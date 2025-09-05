Elu président de Bourgogne-Franche Comté, le PS Jérôme Durain déjà dans la bataille anti-RN

Le
05 Sep. 2025 à 09h10 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le sénateur du Parti socialiste français Jérôme Durain (droite) après sa réélection comme président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, dans le centre-est de la France, le 5 septembre 2025

AFP
ARNAUD FINISTRE
Partager 3 minutes de lecture

A peine élu vendredi président de Bourgogne-Franche-Comté, le sénateur socialiste Jérôme Durain, coauteur de la loi contre le narcotrafic, a fait de "la sécurité, valeur de gauche" une des priorités de son mandat, se positionnant déjà dans la bataille des élections régionales de 2028 contre une extrême droite en pleine progression.

"J'assume pleinement une dimension nécessaire répressive en termes de sécurité", a lancé en conférence de presse le nouveau numéro un du conseil régional à majorité de gauche, élu sans surprise avec 54 élus, sur un total de 100 conseillers.

"La sécurité, c'est une valeur de gauche, car les principales victimes sont les plus fragiles", a-t-il ajouté, martelant une de ses antiennes.

"On est en train d'être submergé par le narcotrafic. Il faut taper et il faut taper fort et la gauche a toute sa place pour le faire", a-t-il asséné, juste après avoir remplacé la socialiste démissionnaire Marie-Guite Dufay, 76 ans, présidente de région depuis 17 ans.

Le sénateur du Parti socialiste français Jérôme Durain (droite) après sa réélection comme président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, dans le centre-est de la France, le 5 septembre 2025

AFP
ARNAUD FINISTRE

M. Durain, 56 ans, est conseiller régional depuis 2015. En 2014, il est devenu, à seulement 45 ans, le premier sénateur de gauche élu en Saône-et-Loire depuis 1986. A ce poste, il se fait vite le M. Sécurité de son groupe à la chambre haute.

C'est à ce titre qu'il corédige la proposition de loi "visant à sortir la France du piège du narcotrafic", adoptée très largement, et qui a valu à Jérôme Durain d'être élu sénateur de l'année 2024.

Il va devoir démissionner du Sénat, comme l'y oblige la loi sur le cumul des mandats, mais il entend bien faire de son statut de M. Sécurité une arme anti-RN à la région, se plaçant délibérément dans la perspective des prochaines élections régionales de 2028.

C'est d'ailleurs dans cette optique que Marie-Guite Dufay a démissionné, disant vouloir laisser la place "à la relève", plus jeune et donc mieux capable de relever le gant contre une extrême droite qui, lors des législatives anticipées de 2024, a presque triplé le nombre de ses députés en Bourgogne-Franche-Comté.

Le sénateur PS Jérôme Durain le 5 septembre 2025, à Dijon

AFP
ARNAUD FINISTRE

Le RN ne s'y est d'ailleurs pas trompé, fourbissant lui aussi ses armes. Le groupe régional de 17 conseillers a ainsi refusé de participer au vote, dénonçant "une mascarade". "Ce scrutin a été verrouillé en interne par un Parti socialiste représentant à peine 8% des électeurs aux dernières législatives", a-t-il souligné dans un communiqué.

Son président, Julien Odoul, un des porte-parole nationaux du RN et député de l'Yonne très vindicatif, a attaqué bille en tête M. Durain lors des débats au conseil régional, l'accusant de manquer de "légitimité". Répondant tout aussi vertement, M. Durain a menacé M. Odoul de lui "couper le micro".

"Ces gens bordélisent et dévoient les débats régionaux. Ça suffit", s'est justifié M. Durain peu après le vif échange. "Odoul peut venir me chercher sur les questions de sécurité. Je sais quoi lui répondre", a-t-il ajouté.

International
FRANCE

