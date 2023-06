Du haut du Mont-Saint-Michel, Macron appelle les Français au dépassement

Emmanuel Macron, célébrant lundi le millénaire de l'abbaye du Mont Saint-Michel, a appelé les Français au "dépassement" face aux défis du XXIe siècle, notamment écologiques, à l'image des épreuves du temps traversées par ce lieu emblématique d'un certain "esprit français".

Le Mont Saint-Michel "porte l’histoire de la construction politique de notre pays", a lancé le chef de l'Etat, égrainant la guerre de Cent ans, la Révolution, les partisans de la République embastillés là au XIXe ou encore la lutte contre les éléments naturels, à commencer par l'ensablement de la baie.

"Oui nous avons su toujours nous montrer bâtisseurs en maîtrisant le temps, l’espace, les éléments", a martelé Emmanuel Macron dans un discours aux élans volontiers lyriques.

Devant la presse, avec l'abbaye en toile de fond, il en avait déjà appelé à l'esprit de résistance" face aux "grandes transitions" qui se dessinent, rejetant tout "déclinisme, peur, angoisse ou confrontation", un message qui semblait notamment viser l'extrême droite.

"On voudrait nous faire choisir entre une prétendue identité française figée et nostalgique et une modernité qui exigerait l'effacement de pans entiers de notre passé", a-t-il déploré dans son discours.

Depuis François Mitterrand en 1983, les présidents se pressent dans ce lieu emblématique pour y porter leur message. En 2007, Nicolas Sarkozy avait choisi d'y lancer sa campagne présidentielle.

"Continuer d'avancer "

Le chef de l'Etat a aussi d'une certaine façon répondu par avance à la nouvelle journée de mobilisation syndicale prévue mardi contre la réforme des retraites, avant l'examen jeudi d'une proposition de loi visant à abroger le passage à la retraite à 64 ans.

"Maintenant le pays doit aussi continuer d'avancer", a-t-il lancé devant la presse, tout en se félicitant que les "choses sont plus calmes qu'elles ne l'ont été".

A la différence des déplacements qui avaient suivi l'adoption de la réforme, aucun concert de casserole n'est venu perturber cette visite.

Cinq ou six militants d'Extinction Rebelion ont bien tenté de graver un message dans le sable sur la baie et de déployer une banderole mais ils ont été rapidement interrompus par les forces de l'ordre.

Le couple présidentiel est aussi allé à la rencontre des visiteurs à l'entrée du site. "On a un peuple qui crève la dalle", a lancé un homme.

"On a créé des emplois, il faut bien vivre de son travail, on va continuer les réformes pour ça", a répliqué le président. "Je ne lâcherai rien (..) comptez sur moi", a-t-il dit à une dame.

L'Elysée a par ailleurs annoncé une campagne pour classer davantage d'édifices cultuels des XIXe et XXe siècles en France comme monuments historiques, afin d'en faciliter la préservation, avec le possible lancement d'une souscription financière auprès des Français.

Fichier vidéo

Hommage au commando Kieffer

Sur quelques 50.000 lieux de cultes (dont 42.000 catholiques) en France, seuls 10.500 sont protégés au titre des monuments historiques, un label qui ouvre l'accès aux aides du ministère de la Culture, a fait valoir l'Elysée.

Un statue en argent de Saint-Michel dans l'exposition "La Demeure de l'Archange" au Mont Saint-Michel (Manche), le 23 mai 2023 AFP/Archives

Site le plus fréquenté du pays hors Ile-de-France, le Mont-Saint-Michel a attiré l'an dernier 2,8 millions de visiteurs, dont 1,3 million pour l'abbaye.

Poursuivant son itinérance mémorielle sur la "résilience" et la résistance", Emmanuel Macron se rendra mardi dans le Calvados voisin pour lancer les préparatifs du 80e anniversaire du débarquement allié du 6 juin 1944 qui aura lieu en 2024.

A Colleville-Montgomery, il remettra - avec Léon Gautier, 100 ans, dernier Français vivant à avoir participé au débarquement - les bérets verts aux élèves qui ont réussi leur stage commando.

Sa présence se veut un hommage aux 177 Français qui débarquèrent, regroupés au sein du Commando Kieffer, au côté des 132.000 alliés.

Le Mont Saint-Michel, en avril 2022 AFP/Archives

La Première ministre Elisabeth Borne, élue du Calvados, sera aussi présente à Colleville, l'occasion pour les deux têtes de l'exécutif de s'afficher ensemble après le recadrage d'Emmanuel Macron à la cheffe du gouvernement la semaine dernière sur la stratégie à adopter face au Rassemblement national.