Élections législatives au Groenland : opposition en tête et poussée des nationalistes

D'après les derniers résultats officiels publiés ce mercredi 12 mars 2025, le parti Démocrates, formation autoproclamée "sociale-libérale" favorable à l'indépendance à terme du Groenland, a remporté 29,9% des suffrages. Son score de l'élection précédente en 2021 a été multiplié par plus de trois.

Les nationalistes de Naleraq, force la plus activement engagée pour que le territoire autonome danois rompe ses liens restants avec Copenhague, se placent eux deuxième avec 24,5% des voix.

La coalition sortante, composée d'Inuit Ataqatigiit (IA, gauche écologiste) et des sociaux-démocrates de Siumut, a elle été très largement sanctionnée par les électeurs qui se sont déplacés en masse. IA perdant 15,3 points et Siumut 14,7 par rapport à il y a quatre ans.

Jamais des élections au Groenland n'avaient connu un tel retentissement international, conséquence des visées du président américain qui veut mettre main basse sur le territoire en agitant alternativement la carotte et le bâton.

(Re)voir Groenland : législatives, une campagne dans l'ombre de Donald Trump



Chargement du lecteur...

Plus de 70% de participation

"Nous respectons le résultat de l'élection", a réagi sur KNR le Premier ministre sortant, Mute Egede, chef de IA. Aucun des partis n'étant en position d'obtenir la majorité sur les 31 sièges au Parlement, des tractations vont maintenant être nécessaires pour former une alliance. Celle-ci devra notamment esquisser les modalités et un calendrier menant à l'indépendance que souhaitent l'immense majorité des 57 000 habitants.

"Démocrates est ouvert à la discussion avec tous les partis et à la recherche de l'unité, surtout avec ce qui se passe à l'étranger", a déclaré son jeune leader de 33 ans, Jens–Frederik Nielsen, ancien champion groenlandais de badminton.

(Re)lire Groenland : l'indépendance au cœur des élections dans l'ombre de Trump

Signe, peut-être, d'un effet Trump, la participation a été élevée, à plus de 70%. Convaincu de pouvoir s'emparer "d'une manière ou d'une autre" du Groenland, Donald Trump a tenté jusqu'à la dernière minute de peser sur les élections, provoquant stupéfaction, rejet et, plus rarement, enthousiasme.

L'indépendance, mais à quel prix ?

À près de 90% inuits, les Groenlandais déplorent avoir été traités historiquement comme des citoyens de second rang par l'ex-puissance coloniale accusée d'avoir étouffé leur culture, procédé à des stérilisations forcées et retiré des enfants à leurs familles.

Les principaux partis groenlandais souhaitent tous l'indépendance, mais ils divergent sur la feuille de route. Les nationalistes de Naleraq la veule très rapidement.

"Nous pouvons faire ça de la même manière que nous avons quitté l'Union européenne (en 1985, ndlr). Cela a pris trois ans. Le Brexit a duré trois ans. Pourquoi prendre plus de temps ?", a déclaré le chef du parti, Pele Broberg, à l'AFP.

(Re)lire Groenland et Danemark rejettent les visées de Trump sur le territoire autonome

D'autres formations conditionnent l'indépendance aux progrès économiques du Groenland. Recouvert à 80% de glace, le territoire est économiquement dépendant de la pêche, qui représente la quasi-totalité de ses exportations, et de l'aide annuelle d'environ 530 millions d'euros versée par Copenhague, soit 20% du produit intérieur brut (PIB) local.

Pour Naleraq, le Groenland pourrait voler de ses propres ailes grâce à ses ressources minérales mais le secteur minier reste pour l'heure ultra-embryonnaire, plombé par des coûts d'exploitation élevés.

Levier pour des négociations

Après avoir déjà lancé l'idée d'acheter le Groenland durant son premier mandat, s'attirant une fin de non-recevoir des autorités danoises et groenlandaises, Donald Trump martèle sa volonté de mettre la main - sans exclure la force - sur le territoire jugé important pour la sécurité américaine. Dans la nuit de dimanche à lundi, il a de nouveau promis, sur son réseau Truth Social, sécurité et prospérité aux Groenlandais qui souhaiteraient faire partie des Etats-Unis.

Selon un sondage paru en janvier, quelque 85% des Groenlandais excluent cette éventualité.

"Il y a beaucoup de Groenlandais qui perçoivent les États-Unis différemment avec Trump à la présidence, qui sont un peu moins disposés à coopérer même si c'est ce qu'ils voudraient faire au fond d'eux", indiquait mardi Anders Martinsen, un employé du fisc de 27 ans, en faisant la queue pour aller voter.

Les déclarations de Donald Trump ont pesé sur la campagne électorale. Naleraq voit dans l'intérêt américain pour l'île un levier dans de futures négociations avec le Danemark. Mais ces sorties refroidissent aussi parfois les ardeurs indépendantistes et incitent au maintien des liens avec Copenhague, au moins pour l'instant.

"Si nous devenons indépendants, Trump pourrait devenir trop agressif, c'est ce qui me fait peur", affirmait un autre électeur, Ittukusuk, jugeant que "rester avec le Danemark est plus important que jamais".