Elections au Venezuela: vers une consolidation du pouvoir de Maduro

Le parti du président vénézuélien Nicolas Maduro s'achemine vers une large victoire aux législatives et régionales de dimanche, marquées par l'arrestation de 70 personnes et un boycott par la majorité de l'opposition, dix mois après une présidentielle entachée de fraudes selon elle.

Parmi les 70 personnes arrêtées avant le scrutin figure Juan Pablo Guanipa, dirigeant de l'opposition proche de la leader Maria Corina Machado, interpellé vendredi et accusé d'appartenir à un "réseau terroriste" qui cherchait à "saboter" les élections de dimanche.

Le pouvoir, qui dénonce régulièrement des complots, réels ou imaginaires, a aussi suspendu lundi les vols en provenance de Colombie, dénonçant l'infiltration de "mercenaires".

Plus de 400.000 membres des forces de l'ordre sont déployés. Les troubles post-électoraux de la présidentielle du 28 juillet s'étaient soldés par 28 morts et 2.400 arrestations. Seuls 1.900 ont été libérés depuis.

"Nous avons réussi à organiser les élections sans incident et nous avons réussi à vaincre la violence", s'est félicité M. Maduro après avoir voté.

Les bureaux de vote ferment à 18H00 (22H00 GMT) avec des résultats attendus dans la soirée. Contrairement à la présidentielle du 28 juillet, les bureaux de vote étaient peu fréquentés, ont constaté des journalistes de l'AFP à Caracas et en province.

Selon un sondage Delphos, la participation devrait avoisiner les 16% des 21 millions d'électeurs. L'essentiel d'entre eux devrait être des militants du pouvoir.

"Nous allons avoir une carte très rouge", prévoit Jesus Castillo, directeur du cabinet Polianalitica, en référence à la couleur du chavisme.

Les sondages prédisent une majorité absolue pour le parti de M. Maduro à l'Assemblée. Et selon plusieurs analystes, l'opposition n'est en mesure de remporter que deux des 24 Etats: Zulia, l'Etat pétrolier, et Nueva Sparta, l'île de Margarita.

"Quand l'adversaire se retire du champ, on avance et on occupe le terrain", s'est félicité le président après avoir voté, évoquant le boycott par l'opposition. "Le Venezuela est le pays avec le plus d'élections libres, souveraines et démocratiques de l'Histoire des 100 dernières années de l'Humanité", a-t-il assuré.

"C'est un processus de participation citoyenne important", estime Samadi Romero, universitaire de 32 ans qui a voté pour Nicolas Maduro Guerra, le fils de président Maduro, tête de liste à Caracas.

Un électeur vote à Caracas lors des élections pour élire députés et gouverneurs, le 25 mai 2025 au Venezuela AFP

"Je ne vais pas voter parce que j'ai voté le 28 juillet et ils ont volé les élections. C'est vraiment une farce", affirme à San Cristobal Candelaria Rojas Sierra, fonctionnaire retraitée de 78 ans, en allant à la messe "prier pour le Venezuela".

Mme Machado dénonce une "énorme farce que le régime veut monter pour enterrer sa défaite du 28 juillet". Dimanche, elle a publié plusieurs photos de bureaux de vote déserts sur les réseaux sociaux.

Des membres de la garde d'honneur attendent pour voter à Caracas, lors des élections pour élire députés et gouverneurs, le 25 mai 2025 au Venezuela AFP

Henrique Capriles, deux fois candidat à la présidentielle, a toutefois entraîné derrière lui une frange de l'opposition convaincue de la nécessité de participer au scrutin.

"Qu'est-ce qui est mieux? Avoir une voix et lutter au sein du l'Assemblée nationale ou, comme nous l'avons fait à d'autres occasions, se retirer du processus électoral et laisser entièrement l'Assemblée au gouvernement?", a déclaré M. Capriles après avoir voté à Caracas.

Représentants pour l'Essequibo

Lors de ce scrutin, le pouvoir a revu le découpage électoral pour faire élire un gouverneur et huit députés pour l'Essequibo, région riche en pétrole que Caracas revendique et dispute au Guyana dans le cadre d'un différend datant de l'époque coloniale.

Le vote a lieu dans un micro-circonscription de 21.000 votants à la frontière guyanienne. Il n'y a pas de bureaux de vote sur le territoire de 160.000 km² administré par Georgetown.

Des électeurs attendent pour voter à Caracas, lors des élections pour pour élire députés et gouverneurs, le 25 mai 2025 au Venezuela AFP

Le président du Guyana Irfaan Ali a affirmé mercredi à l'AFP qu'il s'agissait "d'une menace" alors que le ministère de la défense guyanien a indiqué renforcer sa présence à la frontière.

"Irfaan Ali, président du Guyana, employé d'ExxonMobil, plus tôt que tard devra s'asseoir avec moi pour discuter et accepter la souveraineté vénézuélienne", a lui estimé M. Maduro. "Maintenant, avec un gouverneur, des ressources, un budget et tout le soutien que je vais apporter, nous allons récupérer" l'Essequibo "pour le peuple", a-t-il assuré.