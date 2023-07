Émeutes: le "pouvoir a peur de la police" selon LFI

Emmanuel Macron et son gouvernement ne s'attaquent pas au problème "systémique" des violences policières parce qu'ils ont "peur de la police", a estimé mardi la cheffe des députés Insoumis Mathilde Panot, jugeant que les critiques contre LFI étaient une "diversion" après la mort de Nahel.

"Nous avons un problème systémique dans la police, nous avons un problème avec ce gouvernement qui refuse de tirer les leçons de ce drame", a dit la députée devant la presse, en référence à la mort du jeune Nahel, tué par un policier.

"Et ils ont beau faire diversion en pointant LFI comme des irresponsables, ou les jeux vidéo (...) ou en pointant la responsabilité des parents (...) Ce sont eux les irresponsables de ne pas apporter une seule réponse politique", a-t-elle poursuivi.

Alors que LFI et Jean-Luc Mélenchon ont été vivement critiqués pour leur refus d'appeler explicitement à l'apaisement face aux violences urbaines, Mme Panot a martelé "qu'il n'y aura pas de retour au calme s'il n'y a pas de justice", et donc de remise en cause des méthodes policières.

Mais "nous avons un pouvoir qui a peur de la police, qui ne contrôle plus sa police", a-t-elle estimé.

L'Insoumise en a notamment voulu pour preuve le "silence radio de la part du pouvoir", après un communiqué des syndicats de police Alliance et Unsa police. Ces derniers s'y disaient "en guerre", et y évoquaient le "combat" contre les "nuisibles" et les "hordes sauvages" prenant part aux émeutes nocturnes après la mort de Nahel.

"Il y a une course à l'échalotte vers l'extrême-droitisation des syndicats policiers", a renchéri à son côté le député LFI Eric Coquerel.

Les députés LFI ont rappelé leur souhait d'une abrogation d'une mesure adoptée en 2017, à l'initiative de l'ancien ministre de l'Intérieur socialiste Bernard Cazeneuve, qu'ils qualifient de "permis de tuer". Elle dispose notamment que les forces de l'ordre peuvent faire usage de leur arme pour "immobiliser" des véhicules "dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt".

Plus largement, Mme Panot a réitéré la demande d'un "comité vérité et justice pour faire la lumière sur le nombre de morts lors de refus d'obtempérer".

"Nous ne sommes pas anti-flics, nous avons un problème avec la police telle qu'elle est organisée aujourd'hui par le pouvoir", a-t-elle ajouté.