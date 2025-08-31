Disparition brutale du président du musée d'Orsay, Sylvain Amic

Le président des musées d'Orsay et de l'Orangerie, Sylvain Amic, est décédé brutalement à l'âge de 58 ans, après moins de 18 mois à occuper le poste qui était "le rêve de sa vie".

"Sa disparition est un choc", a réagi dimanche sur X le président Emmanuel Macron. "A Montpellier, Rouen ou Paris, Sylvain Amic oeuvrait pour que chacun puisse accéder aux merveilles de l'art, de Soulages à Manet."

Selon une source proche du dossier, Sylvain Amic "se trouvait dans un petit village près de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard". Il a appelé le Samu mais il est finalement décédé, a ajouté cette source, parlant d'une "mort naturelle".

"Avec sa disparition, la culture perd l'un de ses meilleurs connaisseurs et la France un grand serviteur de l'Etat", a pour sa part regretté la ministre de la Culture, Rachida Dati, sur le même réseau social.

"Esprit ouvert et créatif, Sylvain Amic était un homme chaleureux et attentif aux autres", a-t-elle poursuivi.

C'est Mme Dati qui avait proposé le nom de Sylvain Amic à Emmanuel Macron au printemps 2024 pour qu'il prenne la tête de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie.

Auparavant, il avait été le conseiller d'une autre ministre de la Culture de M. Macron, Rima Abdul Malak.

"J'avais repéré Sylvain Amic à Rouen, où il avait mené un travail extraordinaire à la tête des 11 musées de la métropole. Il avait accepté de tout quitter pour rejoindre mon cabinet où il a été un formidable conseiller. (...) Diriger le musée d'Orsay était le rêve de sa vie", a souligné cette dernière dans une déclaration transmise à l'AFP.

Aux manettes d'Orsay, M. Amic avait succédé à Christophe Leribault, nommé à la tête du château de Versailles.

Ancien instituteur

"Le musée d'Orsay, c'est un musée républicain, un bien commun de la nation qu'il faut restituer à l'ensemble de la nation", déclarait-il au Monde en janvier dernier, voulant notamment "proposer aux 18-25 ans une programmation plus stimulante encore".

Il avait été aussi chargé d'accentuer la décentralisation du musée parisien en multipliant les prêts d'oeuvres dans les musées, pilier de la politique de la "ruralité" cher à la ministre.

Installé le long de la Seine, le musée d'Orsay a connu des records de fréquentation depuis la fin de la crise sanitaire, avec notamment 3,2 millions de visiteurs en 2022. De grands travaux sont prévus pour moderniser son accueil.

Situé près de la place de la Concorde, le musée de l'Orangerie abrite lui aussi des peintures impressionnistes, dont les "Nymphéas" de Claude Monet.

Né à Dakar en 1967, conservateur général du patrimoine, spécialiste des périodes moderne et contemporaine, Sylvain Amic avait débuté sa carrière comme instituteur avant de réussir le concours de l'Institut national du patrimoine et d'embrasser la carrière de conservateur en 1997.

Il a dirigé la Réunion des musées métropolitains de Rouen Normandie jusqu'à l'été 2022.

Il s'était porté candidat à la direction du musée d'Orsay dès 2017 mais avait vu le poste lui échapper au profit de Laurence des Cars, qui avait ensuite pris la tête du musée du Louvre en 2021.

Sylvain Amic avait par ailleurs été missionné en 2018, avec la conservatrice du patrimoine Olivia Voisin par la ministre de la Culture d'alors Françoise Nyssen, pour mettre sur pied un projet de circulation des oeuvres en régions.

