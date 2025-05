Emmanuel Macron est arrivé au Vietnam pour le début d'une tournée en Asie du Sud-Est

Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron à leur arrivée à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï, le 25 mai 2025 au Vietnam

Emmanuel Macron est arrivé dimanche soir à Hanoï, au Vietnam, pour démarrer une tournée en Asie du Sud-Est qui le mènera, jusqu'à vendredi, en Indonésie puis à Singapour, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le président français, accompagné de son épouse Brigitte Macron, sera reçu lundi par son homologue vietnamien Luong Cuong et par le secrétaire général du Parti communiste To Lam, pour cette première de trois visites d'Etat en un peu moins d'une semaine. Mardi, il rencontrera des acteurs du secteur de l'énergie, thème-clé de sa visite, et échangera avec des étudiants vietnamiens.

Après s'être rendu plusieurs fois en Inde et en Chine, mais aussi dans des pays de l'océan Pacifique comme Vanuatu ou la Papouasie-Nouvelle Guinée, et récemment dans l'océan Indien, il entend mettre à profit ce nouveau déplacement pour défendre sa "stratégie indopacifique".

"Partout, je dirai une chose simple: la France est une puissance de paix et d'équilibres. Elle est un partenaire fiable, qui croit au dialogue et à la coopération. Quand certains choisissent le repli, la France choisit de bâtir des ponts", a-t-il dit sur le réseau X à son arrivée à Hanoï.

Fichier vidéo "C’est dans cette région de l'Indopacifique que se joue une part de notre avenir à tous, Françaises et Français. Les grands défis du siècle — climatiques, économiques, géopolitiques — ne pourront être relevés qu'en coopération avec nos partenaires, et tout particulièrement avec cette région du monde, carrefour essentiel des échanges mondiaux, haut lieu d'innovation, de croissance et de technologie", a-t-il ajouté.

"Puissance d'équilibre"

Enoncée dès 2018, cette stratégie consiste à proposer une troisième voie aux pays de la région, pris en tenailles dans la confrontation entre les Etats-Unis et la Chine, et trouve selon Paris toute sa pertinence depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche avec ses menaces de guerre commerciale.

Au Vietnam, où Emmanuel Macron se rend pour la première fois, cette posture de "puissance d'équilibre" peut trouver un écho: le pays veille lui-même à garder un certain équilibre dans ses relations avec la Chine et les Etats-Unis, afin de maximiser ses intérêts commerciaux, dans la lignée de sa "diplomatie du bambou".

L'Elysée espère y "renforcer les coopérations dans les secteurs stratégiques tels que l'énergie, les transports et la défense". Plusieurs patrons d'entreprises françaises accompagnent le président dans tout ou partie de sa tournée, dont ceux d'EDF, Dassault Aviation, Airbus Aviation, Naval Group, Eramet ou encore CMA GCM.

Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron accueillis par des officiels vietnamiens à leur arrivée à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï, le 25 mai 2025 AFP

Les anciens liens coloniaux rendent la relation franco-vietnamienne complexe. Le chef de l'Etat rendra lundi matin un hommage à la mémoire des combattants de la guerre d'Indochine qui se battirent pour l'indépendance.

Il sera aussi reçu lundi par le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, considéré comme le dirigeant le plus puissant du pays, qu'il avait lui-même accueilli à Paris en octobre. Les deux hommes déjeuneront au temple de la Littérature, lieu emblématique de la culture vietnamienne.

Mardi soir, le président français s'envolera pour l'Indonésie, et il terminera sa tournée vendredi à Singapour, où il prononcera le discours d'ouverture du Shangri-La Dialogue, plus grand forum sur la sécurité et la défense en Asie.