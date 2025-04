Élections fédérales au Canada : qui sont les cinq principaux candidats ?

Pierre Poilievre, Parti conservateur du Canada (PCC) :

Alors qu'il s'envolait vers une victoire facile lorsque Justin Trudeau était son adversaire

, le chef conservateur doit maintenant lutter pour se maintenir dans la course, reprendre les devants et convaincre les Canadiens qu'il incarne le changement. Le grand défi du chef conservateur, à ce poste depuis 2022, est de prendre le plus possible ses distances avec Donald Tump. Il est proche de lui dans plusieurs de ces propositions, notamment dans son rapport aux médias. Il a par exemple d'interdit aux journalistes de monter à bord de son avion au début de la campagne.

Âgé de 45 ans, il siège depuis 2004 à la Chambre des communes. Pour cette campagne, il a mis l'accent sur les réductions d'impôts, l'amélioration de l'accès au logement et le développement des ressources naturelles pour faire pressions américaines.

"Il est temps de faire du Canada une forteresse économique",

a-t-il déclaré lors d'un déplacement.