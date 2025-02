Du Népal aux tunnels de Gaza, le parcours d'un otage oublié

Le destin s'est abattu sur lui trois semaines après son arrivée en Israël pour travailler dans un kibboutz agricole. Enlevé lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, l'étudiant népalais Bipin Joshi est retenu depuis 500 jours à Gaza.

Il avait 23 ans au moment de son enlèvement au kibboutz Aloumim par des commandos du mouvement islamiste palestinien, près de la bande de Gaza. Depuis, aucune nouvelle sur le sort du jeune homme arrivé à la mi-septembre 2023, dans le cadre d'un accord entre le Népal et Israël.

"On ne parle pas assez de lui", dit son ami népalais Himanchal Kattel, resté en Israël pour poursuivre des études en agriculture à Rehovot (centre).

Ce dernier a également été témoin des tueries dans le kibboutz et est considéré, avec M. Joshi, comme l'un des seuls survivants du massacre qui y a été commis le jour de l'attaque sans précédent du Hamas en Israël, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Encore bouleversé par ce qu'il a vécu ce jour-là, M. Kattel a raconté à l'AFP avoir entendu la sirène d'alerte et s'être réfugié, avec ses collègues, dans l'abri proche du bâtiment où ils vivaient dans ce kibboutz agricole.

Il raconte qu'une grenade a été lancée dans l'abri, que Bipin l'a prise avant qu'elle n'explose et l'a jetée, lui "sauvant la vie".

"Comme un frère"

Quelques instants plus tard, les étudiants réfugiés dans un autre abri plus grand sont pris au piège quand des combattants du Hamas "brisent le loquet, entrent dans l'abri et tirent sur nous, tuant cinq de nos amis et en blessant deux".

M. Kattel est lui-même blessé par trois balles et voit M. Joshi se faire enlever.

Âge des 251 otages et corps emmenés à Gaza lors de l'attaque du 7 octobre 2023, et situation au 17 février 2025 selon qu'ils sont toujours détenus, libérés ou décédés AFP

"Il est comme un frère pour moi, plus qu'un frère en réalité. J'ai vécu quatre ans avec lui pendant nos études", raconte-t-il.

Une photo des dix étudiants népalais tués par le Hamas ce jour-là est accrochée dans sa chambre du dortoir universitaire.

Le Népal fait des "efforts diplomatiques constants à tous les niveaux pour obtenir la libération de Bipin Joshi", a déclaré à l'AFP un porte-parole du gouvernement, Krishna Prasad Dhakal.

Sur les 251 otages enlevés le 7 octobre 2023, parmi lesquels 34 étrangers, 70 sont encore retenus à Gaza dont au moins 35 sont considérés comme morts par l'armée israélienne. Certains otages libérés depuis le début de la trêve le 19 janvier ont raconté avoir été retenus captifs pendant des mois dans des tunnels.

Le kibboutz Aloumim a été le théâtre d'un massacre de 22 travailleurs agricoles, dix Népalais et douze Thaïlandais. L'armée a fini par repousser les assaillants.

Avant son enlèvement, Bipin Joshi eu le temps de prendre des photos avec son téléphone, où on le voit sourire avec ses amis.

La dernière image de lui est celle d'une caméra de surveillance du kibboutz près de l'étable le montrant debout, tenu par ses ravisseurs l'emmenant en direction de Gaza.

A cet endroit, le kibboutz a mis un drapeau népalais et des bougies sont allumées régulièrement à la mémoire des victimes.

M. Kattel montre des vidéos du groupe d'ouvriers cachés derrière des sacs de riz dans l'abri, le regard terrifié, peu de temps avant leur mort.

"Il ne savait rien"

La maison des étudiants thaïlandais, elle, a été incendiée et il ne reste qu'un pan de mur, "un "mur du souvenir", pour Gad Shparer, habitant du kibboutz et responsable à l'époque du groupe d'ouvriers.

Des familles et proches des otages israéliens détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, appellent à un accord pour garantir leur libération devant le Parlement israélien à Jérusalem, à l'occasion du 500e jour depuis leur enlèvement, le 17 février 2025 à Jérusalem AFP

Natif d'Aloumim, M. Shparer, 45 ans, se souvient des heures d'attente, enfermé dans l'abri de sa maison avant d'avoir des nouvelles de ses employés.

Arrivant sur place quelques heures après l'attaque, il découvre les corps et apprend que Bipin Joshi a été enlevé.

"Je pensais qu'ils étaient tous morts, à l'exception de Bipin qui avait été capturé. Mais quand je suis arrivé dans la chambre d'hôpital, j'ai soudainement vu Himanchal Kattel. On s'est embrassés, et j'ai commencé à pleurer. J'étais avec un ami qui m'a dit: 'Je ne t'ai jamais vu pleurer comme ça avant'", dit M. Shparer.

Très attaché tant aux Népalais qu'aux Thaïlandais avec qui il travaillait dans les champs et les vergers, M. Shparer participe chaque samedi soir aux rassemblements pour la libération des otages encore retenus à Gaza.

"Il faut que tous les otages soient libérés et Bipin avec eux (...), il ne savait rien de cette guerre et il est en captivité depuis 16 mois", conclut M. Kattel.