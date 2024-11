Les promesses de Trump

Donald Trump : le pacificateur ?

"Make America Great Again", est de retour. Donald Trump a réussi son pari. Le 20 janvier prochain il reviendra dans le bureau ovale qu'il a déjà occupé entre 2016 et 2020. Alors que la guerre au Proche-orient s'enlise, que le conflit en Ukraine ne faiblit pas, quelle sera la politique étrangère du 47 ème Président des États-Unis ?

FIN DE LA GUERRE EN UKRAINE EN 24H TOP CHRONO

Avec lui, il l'a promis, la guerre en Ukraine sera règlée en 24 heures. Il n'est pas certain que cela rassure le Président Ukrainien Volodymir Zelensky, ni les européens soutiens indéfectibles de Kiev. Pour réussir cet accord de paix, Donald Trump devra parler à Vladimir Poutine dont il vante régulièrement sa "proximité".

Des sources du Washington Post expliquent que Donald Trump aurait une stratégie : demander à l'Ukraine de céder une partie de son territoire à la Russie, comme le Président russe le souhaite. Sur le papier, ce scénario parait improbable. Trump n'a par ailleurs jamais développé l'ébauched'un quelconque plan de paix.

Les États-Unis poursuivront-ils leur aide financière à Kiev ?

Avec 56,8 milliards d’euros d'aide entre janvier 2022 et fin août 2024, la Maison blanche est un des principaux contributeurs à l’assistance militaire à l’Ukraine. Donald Trump a rencontré Volodimir Zelelensky le 27 septembre dernier. Que se sont dits les 2 hommes ? Donald Trump a-t-il confirmé à son homologue Ukrainien qu'il pourrait cesser l'aide financière et militaire américaine à son pays ? Dans un message ce 5 novembre, le Président Zelenski félicite Donald Trump et dit espérer "une paix juste".

Tweet URL

OTAN, UE : DONALD TRUMP L'INSOUMIS

De Berlin, lundi 4 novembre, Mark Rutte, le secrétaire générale de l'Otan, a ménagé la chèvre et le chou : « Quel que soit le vainqueur de ces élections, nous travaillerons avec Kamala Harris, nous travaillerons avec Donald Trump, et nous veillerons à ce que l'alliance demeure unie". Unie envers et contre les envolée de Donald Trump contre l'organisation ? L'ex-Président n'a jamais entretenu des rapports d'une grand tendresse à l'égard des membres de l'Otan. Par le passé, plusieurs fois, il a menacé de quitter l'OTAN si ses membres, pour beaucoup européens, ne mettaient pas la main à la poche pour assurer leur propre sécurité.

Tweet URL

DONALD TRUMP L'AMI DE NETANYAHOU

De son premier mandat, les israéliens gardent un très bon souvenir de Donald Trump. En 2019, le républicain avait transféré l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Sa proximité avec Benjamin Netanyahou n'a jamais été démentie, sauf peut-être lorsque ce dernier avait félicité Joe Biden pour son élection en 2020. Le milliardaire a affirmé, le 23 octobre dernier, qu'il parlait quotidiennement au Premier ministre Israélien. Une manière habile de trancher avec la relation fluctuante de Joe Biden, le locataire de la Maison Blanche, avec Benjamin Netanyahou. Le Président sortant s'est montré agacé, voire critique, par la manière dont son allié historique mène la riposte contre le Hamas à Gaza et Rafah ... Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken a une fois encore menacé, lundi 3 novembre, de suspendre la livraison d'armes à Israël si l'aide humanitaire n'est pas acheminée dans toute la bande de Gaza. Donald Trump, lui, reconnait à Israël "le droit à se défendre" et même de "faire ce qu'il a à faire", c'est ce qu'il aurait dit à Benjamin Netanyahou selon le Washington post.

Tweet URL

IRAN : UN NOUVEL ACCORD SUR LE NUCLÉAIRE ?

Le 8 mai 2018, Donald Trump s'était retiré unilatéralement de l'accord sur le nucléaire Iranien, signé trois ans plus tôt. Le Président américain rétablissait également les sanctions au plus haut niveau contre Téhéran, menaçant le pays de conséquences graves "s'il décidait de relancer son programme nucléaire." Quel positionnement adoptera Donald Trump à partir du 20 janvier avec l'Iran, soutien financier et militaire du hezbollah. Interrogé sur la chaîne libanaise Al-Jadeed, le coordinateur des relations arabes du futur président des Etats-Unis a dévoilé sa stratégie vis à vis de l'Iran. Donald Trump envisagerait de négocier un nouvel accord nucléaire avec l'Iran et souhaiterait une administration arabe pour Gaza, tout en précisant que Donald Trump ne considère pas le régime iranien comme ami.