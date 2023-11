Emmanuel Macron ou comment échapper au syndrome du canard boiteux

Le quinquennat bégaie. Après seulement dix-huit mois, Emmanuel Macron est à nouveau invité, dans son camp, à trouver un nouveau souffle, pour ne pas devenir encore plus tôt que prévu ce "canard boiteux" contraint à la gestion au lieu de réformer jusqu'au bout.

Des appels qui ont visiblement piqué au vif le chef de l'Etat. A Nantes, il a profité mardi des assises de l'économie de la mer pour s'afficher en capitaine courageux face aux "orages", "à la barre" avec son "cap clair" pour le plein emploi et la réindustrialisation verte.

Si chaque déplacement présidentiel avait sa métaphore, celui de vendredi dernier n'était pas de nature à dissiper les critiques sur une absence de visibilité: c'est dans un épais brouillard qu'il est arrivé en forêt jurassienne pour planter des arbres avec des collégiens -- l'un des événements pouvant sembler anecdotiques qu'il enchaîne ces dernières semaines.

La science politique américaine a forgé l'expression de "canard boiteux, "lame duck" en VO, pour désigner le président des Etats-Unis qui, dans son second mandat, est empêché de se représenter et perd progressivement sa capacité à agir --et son autorité sur ses troupes, tournées vers sa succession.

En France, Emmanuel Macron est le premier à en faire l'expérience, depuis la révision constitutionnelle de 2008 qui limite à deux les mandats présidentiels consécutifs.

Préoccupations internationales

L'affaire semblait entendue: au moins jusqu'aux Jeux olympiques de Paris à l'été 2024, le chef de l'Etat allait conserver la main, lui qui s'est engagé à transformer le pays "jusqu'au dernier centimètre".

Mais presque comme un marronnier, après les atermoiements de 2022, la crise des retraites et le vrai-faux remaniement de l'été dernier, la "petite musique d'une mauvaise passe" revient en force, constate un cadre macroniste. Et elle "n'est pas infondée", reconnaît-il.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 8 novembre 2023 à Paris AFP

C'est Bruno Le Maire qui a théorisé, publiquement, l'idée d'un mandat "à la croisée des chemins", qui pourrait d'un côté se contenter de vivre sur les "acquis" jusqu'en 2027, ou de l'autre poursuivre la "transformation". Le ministre de l'Economie appelle clairement le camp présidentiel à "rester fidèle" à l'esprit de transgression de 2017.

Une fois de plus, la macronie bruisse de voix, souvent anonymes, qui vont dans le même sens.

Une ministre décrit un chef de l'Etat "préoccupé" par le conflit israélo-palestinien, comme au début de la guerre en Ukraine, et par conséquent un peu moins mobilisé sur la scène nationale.

Une députée Renaissance peste contre l'accumulation de "plans" gouvernementaux sans "vision politique", au risque de "se complaire dans un quinquennat gestionnaire", sans "souffle" ni "récit".

Marine Le Pen le 14 novembre 2023 à l'Assemblée nationale à Paris AFP

En toile de fond, de mauvais sondages en vue des élections européennes de juin, loin derrière le Rassemblement national. Si ce résultat est confirmé dans les urnes, "ça permet à Marine Le Pen d'avoir du vent dans les voiles" pour la présidentielle, s'alarme cette même députée.

"Réveillez-vous"

Emmanuel Macron semble avoir pris conscience du risque, d'autant plus tangible que son principal objectif économique, le plein emploi, toussote, avec un chômage qui stagne autour de 7%, voire remonte légèrement.

"Réveillez-vous!", a-t-il lancé la semaine dernière aux partenaires sociaux et aux commentateurs qui voudraient mettre les réformes sur "pause". Le plein emploi, "nous n'y sommes pas", "c'est pas gagné encore", a-t-il prévenu.

Mais comme souvent depuis sa réélection, après avoir vanté les réformes passées, il s'est borné à promettre "d'aller encore plus vite et plus fort".

L'Elysée assure que l'exécutif cogite pour ouvrir de nouveaux chantiers après la loi immigration. "Il a sorti un certain nombre de fers du feu et s'apprête à en remettre", glisse-t-on dans son entourage.

L'idée d'une suite à la loi Macron de 2015, qui visait à déverrouiller plusieurs secteurs économiques pour favoriser la croissance, est avancée pour renouer avec son ADN. Bruno Le Maire pousse aussi pour des réformes structurelles potentiellement impopulaires, convaincu qu'il sera impossible autrement de descendre à 5% de chômage.

Le ministre du Travail Olivier Dussopt parle avec la Première ministre Elisabeth Borne le 14 novembre 2023 à l'Assemblée nationale à Paris AFP

Elisabeth Borne met également en scène le brainstorming gouvernemental: elle réunira lundi le ministre de l'Economie et celui du Travail, Olivier Dussopt, pour discuter de "proposition nouvelles" vers le plein emploi, selon son entourage.

Et dès ce mardi, elle entame une série de dîners de travail avec des députés de la majorité relative, sur "les priorités du premier semestre" 2024.

Une manière de dissiper le sentiment de flottement... et les rumeurs de remaniement qui n'ont pas manqué de l'accompagner.