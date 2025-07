Donald Trump ne lâche rien sur ses droits de douane

L’échéance tombe le 1 er août. L’Union européenne et 80 pays, dont des partenaires commerciaux de taille comme la Corée du Sud et le Japon, vont se voir imposer une hausse des droits de douanealant de 10 à 50% en fonction des secteurs. Mais plusieurs États ont réussi à négocier une baisse avec la Maison Blanche.

Mi-juillet, le président Donald Trump a envoyé des lettres à une douzaine de pays, et à l’Union européenne, leur annonçant une hausse des droits de douane entre 11 et 50% en fonction des produits s’ils ne signaient pas des accords commerciaux avec les États-Unis. Il les a menacés de hausses plus élevées s’ils s’avisaient d’augmenter leurs propres taxes sur les produits américains.

Voir Droits de douanes de Donald Trump : une opportunité ?

Chargement du lecteur...

L'imposition de droits de douane rend "les États-Unis GRANDS et RICHES à nouveau", a écrit le républicain sur sa plateforme Truth Social.

Le Brésil, le plus touché

Le Brésil doit s’attendre le 1er août à payer des droits de 50%, en représailles aux poursuites engagées par le gouvernement Lula à l’encontre de l’ancien président Jair Bolsonaro, une "chasse aux sorcières" selon Trump. Le locataire de la Maison Blanche a signé un décret en ce sens le 30 juillet, effectif à compter du 6 août. Les principaux produits brésiliens exportés vers les États-Unis sont : le pétrole, les dérivés de l’acier, le café et le jus de fruit.

La réponse du président Lula a averti que cette hausse déclencherait la loi économique de réciprocité qui lui permet de suspendre les accords commerciaux, de propriété intellectuelle et les investissements avec des pays qui mettent en danger la compétitivité du Brésil. Il a souligné que le Brésil a une balance commerciale excédentaire avec le brésil de plis de 410 milliards de dollars depuis 15 ans.

Des baisses ciblées

La Corée du Sud, alliée clé de Washington en matière de sécurité, s'est glissée in extremis dans le train en marche, obtenant un accord sur un droit de douane de 15% pour ses exportations vers les États-Unis, soit nettement moins que les 25% que Donald Trump avait précédemment menacé d'imposer.

La présidence sud-coréenne a déclaré que les droits de douane sur les automobiles, l'un des principaux produits d'exportation de Séoul, resteraient également à 15%.

Taïwan, menacé d'une taxe de 32% et de possibles nouveaux droits de douane sur les semi-conducteurs, pilier de l'économie de l'île, a indiqué aujourd’hui avoir atteint "un certain consensus" avec les États-Unis, sans fournir de détails sur le taux convenu.

Une ristourne pour le Japon

Les produits japonais importés aux États-Unis seront surtaxés à 15%, en-deçà des 25% dont l'archipel était menacé.

Tokyo a en particulier obtenu des droits de douane totaux de 15% pour son crucial secteur automobile, qui représentait l'an dernier presque 30% des exportations vers les États-Unis.

Les surtaxes de 50% sur les exportations japonaises d'acier et d'aluminium continuent de s'appliquer.

L'accord a comme contrepartie des investissements japonais à hauteur de "550 milliards de dollars" sur le sol américain, et "90% des bénéfices générés resteront aux États-Unis", selon un mémo diffusé par la Maison Blanche.

Un accord sur 15 % au lieu de 30 pour l’UE

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne s’est exécutée, signant un accord pour des droits à 15% sur les produits européens, le 27 juillet dernier, sur le terrain de golf de Donald Trump à Turnberry en Écosse.

Lire Donald Trump et Ursula von der Leyen trouvent un terrain d'entente

La majorité des produits européens concernés sont les médicaments, les instruments chirurgicaux, les avions, les voitures, les produits chimiques, le vin et les spiritueux.

Un taux supérieur à celui obtenu par le Royaume-Uni

En mai, Londres et Washington avaient conclu un accord prévoyant la réduction de 27,5% à 10% des droits de douane sur les voitures (dans la limite de 100.000 véhicules par an) ainsi qu'une exemption des droits pour le secteur aérospatial.

Londres négocie toujours des exemptions pour l'acier et l'aluminium, prévues dans l'accord annoncé en mai, contre 25% actuellement.

