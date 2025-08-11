Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

Donald Trump, futur Prix Nobel de la paix ? C’est en tout cas ce qui semble être l'obsession actuelle du président américain. Multipliant les actions diplomatiques, Donald Trump ne cache pas ses ambitions. Soif de prestige international, rivalité avec Barack Obama, provocations... Les raisons sont nombreuses et certains de ses interlocuteurs internationaux soutiennent activement ce projet.

Cela ne date pas d’aujourd’hui. Lors de sa première campagne présidentielle, en octobre 2024, Donald Trump déclarait déjà: "Si je m'appelais Obama, j'aurais reçu le prix Nobel en dix secondes". En 2009 Barack Obama avait obtenu le Nobel pour ses "efforts extraordinaires qui ont renforcé la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples".

C'est dans ce contexte que lors de sa campagne présidentielle, Donald Trump avait juré de mettre fin à la guerre entre l’Ukraine et la Russie "en 24 heures".

La course aux cessez-le-feu

Pour l'instant le conflit continue entre Kiev et Moscou. Depuis plusieurs mois l'administration Trump oscille entre ouvertures et menaces contre Moscou et Vladimir Poutine et Kiev et son président. Les négociations continuent. Le président américain Donald rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska le 15 août pour tenter de mettre fin à la guerre déclenchée par la Russie.

Sur le continent africain, Washington a fait signer un accord de cessation des hostilités entre le Rwanda et la RD Congo le 28 juillet dernier. Les combats continuent cependant dans l'est du pays entre l'armée congolaise et le M23, la milice soutenue par Kigali.

Plus récemment L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont engagés vendredi 8 août à Washington à "cesser définitivement", selon Donald Trump, le conflit territorial qui les oppose depuis des décennies.

Dans le dossier de la guerre à Gaza, Donald Trump a multiplié les déclarations de soutien à Israël et à son Premier ministre Benjamin Netanyahu, qu’il a d’ailleurs reçu à la Maison Blanche le 7 juillet dernier.

Cette visite a eu lieu malgré le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) en novembre 2024 contre ce dernier, qui ne risquait rien sur le sol américain car les Etats-Unis ne font pas partie des pays signataires du Statut de Rome, et ne sont donc pas tenus de collaborer avec la CPI.

Lors de sa venue à Washington, Benjamin Netanyahu a annoncé à Donald Trump avoir présenté sa nomination pour le fameux pris en lui remettant la lettre qu’il avait envoyée au comité Nobel.

"A l'heure où nous parlons, il rétablit la paix dans un pays (après l'autre), dans une région après l'autre", avait-il alors loué.

En mai dernier, c’est un cessez-le-feu entre le Pakistan et l’Inde qui avait été annoncé à la surprise générale par le président américain. Quelques semaines plus tard, le Pakistan annonçait avoir également proposé Donald Trump au prix Nobel de la paix.

En marge du premier sommet africain organisé par Donald Trump à la Maison Blanche, le 9 juillet dernier, des chefs d'États africains ont également publiquement soutenu la candidature du président américain au Prix Nobel de la paix.

Le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema a même déclaré : “Je n’y vois pas d’objection. Je pense que le président Trump le mérite pour les efforts qu’il a déjà faits pour la paix à travers le monde [...] notamment entre la RDC et le Rwanda”.

Pour le président mauritanien, Mohamed Ould El-Ghazaouani, également présent lors de ce sommet africain, les efforts du président Trump sont assez remarquables pour obtenir ce prix : “Je peux garantir que la Mauritanie ne s’opposera jamais à ce que le président Trump en soit le détenteur. Il travaille déjà beaucoup pour la paix à travers le monde, sans distinction de continent.”

Le président sénagalais Bassirou Diomaye Faye, bien que n’ayant pas déclaré appuyer sa candidature, a tout de même reconnu les “résultats engrangés en si peu de temps qui plaident en sa faveur”.

Mais les louanges ne s’arrêtent pas là.

