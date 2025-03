Ekrem Imamoglu, l'ennemi d'Erdogan et maire d’Istanbul est envoyé en prison et démis de ses fonctions

Le maire d’opposition d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, doit être incarcéré pour "corruption", dimanche 23 mars, alors qu’une vague de contestation et de soutien déferle sur les grandes villes turques. Le ministère de l'intérieur indique que l'édile est démis de ses fonctions. La justice n'a cessé, ces dernières années, de lancer des procédures son encontre.

Champion de l'opposition turque, le populaire maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu, qui doit être incarcéré dimanche 23 mars, incarnait jusqu'ici la principale menace du président Recep Tayyip Erdogan, qu'il rêvait de détrôner.

La justice n'a cessé ces dernières années de lancer des procédures à l'encontre du véhément édile que son parti, le CHP (social-démocrate), principale force d'opposition, veut toujours désigner dimanche comme son champion pour la prochaine présidentielle prévue en 2028.

Ekrem Imamoglu, 53 ans, avait fait une entrée fracassante sur la scène politique nationale en 2019 en ravissant Istanbul au parti AKP (islamo-conservateur) au pouvoir, infligeant une humiliante défaite au président Erdogan, qui fut lui-même maire de la capitale économique dans les années 90.

Ekrem Imamoglu, alors candidat à la mairie d'Istanbul du Parti républicain du peuple (CHP), principal parti d'opposition, s'adresse à ses partisans lors d'un rassemblement à Istanbul, vendredi 29 mars 2019, avant les élections locales prévues pour le 31 mars 2019. En arrière-plan, on voit une affiche électorale du président turc Recep Tayyip Erdogan, sur laquelle on peut lire en turc : « Istanbul est une histoire d'amour pour nous ». AP Photo/Emrah Gurel

Déjà en 2023, une condamnation à plus de deux ans de prison pour "insulte" aux membres du Haut conseil électoral, dont il a fait appel, l'avait mis hors-jeu pour la présidentielle remportée par le président sortant, arrivé au pouvoir en 2003 comme Premier ministre.

Largement réélu l'an passé à la tête de la plus grande ville de Turquie et surtout, la plus riche avec ses près de 16 millions d'habitants, Imamoglu s'imposait jusqu'ici comme le candidat naturel du CHP à la présidentielle.

Mais la chute du plus puissant maire de Turquie s'est précipitée cette semaine après son arrestation mercredi pour "corruption" et "terrorisme", qui lui a valu dimanche un ordre d'incarcération dans le premier volet.

"Harcèlement judiciaire"

Mardi, il avait déjà vu son diplôme universitaire annulé ce qui, en vertu de la Constitution turque, l'empêche en l'état de concourir à la présidence.

Depuis, les manifestants sont descendus dans les rues à Istanbul, Ankara et Izmir, les principales villes du pays, et dans plus des deux tiers des provinces turques.

Un manifestant lance un feu d'artifice lors d'une manifestation contre l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, à Istanbul, en Turquie, le samedi 22 mars 2025. AP Photo/Khalil Hamra

Le parti du maire, qui dénonce depuis des mois le "harcèlement judiciaire" à son encontre, a fustigé un "coup d'État" contre l'opposition et "notre prochain président".

En ravissant Istanbul en 2019 après 25 années de domination du camp de M. Erdogan sur la ville, et en la conservant haut la main l'an passé malgré les efforts déployés par le chef de l'État pour lui faire barrage, Ekrem Imamoglu est devenu l'homme à abattre.

Régulièrement classé parmi les personnalités politiques préférées des Turcs, ce musulman pratiquant mais membre du CHP, le parti laïc du fondateur de la République, Mustafa Kemal Atatürk, est parvenu à séduire au-delà de son parti.

"Il peut plaire à tous les segments de l'électorat d'opposition, qu'il s'agisse d'électeurs turcs, kurdes, sunnites, alévis, jeunes ou âgés", estime Berk Esen, politiste à l'université Sabanci d'Istanbul.

Avec près de vingt ans de moins que le président Erdogan, cet ex-homme d'affaires originaire de la mer Noire -- comme la famille du chef de l'État -- présente aussi une image de modernité.

Son épouse, Dilek Imamoglu, s'est montrée très présente ces derniers jours sur les estrades face aux manifestants.

Depuis son arrestation, l'édile incarne pour ses soutiens l'espoir brisé d'un changement proche, mobilisant sur son sort une jeunesse désemparée, frustrée par la crise économique et le manque de perspectives.

L'édile a été démis de se fonction ce dimanche 23 mars. "Ekrem Imamoglu, maire de la municipalité métropolitaine d'Istanbul (...) a été suspendu de ses fonctions", a annoncé le ministère dans un communiqué.

Le maire, qui ne faisait jusqu'ici pas toujours l'unanimité dans son camp, où il était parfois accusé de se soucier davantage de son avenir que de ses administrés, a vu son parti faire front derrière lui depuis son arrestation.

Le populaire maire d'Ankara, Mansur Yavas, souvent présenté comme son rival, s'est affiché sans réserve derrière lui, écourtant un voyage à l'étranger.

"Je ne plierai pas", a promis dimanche Ekrem Imamoglu dans un message publié sur X, jurant que "tout ira bien", un slogan qu'il avait fait sien en 2019 après l'annulation de son élection comme maire d'Istanbul, finalement obtenue de haute main lors d'un second scrutin.