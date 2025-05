Eboulement en Suisse: le pire écarté mais les autorités ne baissent pas la garde

"Il ne faut surtout pas baisser la garde", exhortent les autorités suisses vendredi, même si pour l'heure le scénario du pire est écarté pour la vallée du Lötschental menacée par un lac artificiel, formé après qu'un gigantesque éboulement a détruit tout un village en quelques instants.

Revoir la vigilance à la baisse "serait la pire des choses alors que l'on n'est pas certain que le danger soit écarté", a déclaré vendredi matin à la télévision publique Raphaël Mayoraz, le géologue du canton du Valais où s'est produit l'effondrement mercredi.

Fichier vidéo Jeudi matin, les autorités envisageaient encore une catastrophe, à savoir une rupture brutale du barrage naturel de gravats. Les eaux du lac artificiel, qui continuent de grossir, auraient alors inondé la vallée.

Mais au fil de la journée ce scénario est devenu moins probable en raison de la configuration et de la composition du barrage de roche et de glace.

Schéma explicatif du phénomène de gélifraction, la destruction de roches sous l'effet des cycles de dégel et de regel AFP

Les autorités ont donc renoncé à évacuer les habitants de la vallée qui vivent en aval, à l'exception de 16 d'entre eux.

"La situation actuelle est dans un scénario assez favorable. En clair, l'eau commence à faire son chemin sur le dépôt (les gravats de roche et de glace Ndlr) long de 2,5 km. Au fur et à mesure des heures qui avancent, on peut réduire le risque d'un scénario catastrophique. On sait toutefois que l'on doit garder en tête un tel risque", souligne M. Mayoraz.

Scénario d'évacuation

Les autorités restent en alerte et les communes situées en aval de l'éboulement, y compris dans la vallée du Rhône, se préparent à une éventuelle évacuation. Des digues ont aussi été installées.

Le barrage de Stausee Ferden sur la rivière Lonza, vidé préventivement pour recevoir des décombres, le 30 mai 2025, après l'effondrement du glacier du Birch et un glissement de terrain qui a détruit le village de Blatten, dans les Alpes suisses AFP

"Ce scénario d'une possible évacuation va durer des semaines", indique Raphaël Mayoraz. "Il perdurera tant que la (rivière) Lonza ne sera pas parvenue à créer un chenal relativement stable à travers tout ce dépôt. Le risque de voir des poches d'eau se créer reste également d'actualité".

Pour l'heure, cet événement exceptionnel n'a fait qu'un disparu, un homme de 64 ans de la région, les 300 habitants de Blatten ayant été évacués dès le 19 mai.

"Cela montre l'importance des alertes et des interventions précoces", s'est félicitée Clare Nullis, porte-parole de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) lors d'un point presse à Genève.

"Le paysage ne sera plus jamais le même. Le village ne sera plus jamais le même, mais c'est un exemple de la façon dont nous pouvons utiliser les prévisions et les alertes pour sauver des vies", a-t-elle souligné, tout en rappelant que de nombreux pays moins riches que la Suisse n'avaient pas les moyens de le faire.

Fichier vidéo L'OMM a lancé un vaste programme pour s'assurer que partout dans le monde, la population pourra bénéficier de moyens d'alerte précoce pour échapper aux catastrophes naturelles.

La vallée du Lötschental s'étend sur un peu moins de 30 kilomètres et compte au total quelque 1.500 habitants. C'est un endroit réputé pour ses paysages très pittoresques, ses petits villages traditionnels et ses chemins de randonnées spectaculaires. Mais le paysage est changé pour toujours.

La quantité de roche et de gravats qui a dévalé la montagne mercredi vers 15H30 (13H30 GMT) est tellement importante que les sismographes du pays l'ont enregistré. A la place du glacier du Birch, entraîné par la chute des roches qui le surplombaient, on voit un trou béant sur le flanc de la montagne.