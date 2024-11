Elections américaines: l'Europe doit "prendre son destin en main", affirme la porte-parole du gouvernement français

L'Europe doit "prendre son destin en main" face à la probable victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, a réagi mercredi matin la porte-parole du gouvernement français.

"Cela doit nous interroger non pas sur ce que vont faire les États-Unis, mais sur ce qu'est capable de faire l'Europe. Sur un certain nombre de secteurs absolument clés, la défense, la réindustrialisation, la décarbonation, on doit prendre notre destin en main", a déclaré Maud Bregeon sur la radio française RTL, soulignant que cette réponse était aussi valable quel que soit le vainqueur.

"Il faudra trouver les moyens de travailler sur nos intérêts en commun mais fondamentalement (...) la réponse est chez nous", a renchéri le ministre aux Affaires européennes Benjamin Haddad sur la radio française France inter.

"Les Européens ne peuvent pas accepter que leur sécurité se décide sans eux, que demain on impose une capitulation aux Ukrainiens sans les Ukrainiens, sans les Européens", a-t-il ajouté.

Donald Trump a revendiqué mercredi "une victoire politique jamais vue" aux Etats-Unis, lors d'une prise de parole à l'issue du scrutin à West Palm Beach, en Floride, et alors que la chaîne Fox News l'a proclamé vainqueur.

Dans la classe politique française, les réactions à gauche étaient souvent consternées.

L'élection de Trump "est l'un de ces moments de bascule qui façonnent l'histoire", a réagi sur X l'eurodéputé socialiste Raphaël Glucksmann.

"Nous sommes désormais, en Europe, seuls face à notre destin. À nous de montrer ce que nous sommes et aspirons à être", a ajouté le dirigeant de Place publique.

Face "à cet enfer qui se profile", la patronne des écologistes Marine Tondelier a souhaité "courage aux Américaines et aux Américains" et "courage à nous toutes et tous".

A droite, rare partisan en France de Donald Trump, Eric Ciotti a salué sur X "une magnifique victoire du peuple américain contre un système", y voyant "un chemin pour les droites en France comme en Europe"