sur le terrain, pas sur les écrans de télévision, pas sur Internet."

Volodymyr Gavrylov a aussi affimé que la Russie a subi des pertes d'au moins 200.000 hommes depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Le Kremlin a caché à son peuple la vraie dimension des pertes russes a déclaré le vice-ministre de la Défense.

"Vous ne pouvez pas tromper votre peuple pendant de nombreuses années... surtout s'ils commencent à voir une différence sur le terrain, ils commencent à voir des tués et des blessés, ils voient des familles qui ont perdu les hommes de leurs maisons. Vous ne pouvez pas cacher la mort de votre fils, de votre mari ou de votre frère. Ils [Moscou] payeront les conséquences de cela."

Il a également laissé planer une menace de crise économique "... Je ne serais pas surpris si un jour, peut-être ce mois-ci ou le mois prochain, nous verrions quelque chose qui contribuerait à l'effondrement immédiat de la stratégie russe ou de son armée, [son] économie", a poursuivi le vice-ministre de la Défense.

15h55 TU. Le président tchèque met en garde l'Ukraine contre une contre-offensive précipitée.

Le président tchèque Petr Pavel a mit en garde de façon privée les dirigeants ukrainiens contre le désastre d'une contre-offensive précipitée. Petr Pavel s'est exprimé lors d'une interview au quotidien britannique The Guardian alors qu'il se trouvait à Londres pour le Couronnement de Charles III.

Lors de récentes réunions à Kiev avec le président Volodymyr Zelenskyy et le Premier ministre Denys Chmyhal, Pavel les a avertis que les forces armées ukrainiennes manquaient de l'élément de surprise qui avait contribué au succès de l'assaut contre les régions de Kharkiv et de Kherson l'automne dernier.

Le chancellier Olaf Scholz, à droite, accueille le président tchèque Petr Pavel. Berlin, 21 mars 2023. © AP Photo/Markus Schreiber

L'ancien héro de la guerre de Yougoslavie, qui a présidé le comité militaire de l'OTAN jusqu'en 2018 et a été récompensé par les gouvernements tchèque et français pour avoir secouru les troupes françaises assiégées par les Serbes pendant la guerre de Bosnie de 1993, a déclaré que Kiev reconnaît qu'il existe des lacunes dans la capacité de l'Ukraine à attaquer avec succès les troupes russes.

"Ce sera extrêmement préjudiciable à l'Ukraine si cette contre-offensive échoue, car ils n'auront pas d'autre chance, du moins pas cette année", a déclaré Pavel au Guardian.

11H54 TU. Un avion polonais intercepté par la Russie en mer Noire

Vendredi, un chasseur russe Sukhoï Su-35 a intercepté un avion polonais en mission pour Frontex au-dessus de la mer Noire, provoquant "une perte de contrôle" temporaire de l'appareil par les pilotes, selon un communiqué publié ce dimanche à Varsovie.

Samedi soir, la Roumanie, qui avait été la première à évoquer l'incident, avait dénoncé "un comportement agressif totalement inacceptable" de Moscou.

Selon les gardes-frontières polonais, l'avion russe "est entré sans aucun contact radio sur la zone d'opérations désignée par la Roumanie", a effectué "des manoeuvres agressives et dangereuses, approchant à trois reprises l'avion de gardes-frontières polonais sans la distance de sécurité nécessaire".

En conséquence, l'appareil, un Turbolet L-410, "a subi une turbulence importante" et l'équipage, comportant cinq fonctionnaires, dont deux pilotes, "a perdu le contrôle de l'avion et a perdu de l'altitude".

Les gardes-frontières polonais ont précisé que le chasseur russe est passé "juste devant le nez de l'appareil", croisant sa trajectoire à une distance évaluée à "environ 5 mètres".

Après l'incident, l'appareil polonais s'est posé en sécurité en Roumanie.

Cet incident est "une nouvelle preuve de l'approche provocatrice de la Russie en mer Noire", a déclaré hier soir le ministre roumain de la Défense dans un communiqué, déplorant des "manœuvres dangereuses répétées" de la part d'un pilote russe "irresponsable".

Selon le communiqué, l'avion polonais non armé "surveillant le risque migratoire" se trouvait à environ 60 kilomètres à l'est de l'espace aérien roumain, dans l'espace aérien international.

