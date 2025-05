Droits de douane : Trump persiste et double ceux sur l'acier et l'aluminium importés

"Nous allons passer les droits de douane sur l'acier de 25% à 50%, ce qui va davantage protéger" cette industrie aux États-Unis, a déclaré le chef de l'État depuis une aciérie du géant de la métallurgie US Steel en Pennsylvanie (est).

Il a plus tard précisé, sur sa plateforme Truth Social, que la mesure entrerait en vigueur le 4 juin, et concernerait aussi l'aluminium. La surtaxe de 25% qu'il avait mis en place en mars sur ces métaux touchait également leurs dérivés, comme les cannettes. "Nos industries de l'acier et de l'aluminium vont être plus fortes que jamais", a-t-il écrit.

L'annonce de Donald Trump sur Truth Social.

Vendredi 30 mai 2025 à la tribune, devant des ouvriers portant casques de sécurité et vestes de travail avec bandes réfléchissantes, il a affirmé que le niveau des droits de douane sera tel que "personne ne pourra y échapper". Sa manière à lui d'inciter à produire et acheter aux États-Unis. Après son annonce, des participants ont scandé "USA, USA !" dans la salle.

Des participants écoutent le discours de Donald Trump. AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Les droits de douane, fer de lance de Trump

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a fait des droits de douane un des points cardinaux de sa politique : levier de négociation pour obtenir des concessions de l'extérieur, moyen de défendre l'industrie nationale ou encore source de nouvelles recettes publiques.

(Re)voir États-Unis : droits de douanes suspendus

Droits de douane sur certains secteurs (acier, aluminium, automobile), certains pays (Chine, Canada, Mexique) ou encore universels - incluant des denrées introuvables sur le sol américain comme le cacao... Le chef de l'État a érigé un mur de nouvelles taxes sur les produits entrant dans son pays, avant de faire en partie marche arrière.

Deux tribunaux de première instance ont considéré cette semaine qu'il n'avait pas le droit de décréter certains de ses droits de douane. Ceux-ci restent toutefois en vigueur tant que l'affaire n'est pas tranchée définitivement sur le fond.

La Pennsylvanie, berceau de l'aciérie

Le président américain a aussi vanté en Pennsylvanie le rapprochement qu'il a lui-même approuvé la semaine dernière entre US Steel et son concurrent japonais Nippon Steel, et sur lequel peu d'informations avaient filtré.

"Le plus important, c'est que US Steel continuera à être contrôlé par les États-Unis, autrement je n'aurais pas conclu cet accord", a expliqué Donald Trump, en assurant que Nippon Steel allait injecter 14 milliards de dollars "dans le futur" de US Steel.

Donald Trump était dans une aciérie du géant de la métallurgie US Steel en Pennsylvanie. AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Fin 2023, les deux groupes industriels avaient annoncé un projet d'acquisition à 14,9 milliards de dollars (dette comprise) de US Steel par Nippon Steel. L'opération, à laquelle Donald Trump s'est lui-même longtemps opposé, s'est retrouvée au cœur de la campagne présidentielle américaine de 2024, car elle concerne au premier chef la Pennsylvanie, un État stratégique sur le plan électoral, qui est aussi le berceau de l'aciérie aux États-Unis.

(Re)lire Ce que l'on sait des négociations commerciales entre l'UE et les États-Unis

L'ex-président Joe Biden avait bloqué l'opération quelques semaines avant son départ de la Maison Blanche en janvier, arguant de questions de sécurité. Donald Trump avait décidé de réexaminer le projet. "Chez Nippon Steel, ils n'ont pas cessé de me demander (de valider l'opération), j'ai refusé encore et encore et j'ai fini par me dire que ces gens voulaient vraiment faire quelque chose de grand", a-t-il décrit. "Je dois approuver l'accord final avec Nippon, et nous n'avons pas encore vu cet accord final, mais ils ont pris un très grand engagement", a-t-il ajouté en rentrant à Washington.

Dans la foulée vendredi 30 mai, le syndicat USW, qui représente les salariés de la métallurgie, a exprimé son fort scepticisme dans un communiqué, expliquant n'avoir pas été consulté, ni mis dans la confidence sur les conditions de l'accord.

"C'est facile de publier des communiqués de presse et de faire des discours politiques. C'est difficile de graver des engagements dans le marbre. Le diable est toujours dans les détails, et c'est particulièrement vrai avec un mauvais protagoniste comme Nippon Steel", cingle le syndicat.