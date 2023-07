Emeutes: chez LR, Pradié se démarque de Retailleau, l'accusant de "dévoyer les valeurs" de la droite

Le député LR du Lot Aurélien Pradié a pris ses distances mercredi par rapport aux propos de son collègue de parti Bruno Retailleau qui avait dénoncé la "régression ethnique" des émeutiers, l'accusant de "dévoyer les valeurs fondamentales" de la droite.

"Avoir des propositions radicales pour relever la situation, c’est être à la hauteur des défis du pays", affirme le chef de file de la contestation contre la réforme des retraites chez Les Républicains, dans une interview accordée au quotidien Le Monde.

"En revanche, je n'accepte pas les propos de Bruno Retailleau sur la +régression ethnique+ pour évoquer les émeutiers", poursuit le député, assurant que ni l'ancien ministre de l'Intérieur Charles Pasqua ni l'ancien président du RPR Philippe Seguin "n’auraient basculé dans un réveil de guerre des races".

"Le goût du politiquement incorrect, l’apparente intellectualisation des maux de la société ne peuvent pas justifier de dévoyer nos valeurs fondamentales", dénonce M. Pradié. "C’est là une limite infranchissable si nous ne voulons pas que la droite disparaisse", prévient-il.

M. Retailleau avait provoqué une polémique il y a une semaine en assurant qu'il existait un lien entre l'immigration et les récentes émeutes et "une sorte de régression vers les origines ethniques" de la part de "la deuxième et troisième générations".

Les propos de M. Pradié ont immédiatement été condamnés par le sénateur LR Stéphane Le Rudulier, proche de M. Retailleau: "On ne torpille pas sans courage par médias interposés le président de groupe du Sénat sans même lui parler", a-t-il réagi sur Twitter.