Voir Donald Trump discute droits de douane avec Keir Starmer

Chargement du lecteur...

En contrepartie, le Royaume-Uni a accepté d'ouvrir davantage son marché à l'éthanol ou au bœuf américains, suscitant des inquiétudes dans le pays.

Le reste des importations de produits manufacturés britanniques est toujours soumis aux droits plancher de 10%.

Et la France ? La France souhaite pour sa part obtenir de exemptions des droits de douane dans "le domaine de la santé", déclarait le 31 juillet Véronique Louwagie, ministre déléguée au Commerce. La ministre a affirmé que l’aéronautique serait exemptée. "Tout ce qui peut protéger nos entreprises françaises (…), qu'il s'agisse de la filière viticole mais il y a également le domaine de la santé pour lequel il pourrait y avoir des exemptions, la pharmacie, la filière chimique, l'industrie agroalimentaire...", a ajouté la ministre. Lors d'une réunion à Bercy avec plusieurs membres du gouvernement et les représentants du patronat et des filières professionnelles, le ministre de l'Economie Eric Lombard a assuré que l'Europe continuait "à négocier avec les Américains pour que si possible les spiritueux, peut-être le vin, d'autres secteurs soient exemptés", sans citer explicitement le secteur pharmaceutique. Le ministre de l’Économie français a cependant qualifié l’accord signé entre l’Union européenne et les États-Unis de "perdant-perdant". "C’est un mauvais accord, mais la moins mauvaise des solutions" disait-il dans un entretien au quotidien français Libération.

L’Inde pénalisée pour ses imports de pétrole russe

Les produits indiens feront eux l'objet de 25% de droits de douane à leur arrivée aux États-Unis à compter du 1er août, mais une "pénalité" sera ajoutée pour l'achat de pétrole russe par l'Inde, selon le président américain. Sur son réseau social "Truth social", Trump a tempêté :

"Je me fiche de ce que l'Inde fait avec la Russie. Ils peuvent ensemble détruire leurs économies mortes, peu importe. Nous avons fait très peu d'affaires avec l'Inde, leurs tarifs douaniers sont trop élevés, parmi les plus élevés au monde. De même, la Russie et les États-Unis ne font presque pas d'affaires ensemble. Continuons ainsi et disons à Medvedev, l'ancien président russe raté, qui pense qu'il est toujours président, de faire attention à ses paroles. Il met les pieds dans un territoire très dangereux !"

Le bras de fer avec le Canada

Aucun accord n'a pour l'instant été trouvé avec le voisin canadien, dont l'économie est très dépendante de celle des États-Unis. Et le fait qu'Ottawa ait annoncé le 30 juillet son intention de reconnaître l'État de Palestine rend "très difficile" tout accord commercial futur, a dit Donald Trump.

Voir Canada : Trump impose 35% de surtaxe malgré les négociations

Chargement du lecteur...

Les négociations, suspendues en juin suite à l'instauration par Ottawa d'une taxe sur les services numériques, se déroulaient déjà dans un climat diplomatique tendu. Il faut dire que la déclaration de Trump parlant du Canada comme le "51e État américain" n’a rien fait pour favoriser un dialogue apaisé.

Plus de retour en arrière possible

Au 1er août, un certain nombre de surtaxes doivent être appliquées sur la plupart des partenaires commerciaux des États-Unis, dont certaines, sectorielles, très lourdes, à l'image des 50% prévues sur le cuivre.

Et cette fois, après deux pauses, pas de nouveau report.

"Tout sera fait vendredi", a assuré le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick. "Le 1er août est le jour où nous mettons en place ces taux et ils ne seront plus sujet à discussion après".

Des conséquences sur la croissance américaine

L'impact des droits de douane continue d'inquiéter les économistes, qui les voient peser non seulement sur l'inflation, qui pourrait remonter vers les 3%, mais également sur la croissance américaine, attendue inférieure à 1% au second semestre.

De quoi inciter la Réserve fédérale (Fed) à la prudence, au grand dam de Donald Trump. Le 30 juillet, la banque centrale américaine a maintenu ses taux inchangés et son patron, Jerome Powell, a semblé repousser encore la possibilité d'une future baisse.