"C ontributions à l'avancement de la paix mondiale"

Jeudi 7 août, c’est au tour du Premier ministre du Cambodge de soutenir la candidature de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix, louant la "diplomatie visionnaire et innovante" du président américain qui, selon lui, a permis de mettre fin aux affrontements frontaliers avec la Thaïlande.

Hun Manet a adressé une lettre au Comité Nobel, en Norvège, dans laquelle il annonce souhaiter nommer Donald Trump “en reconnaissance de ses contributions historiques à l'avancement de la paix mondiale”.

Plus récemment, ce sont le président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian qui ont estimé que la médiation du président américain entre leurs deux pays devait lui valoir le prix Nobel de la paix.

Parlant de jour "historique", Ilham Aliev a proposé d'envoyer, avec Nikol Pachinian, une lettre pour soutenir la candidature de Donald Trump au prix Nobel de la paix.

"Qui, si ce n'est le président Trump, (le) mérite?", a demandé Aliev. Même ambiance du côté du président arménien qui a déclaré : "Nous allons défendre" cette candidature.

Du côté du clan Trump, certaines déclarations vont également dans ce sens. Sa propre porte-parole, Karoline Leavitt, a déclaré : "Il est plus que temps que Donald Trump reçoive le prix Nobel de la paix", le 31 juillet pendant son point-presse de routine.

Elle a estimé que depuis son retour au pouvoir le 20 janvier, le président américain avait présidé à la conclusion "d'un cessez-le-feu ou accord de paix par mois", donnant pour exemples ses médiations entre l'Inde et le Pakistan, le Cambodge et la Thaïlande, l'Egypte et l'Ethiopie, le Rwanda et la République démocratique du Congo, la Serbie et le Kosovo ...

Mais elle a passé sous silence le conflit en Ukraine ou la guerre à Gaza, que Trump avait promis d'arrêter rapidement.

L'obsession Obama

Cette campagne vise le prix Nobel 2026 car les candidatures pour 2025 sont closes depuis le 31 janvier. Elles ne sont d’ailleurs pas rendues publiques par le Comité.

Des milliers de personnes peuvent proposer un nom au comité Nobel : parlementaires et ministres, certains professeurs d'université, membres du comité eux-mêmes, anciens lauréats.

Pour l’édition 2025, ce sont 338 candidatures qui ont été enregistrées (244 individus et 94 organisations), selon les chiffres officiels du comité Nobel.

Ces propositions sont examinées à huis clos par un comité dont les 5 membres sont désignés par le Parlement norvégien. Le comité établit une liste restreinte qui est ensuite évaluée par des experts pendant de longs mois, avant de désigner le lauréat.

La professeure de droit Anat Alon-Beck a ainsi soumis le nom du président américain aux cinq personnalités composant le comité, désignées par le Parlement norvégien.

Elle a indiqué l'avoir fait en raison de "l'extraordinaire autorité" et du "talent stratégique" qu'il a selon elle montrés pour "promouvoir la paix et assurer la libération des otages" retenus dans la bande de Gaza.

Donald Trump lui-même met régulièrement le sujet sur le tapis. En juin dernier, il déplorait sur son réseau Truth Social : "Quoi que je fasse, je n'aurai pas le prix Nobel". En février, en présence de Benjamin Netanyahu, il avait lancé : "Je le mérite mais ils ne me le donneront jamais".

Le spectre du prix Nobel de la paix de Barack Obama en 2009 ne quitte pas l’esprit de Donald Trump. Dans un édito, l’ancien président du Comité national républicain, Michael Steel écrit : “Il est clair qu'Obama a hanté Trump gratuitement ces deux dernières décennies. Certains pensent qu'il s'est présenté pour la première fois à la présidence parce qu'Obama s'était moqué de lui lors du dîner de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche”.

Il poursuit : “Obama remporte le prix Nobel de la paix ? Trump passe des années à rêver de le remporter lui-même”.

Le premier prix Nobel de la paix a été décerné en 1901. Depuis, quatre présidents américains l'ont reçu : Theodore Roosevelt en 1906, Woodrow Wilson en 1920, Jimmy Carter en 2002 puis Barack Obama en 2009.