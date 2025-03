Élections fédérales 2025 au Canada : quelles sont les forces en présence ?

Le printemps sera électoral au Canada : le Premier ministre libéral Mark Carney vient de déclencher des élections législatives qui se tiendront le lundi 28 avril. Et la course s’annonce serrée entre les Libéraux, revigorés par l’arrivée de leur nouveau chef et les Conservateurs qui misent sur leur chef, Pierre Poilievre, pour leur donner la victoire et revenir au pouvoir après 10 ans de règne libéral.

Quatre partis politiques vont se faire la lutte dans cette campagne électorale.

Au centre de l’échiquier politique canadien, le Parti libéral du Canada est au pouvoir depuis octobre 2015, avec Justin Trudeau comme Premier ministre, il a dirigé un gouvernement majoritaire et deux gouvernements minoritaires en près de dix ans. Il a finalement démissionné le 6 janvier dernier sous la pression de nombreux députés et militants du Parti libéral et à la suite de la démission fracassante, le 16 décembre, de celle qui était sa ministre des Finances et vice-première ministre Chrystia Freeland.

Une course à la succession s’est tenue pendant plusieurs semaines cet hiver, remportée haut la main le 9 mars par Mark Carney, élu par 86% des membres du parti. Ce banquier de réputation internationale a été le gouverneur de la Banque du Canada, puis de la Banque d’Angleterre, c’est donc lui qui va mener cette campagne électorale à la tête des troupes libérales, et ça va être tout un baptême politique pour cet homme qui vient de fêter ses 60 ans et qui n’a jamais fait de politique de sa vie. « Un Canada fort » : c’est le slogan des Libéraux pour cette campagne électorale.

À la droite des Libéraux, on retrouve le Parti conservateur du Canada. Son chef, Pierre Poilievre, 45 ans, a pris les rênes du parti en septembre 2022. L’homme a un style abrasif et il est sans pitié envers ses adversaires. Sa cible préférée depuis qu’il est devenu chef était Justin Trudeau et il a centré son message autour du Premier ministre démissionnaire, l’accusant de tous les maux, avec des « C’est la faute à Justin Trudeau » diffusés à toutes les sauces. Le problème pour Pierre Poilievre, qui tablait sur la volonté de changement des Canadiens après dix ans de règne libéral, c’est que Justin Trudeau est parti. Mark Carney l’a remplacé depuis le 9 mars et l’arrivée de ce nouveau chef a complètement déstabilisé le chef conservateur. Il doit maintenant recadrer son message. Sous sa gouverne, le Parti conservateur a opéré un grand virage à droite, pour ne pas dire qu’il flirte avec l’extrême droite. Beaucoup voient en Pierre Poilievre un « Trump canadien ». Et c’est ce qui fait peur au regard de ce qu’il se passe aux États-Unis. « Le gros bon sens » sera le slogan des Conservateurs durant cette campagne électorale.

Le troisième joueur dans l’arène politique canadienne s’appelle le Nouveau Parti démocratique, le NPD : il s’ancre à la gauche de l’échiquier. Mais le virage à gauche que Justin Trudeau a fait prendre au Parti libéral ces dix dernières années a rongé les appuis du NPD. Le chef Jagmeet Singh va très certainement jouer son avenir politique au cours de ces élections. Pour l’instant, le NPD est crédité de moins de 10% des intentions de vote dans les sondages. Le slogan du NPD sera « Du cœur au ventre ».

Enfin parlons du Bloc Québécois, qui a la spécificité de ne présenter des candidats que dans la province du Québec parce que ce parti a été fondé en 1991 pour défendre les intérêts du Québec à la Chambre des Communes à Ottawa. Son chef, Yves-François Blanchet, a donné un second souffle à la formation qui a vécu des années difficiles lorsque les Libéraux ont pris le pouvoir. Difficile de situer ce parti sur un échiquier politique car ses prises de position divergent sur de nombreux enjeux et sa priorité, c’est la défense du Québec. Le slogan pour la campagne est d’ailleurs : « Je choisis le Québec ».

