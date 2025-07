Élues LFI, ouvrier américain... De nouveaux militants vont tenter de "défier et briser" le blocus de Gaza par la mer

Une quinzaine de militants ont quitté la Sicile, ce dimanche 13 juillet sur un bateau de pêche baptisé "Handala", pour rejoindre les Pouilles puis tenter de traverser la Méditerranée et de rejoindre Gaza, en proie à un blocus et à une situation humanitaire désastreuse après plus de 20 mois de guerre.