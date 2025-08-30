Disparitions forcées : un bond de 70% en cinq ans, conflits et actions des États en cause

Le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré qu'au moins 300 000 personnes ont été victimes de disparition forcée dans le monde, en cinq ans. Un chiffre en hausse de 70%, à cause des conflits, des migrations et de politiques d’États qui visent à faire régner la peur.

Des militants des droits humains et les familles de certaines personnes disparues au Kenya manifestent pour demander des comptes et marquer la Journée internationale des victimes de disparitions forcées, à Mombasa, au Kenya, le lundi 30 août 2021.

Trois cent mille personnes ont été victimes de disparition forcée dans le monde au cours des cinq dernières années. Ce chiffre, révélé ce vendredi 29 août par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a bondi de près de 70 %. En cause: La multiplication des conflits à travers la planète et les migrations, selon l'organisation internationale.

Le CICR a communiqué ces chiffres pour la Journée internationale des victimes de disparition forcée, qui a lieu chaque année, le 30 août. Cet évènement annuel a été créé en 1983 pour attirer l’attention sur le sort des personnes dont les proches n’ont plus de nouvelles.

Le plus souvent, ces disparitions concernent des personnes pas des États. "Alors qu’elles étaient très répandues au sein des dictatures militaires, les disparitions forcées sont aujourd'hui perpétrées dans de complexes situations de conflit interne, en particulier en tant que moyen de répression des opposants politiques", avertissent les Nations unies.

Celles-ci rappellent que les disparitions forcées font souvent partie d'une stratégie visant à instaurer la terreur. Elles soulignent aussi que cette pratique touche non seulement les victimes elles-mêmes, mais également leurs proches, leur communauté et, plus largement, l’ensemble de la société.

Les disparitions forcées, pratique souvent utilisée comme outil de terreur, sont de graves violations des droits humains.



Les chiffres du CICR ne représenteraient que "la partie émergée de l'iceberg", selon le directeur général du CICR, Pierre Krahenbuhl. À Genève, il a exprimé sa peine quant aux "millions de personnes [qui] ont été séparées de leurs proches dans le monde (...) du Soudan à l'Ukraine, de la Syrie à la Colombie".

Selon lui, l’augmentation exponentielle des disparitions "rappelle brutalement que les parties au conflit et ceux qui les soutiennent ne protègent pas les gens pendant la guerre".

Des pays particulièrement concernés

Tous les continents sont concernés par les disparitions forcées mais certains pays sont particulièrement touchés. Au Venezuela, le gouvernement emploie cette pratique dans une politique de répression contre ses détracteurs. Ces disparitions visent les défenseurs des droits humains, les journalistes et l‘ensemble des voix dissidentes.

En mai dernier, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme Volker Türk avait appelé les autorités à libérer immédiatement toutes les personnes détenues arbitrairement.

Depuis plus de deux mois, un citoyen français est lui aussi victime de la politique de Nicolas Maduro. Camilo Castro, souhaitait s’installer en Colombie, près des territoires du peuple autochtone Kogis, où il se construit une maison. "Mais le chantier s’avère plus long que prévu, raconte Amnesty International, l’une des instances qui travaille activement sur la détention secrète et forcée. Pour prolonger son visa, il se rend au poste frontière de Paraguachón, tout au nord du pays. Son objectif : faire un rapide aller-retour au Venezuela pour faire tamponner son passeport et revenir en Colombie avec un nouveau visa d’entrée. Il ne reviendra pas."

Cette méthode permet aussi au Venezuela de faire pression sur les pays étrangers, d’après l’ONG.

Au Mexique, deux plaintes ont été déposées contre l’État mexicain au Comité des droits de l’homme de l’ONU, à Genève, par Reporters sans frontières (RSF) et l’ONG mexicaine Propuesta Cívica. Elles concernent la disparition de deux journalistes, dans un pays où les violences contre la presse sont très importantes et très souvent impunies. Au moins 28 journalistes ont disparu ces deux dernières décennies, dans ce pays d’Amérique centrale, sans que soit communiquée aucune information.

Des étudiants se joignent aux familles des 43 étudiants disparus de l'École normale rurale d'Ayotzinapa lors d'une marche marquant le sixième anniversaire de la disparition forcée des 43 étudiants, à Mexico, le samedi 26 septembre 2020. AP Photo/Rebecca Blackwell

À l’occasion de la journée internationale des disparus, cette année, le Centre d'actions pour le développement (CAD) en République du Congo a déposé une plainte devant le tribunal de grande instance de Brazzaville contre plusieurs responsables de la police, dont le patron de la police. Pour marquer le coup, le CAD a choisi un cas emblématique : quatre jeunes disparus après l’assassinat d'un étudiant il y a un an, en août 2024. Ces personnes avaient été arrêtées par la police et leurs familles n’avaient pas eu de nouvelles depuis.

"Tout porte à croire qu'ils ont été tués, mais les familles gardent espoir, peut-être qu'ils sont dans un endroit secret, déclare Trésor Nzila, directeur exécutif du CAD. Il dit espérer que "le gouvernement puisse accélérer le processus de ratification de la Convention des Nations unies contre les disparitions" et rappelle que le gouvernement s’était engagé à la ratifier, en 2018 puis en 2023, sans résultat.

They vanished in many ways: taken during military raids, while fleeing violence, or simply living their everyday lives.



Les disparitions forcées sont aussi monnaie courante dans les pays en guerre. En République démocratique du Congo, une enquête a été menée par la Mission d’établissement des faits de l’ONU, sur les conséquences dévastatrices du conflit armé dans l'est du pays sur les civils. Elle fait état "d'arrestations arbitraires et de disparitions forcées de partisans présumés du M23 par les services de renseignement militaires congolais, ainsi que d'exécutions sommaires, d'arrestations arbitraires, d'enlèvements et d'extorsion par la coalition Wazalendo, regroupant des groupes armés soutenus par le gouvernement congolais".

Même phénomène à Gaza, où des experts des droits de l’Homme de l’ONU ont condamné des disparitions forcées de civils palestiniens lors des distribution d’aide, jeudi 28 août. Le Centre palestinien pour les personnes disparues a lancé l’alerte comme quoi des dizaines de Gazaouis ne seraient jamais revenus après s’être approchés de certains sites de distribution humanitaire. "Leurs noms ne figurent ni sur les listes de martyrs ni sur les dossiers hospitaliers. Les familles vivent un cauchemar, entre attente et recherche", explique Ghazi al-Majdalawi, le directeur du centre.

L'armée israélienne est "directement impliquée dans les disparitions forcées de personnes cherchant de l'aide", ont ajouté les experts, mandatés par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, mais qui ne parlent pas au nom des Nations unies.

Ces disparitions sont pourtant évitables. Le CICR estime qu’il faudrait des mesures plus strictes pour "éviter la séparation, protéger les personnes en détention et gérer correctement les morts".

-Mon proche est-il en vie❓

-Vais-je le revoir un jour ❓

... l'incertitude est un supplice ❗️



Au #Mali, de nombreuses familles vivent avec cette angoisse au quotidien.

Même en temps de guerre, il existe des lois qui permettent de protéger les familles. Les lois de la guerre imposent, par exemple, d'éviter de séparer les membres de la famille lors du transfert ou de l'évacuation de civils par une puissance occupante.

Elles stipulent aussi que les parties doivent partager des informations sur les détenus et leur permettre de maintenir le contact avec leurs proches. La responsabilité d’empêcher les disparitions, de clarifier le sort des personnes disparues et de soutenir leurs familles incombe avant tout aux États et aux parties aux conflits armés.