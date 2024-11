Élection présidentielle américaine : comment ça marche ?

Lors de primaires et de caucus au niveau local, des délégués sont élus pour assister aux conventions nationales des deux principaux partis du pays : les républicains et les démocrates. Au terme de ces conventions, une élection permet de désigner le "ticket" vainqueur de chaque parti, c'est-à-dire le duo formé par le candidat et son colistier, pour les fonctions de président et vice-président.