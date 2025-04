Droits de douane: "Nous faisons appel au patriotisme" des entreprises, lance le ministre français de l'Economie

Le ministre de l'Economie, Eric Lombard, a appelé vendredi les entreprises françaises à faire preuve de "patriotisme" face aux droits de douane massifs annoncés par le président américain Donald Trump.

"Nous faisons appel au patriotisme", a déclaré M. Lombard sur BFMTV/RMC.

Alors que s'engage une négociation avec les Américains sur les droits de douanes, "il est clair que si une grande entreprise française acceptait d'ouvrir une usine aux États-Unis, ce serait donner un point aux Américains", a-t-il ajouté.

Le président Emmanuel Macron avait appelé jeudi les entreprises à suspendre leurs investissements outre-Atlantique.

A propos de la riposte européenne qui se prépare, Eric Lombard a averti qu'elle pourrait aller "au-delà des droits de douane". Il a évoqué normes, échange de données ou outils fiscaux.

"On va riposter sur un ensemble de produits sur lequel on ne risque pas de désorganiser l'échelle de valeur en Europe", a ajouté le ministre sur BFMTV/RMC. "La riposte peut être très vigoureuse et il ne faut pas qu'on riposte exactement avec les mêmes armes parce que si on fait comme les Etats-Unis (...), on va avoir aussi un effet négatif en Europe", avec inflation et baisse de la croissance, a-t-il souligné.

La riposte doit être "proportionnée" et "nous conduire à la table de négociation", laquelle se fait "d'égal à égal", l'économie européenne étant une "des plus puissantes du monde", a-t-il insisté.

"Nous avons tout à fait les moyens de négocier (...) pour obtenir un désarmement (des mesures annoncées, NDLR) le plus rapidement possible. Le dialogue se poursuit en permanence", a-t-il ajouté.