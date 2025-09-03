Emmanuel Carrère dans la première sélection du prix Goncourt

Le
03 Sep. 2025 à 12h40 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Emmanuel Carrère lors du 82e Festival international du film de Venise, le 31 août 2025

Emmanuel Carrère lors du 82e Festival international du film de Venise, le 31 août 2025

AFP
Stefano RELLANDINI
Partager 2 minutes de lecture

Le roman d'Emmanuel Carrère, "Kolkhoze", fait partie des 15 ouvrages présents dans la première sélection du prix Goncourt, qui sera décerné le 4 novembre, a annoncé mercredi l'Académie Goncourt.

Cette sélection pour le plus illustre des prix littéraires français comporte aussi des romans d'écrivains accomplis, comme Nathacha Appanah ("La nuit au cœur"), David Diop ("Où s’adosse le ciel") ou Laurent Mauvignier ("La maison vide"), qui figurent parmi les favoris.

Ont également été sélectionnés des écrivains moins expérimentés comme Paul Gasnier ("La collision"), Maria Pourchet ("Tressaillir") ou Hélène Laurain ("Tambora").

Les 10 membres de l'Académie Goncourt réduiront le nombre des finalistes de 15 à huit le 7 octobre, puis à quatre le 28 octobre. Avant de décerner le prix le 4 novembre au restaurant Drouant, en plein centre de Paris, selon une tradition bien établie.

En 2024, le prix avait été accordé à Kamel Daoud pour son roman "Houris".

Considéré comme l'un des favoris pour lui succéder, "Kolkhoze" (POL) est l'un des nombreux romans de la rentrée littéraire dont la mère est le sujet. Il relate la vie d'Hélène Carrère d'Encausse qui, après son décès en 2023 à 94 ans, avait reçu un hommage national aux Invalides après une vie consacrée à l'étude de l'Union soviétique puis à l'Académie française, dont elle a été la secrétaire perpétuelle.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

jtchapter: Maroc : Ibtissame Lachgar, 30 mois de prison ferme pour "atteinte à l'Islam"
International

Maroc : Ibtissame Lachgar, 30 mois de prison ferme pour "atteinte à l'Islam"

Le patron des députés LR Laurent Wauquiez lors d'une conférence de presse, le 16 juillet 2025
International

LR ne censurera "ni un gouvernement PS, ni un gouvernement RN", assure Wauquiez

Une femme frappe le bouclier d'un policier avec un bâton de bambou alors que la police repousse les étudiants lors d'une manifestation devant le Parlement contre une hausse des allocations pour les députés, à Jakarta le 28 août 2025
International

Rose et vert : les couleurs de la révolte en Indonésie

48.85341, 2.34121

À la une

International

Israël s'attend à 1 million de départs de Gaza-ville, menacée d'une opération militaire d'envergure

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

International

Ukraine: "prêts" sur les garanties de sécurité, les Européens vont tester les engagements de Trump

Société

Portugal: deuil national après le déraillement meurtrier d'un funiculaire à Lisbonne

International

L'université Harvard remporte une victoire judiciaire face à Trump

Société

Des victimes d'Epstein vont assembler leur "propre liste de noms" liés à l'affaire

International

"Une des attaques les plus graves": Israël accusé d'une frappe de drones contre des Casques bleus au Liban

International

Pourquoi le brouillage de l'avion d'Ursula von der Leyen envoie un "avertissement sévère à l'UE"

International

Gaza : les Refuzniks, ces Israéliens qui ne veulent plus prendre les armes

International

Rose et vert : les couleurs de la révolte en Indonésie