Il est déployé en Roumanie depuis le 19 avril et jusqu'au 17 mai dans le cadre d'une opération organisée par la Roumanie et coordonnée par l'agence européenne des frontières externes Frontex, à laquelle participent l'Espagne et la Suède.

10H09 TU. Le chef de Wagner dit avoir eu "la promesse" de Moscou de recevoir les munitions demandées à Bakhmout.

Le chef du groupe paramilitaire Wagner affirme avoir eu "la promesse" de l'armée russe de recevoir plus de munitions et d'armements, après avoir menacé de se retirer de la ville ukrainienne de Bakhmout, faute de plus de soutien.

"Cette nuit, nous avons reçu un ordre de combat. On promet de nous donner toutes les munitions et les armements dont on a besoin pour poursuivre les opérations", a indiqué Evguéni Prigojine.

Voir aussi Ukraine : Wagner stigmatise la bureaucratie militaire russe

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

"On nous jure que tout le nécessaire sera fourni à nos flancs pour que l'ennemi ne les perce pas et on nous dit qu'on peut agir à Artiomovsk (nom soviétique de Bakhmout ndlr) comme on l'estime nécessaire", a-t-il ajouté.

Evguéni Prigojine affirme aussi que le général Sergueï Sourovikine prendra désormais "toutes les décisions concernant les opérations militaires de Wagner en coopération avec le ministère russe de la Défense". "C'est la seule personne avec des étoiles de général d'armée qui sait combattre", a-t-il lancé.

08H20 TU. La Russie dit avoir repoussé une nouvelle attaque de drones en Crimée

L'administration russe en Crimée annexée affirme pendant la nuit un raid d'une dizaine de drones ukrainiens sur Sébastopol, au moment où se profile une offensive de Kiev.

"Pendant la nuit la défense anti-aérienne et des unités de guerre électronique ont repoussé une nouvelle attaque sur Sébastopol", le port d'attache de la flotte russe en mer Noire, a indiqué Mikhaïl Razvojaïev, le gouverneur de la ville.

Dans un message sur Telegram, il a affirmé que "plus d'une dizaine de drones" avaient été lancés par l'Ukraine, assurant que deux d'entre eux avaient été abattus au dessus de la mer et qu'un autre était tombé dans une forêt après avoir "perdu le contrôle". "Aucune infrastructure dans la ville n'a subi de dégâts", a-t-il précisé.

06h37 TU. Un avion polonais intercepté par la Russie en mer Noire.

Vendredi 5 mai, un chasseur russe Sukhoï Su-35 a intercepté un avion polonais en mission pour Frontex au-dessus de la mer Noire, provoquant "une perte de contrôle" temporaire de l'appareil par les pilotes.

Selon les gardes-frontières polonais, l'avion russe "est entré sans aucun contact radio sur la zone d'opérations désignée par la Roumanie", a effectué "des manœuvres agressives et dangereuses, approchant à trois reprises l'avion de gardes-frontières polonais sans la distance de sécurité nécessaire".

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Si l'avion polonais est parvenu à atterrir en sécurité en Roumanie, cet incident est "une nouvelle preuve de l'approche provocatrice de la Russie en mer Noire", a dénoncé le ministre roumain de la Défense.

Les incidents impliquant des avions russes et des appareils de pays de l'Otan se sont multipliés ces dernières années, et encore plus avec le conflit en Ukraine.

04H50 TU. À Zaporijjia, le chef de l'AIEA appelle à "empêcher un grave accident nucléaire".

"La situation dans la zone proche de la centrale nucléaire de Zaporijija devient de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse", a averti Rafael Mariano Grossi, le directeur général de l'AIEA.

Depuis vendredi, des opérations d'évacuations sont en cours dans 18 localités sous occupation russe de la région de Zaporijjia, notamment à Energodar. Selon Evguéni Balitski, le gouverneur régional installé par Moscou, ces évacuations, "temporaires" concernent en priorité les enfants avec leurs parents, les personnes âgées et handicapées, les patients des hôpitaux face à la multiplication, selon lui, de bombardements ukrainiens ces derniers jours.

Les autorités russes prévoient d'évacuer environ 70 000 personnes de localités de la région de Zaporijjia sous occupation russe, selon un autre responsable de l'administration d'occupation, Andreï Kozenko, cité par l'agence TASS.