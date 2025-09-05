ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza

Complexes immobiliers de luxe, archipel d'îles artificielles... Le Washington Post a révélé le 31 août "un projet d’après-guerre" à Gaza porté par le président américain Donald Trump. Un plan qui marque le retour de l'impérialisme américain.

"On ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu", dit l'adage. En clair, on évite d'évoquer devant un tiers un sujet qui peut réveiller en lui une intime douleur. Question de pudeur, de dignité. Donald Trump ne s'est pas encombré d'un tel scrupule quand il a annoncé, courant février, son désir de bâtir la Riviera la "plus somptueuse du Moyen-Orient", sur le sol de la bande de Gaza, dévasté, jonché de cadavres et de décombres.

Avec qui le président américain prévoit-il d'y établir un lieu de villégiature futuriste? Aucun détail n'a été fourni sur cette prise de possession autoritaire de la portion d'un pays, d'une vieille terre d'Histoire, soumise à la ruine et à la faim par Israël, le "meilleur allié de Washington".

De quel droit compte-t-il le faire? Au nom du principe de "droit de conquête" qui valait droit de propriété, et ce depuis la découverte de l’Amérique puis tout au long de l’expansion des Européens à travers les cinq continents? Autrefois inclus dans le droit international, ce "droit de conquête" a été dénoncé et aboli après la Seconde Guerre mondiale, en vertu du concept de crime contre la paix, élaboré lors du procès de Nuremberg.

L’annonce ce plan pour Gaza a suscité une levée de bouclier de Pékin à Brasilia en passant par Riyad, Abou Dhabi, Le Caire, Berlin, Paris et Londres. Les États arabes se sont, eux, pressés d'annoncer un plan de reconstruction de l'enclave, en y relogeant les habitants et en restaurant le riche patrimoine archéologique et monumental. Un plan soutenu par La France et le Royaume-Uni.

Un conclave à huis clos sans aucun Palestinien ou représentant du monde arabe

Un plan que Washington a ignoré, malgré la réprobation de l'ONU, des ONG et des experts juridiques. Ces derniers ont pourtant mis en garde face à un "nettoyage ethnique", à un crime de guerre sinon une entreprise "génocidaire".

La Maison Blanche est revenu à la charge, fin août, en annonçant une réunion à huis clos pour affiner et relancer le projet de Gaza Riviera. Un conclave où n'a figuré aucun Palestinien, pas même un seul "ami" arabe du Golfe mais où figurait, selon plusieurs médias internationaux, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et l'homme d'affaires Jared Kushner, également beau-fils de Donald Trump.

Réparti sur 38 pages, le plan détaille et finalise le projet avec un luxe de détails, de tableaux graphiques et de chiffres, à grands renfort de paysages urbains futuristes. Disparus, les amas d'immeubles affaissés sur les cadavres de familles. Voici donc le panorama virtuel de la Riviera, digne d'un péplum futuriste, avec ses tours étincelantes, ses terrains de golf, ses parcs, ses usines high tech dont l’une porte le nom d’Elon Musk.

Une capture de l'une des images présentant le plan "The GREAT Trust" pour Gaza récupéré et publié le 31 août 2025 par le journal The Washington Post. Washington Post

Aucun clocher à l’horizon, pas même un minaret -un comble dans une ville qui abrite le mausolée de Sayed Hachem, le grand-père de Mahomet, le prophète de l’islam-, juste un petit groupe d'Arabes du Golfe admirant le panorama.

Où se cachent donc les Gazaouis? Le plan est clair sur ce point: ils doivent quitter leur pays, munis d'un pécule de 5.000 dollars pour aller se faire oublier ailleurs, en Égypte, au Sud Soudan, au Somaliland, peu importe, leur avenir est partout sauf chez eux. En revanche, La Riviera va comme un gant aux colons israéliens qui promeuvent déjà, et depuis un moment, des projets d’acquisition de villas et de bungalows sur un littoral qu’Israël devrait, selon eux, annexer sans retour.

Washington Post

La Riviera, s’il elle voit le jour, sera le sarcophage luxuriant de Gaza, laquelle ensevelira les décombres de monuments - églises, mosquées, caravansérails, vestiges archéologiques de 3.000 ans d'histoire documentée. Rien ne rappellera plus l'horreur.

Aucun caillou n'y survivra, pas un citronnier ou un palmier-dattier et le nom de Gaza, ville d’où nous vient la "gaze", le tissu à usage médical, n’existera plus qu’en tant qu’annexe du label La Riviera. Celle-ci aura ainsi achevé d’engloutir, de couler dans le béton, tout un pan un pays, une ville et tout son vieux peuple avec.