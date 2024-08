Doug Emhoff dresse un portrait affectueux de sa femme, Kamala Harris, à Chicago

C'est à grand renfort d'anecdotes personnelles et d'autodérision que Doug Emhoff a dressé mardi un portrait plein d'affection de son épouse Kamala Harris lors de la convention démocrate à Chicago.

"Je t'aime et je suis tellement fier de la manière dont tu t'engages pour nous tous", a-t-il déclaré sous les applaudissements nourris de la foule.

Le souriant "Second Gentleman" a livré sur scène une adresse personnelle, revenant notamment sur sa rencontre et son histoire d'amour avec celle qui brigue la Maison Blanche, remplaçant le président Joe Biden au débotté depuis un mois.

"Ma mère est la seule personne au monde à penser que c'est Kamala Harris qui a eu de la chance en m'épousant", a-t-il lancé, sous les rires de l'audience.

Ce brillant avocat de 59 ans, qui a mis en pause sa carrière de spécialiste du droit du divertissement pour soutenir celle de son épouse, a ensuite dressé le portrait d'une femme de poigne et engagée.

"Son empathie est sa force", a-t-il assuré, la décrivant comme une "joyeuse guerrière".

Des démocrates agitent des pancartes au nom de Doug Ehmoff, mari de la vice-présidente américaine Kamala Harris, à la convention démocrate, le 20 août 2024 AFP

"Partout où l'on a besoin d'elle, Kamala se montre à la hauteur. Elle l'a fait pour moi, dans notre famille. Et maintenant que le pays a besoin d'elle, elle vous montre ce que nous savons déjà: qu'elle est prête à diriger", a-t-il encore assuré. "Elle sera une grande présidente dont nous serons tous fiers."

"Vous connaissez ce rire, j'adore ce rire!", a-t-il encore déclaré à son propos, en écho aux critiques de Donald Trump, qui s'en moque sans relâche.

Depuis qu'elle a été choisie en 2020 comme colistière par M. Biden, M. Emhoff s'est imposé comme un précieux allié et l'a défendue corps et âme face aux attaques misogynes et racistes du républicain.

"Monsieur Trump, je sais que vous avez beaucoup de mal à prononcer son nom", avait-il récemment déclaré dans une vidéo, en faisant référence à l'habitude du milliardaire de mal prononcer le nom de Kamala. Et de lâcher: "après l'élection, vous pourrez simplement l'appeler Madame la présidente".

"Mon bêta de père"

Douglas Emhoff, mari de la vice-présidente américaine Kamala Harris, à la convention démocrate à Chicago, le 19 août 2024 AFP

Le couple s'est rencontré lors d'un rendez-vous arrangé par une amie commune en 2013 et s'est marié l'année suivante.

Juste après cette rencontre, l'avocat lui avait laissé un message audio "adorable", a raconté Kamala Harris lors d'une interview à CBS.

Un enregistrement qualifié de "ridicule" par le principal intéressé, qui était persuadé d'avoir tout gâché avant de l'utiliser, des années plus tard, comme fil rouge de son discours mardi.

Le couple fêtera son dixième anniversaire de mariage jeudi, date de l'investiture officielle de Kamala Harris qui devrait, comme chaque année, réécouter l'enregistrement du message vocal, selon son mari.

Doug Emhoff a deux enfants d'un précédent mariage, Cole et Ella, dont Kamala Harris est très proche. Ces derniers l'appellent affectueusement "Momala".

Attaquée par les républicains sur le fait de ne pas avoir eu d'enfants, la candidate démocrate a été défendue par l'ex-femme de son époux, Kerstin Emhoff, qui l'a qualifiée "d'aimante" et de véritable "coparent" pour ses enfants.

Dans une vidéo diffusée mardi, Cole Emhoff évoque le fameux rendez-vous romantique "qui a radicalement changé le cours de nos vies".

Leur "famille recomposée n'était pas habituée à la politique", explique le jeune homme, assurant que tous se sont engagés quand Harris est devenue sénatrice puis vice-présidente.

La vice-président américaine et candidate démocrate Kamala Harris et son mari Doug Emhoff à Pittsburgh, en Pennsylvanie, le 18 août 2024 AFP

Au début, il affirme que son père ne semblait pas totalement à sa place au Capitole: "je me suis demandé +qu'est ce que mon bêta de père fait là?+ mais il s'est ensuite totalement plongé dans" son rôle.

Doug Emhoff avait lui-même reconnu que la transition n'avait pas été simple, notamment du fait qu'il ait quitté une "carrière qu'(il) aimait" et très lucrative - il gagnait autour de un million de dollars par an.

Joe Biden l'avait alors épaulé, avait-il raconté. Depuis, cet homme souriant a réussi à imprimer sa marque. De confession juive, il est notamment devenu l'un des grands relais de la Maison Blanche dans la lutte contre l'antisémitisme.

Depuis le retrait de Joe Biden, Doug Emhoff s'est davantage montré en public et le discours de mardi a prouvé qu'il sera un appui précieux pour l'image de la candidate, qui l'a remercié dans un post affectueux sur X, "Love you Dougie", accompagné d'une photo d'elle, dans un avion au retour d'un meeting, regardant son intervention.