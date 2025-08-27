En Cisjordanie, l'armée israélienne saisit 400.000 euros et blesse des dizaines de personnes au cours d'une opération

La police israélienne a annoncé avoir mené, mardi, une opération en Cisjordanie et saisi "environ 1,5 million de shekels", soit plus de 400.000 euros. Impliquée aussi, l'armée israélienne précise que la somme est liée au "terrorisme".

Des véhicules de l'armée israélienne font une descente dans des bureaux de change à Ramallah, en Cisjordanie, mardi 26 août 2025.

"Les forces de police des frontières en Cisjordanie (Magav) et l'armée israélienne ont confisqué environ 1,5 million de shekels provenant du financement du terrorisme", a déclaré la police dans un communiqué.

Un bureau de change visé

Mardi, l'armée israélienne avait mené une opération dans le centre-ville de Ramallah, en Cisjordanie occupée, ciblant notamment un bureau de change, au cours de laquelle des dizaines de Palestiniens ont été blessés selon le Croissant-Rouge. Elle a précisé qu'une partie de la somme avait été saisie en devises étrangères, notamment des dollars américains et des dinars jordaniens.

Selon le communiqué, l'opération visait "une entreprise de change qui transférait des fonds destinés aux terroristes du Hamas afin de financer des activités terroristes contre l'Etat d'Israël et ses civils". En 2023 et 2025, des raids comme celui-ci à l'encontre de bureaux de change, avaient déjà été menés.

Si l'armée israélienne opère souvent en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, il est bien plus rare qu'elle intervienne au cœur des villes, et notamment à Ramallah, où se situe le siège de l'Autorité palestinienne.

De plus en plus de violences

Depuis le début de la guerre à Gaza, les violences en Cisjordanie se sont nettement intensifiées.

Il y a quelques jours, ce sont des champs d'oliviers qui ont été pris pour cible. Ces arbres "vieux de 70 ans", font partie des symboles de l'identité palestinienne. Sans évoquer directement les arbres déracinés, l'armée dit avoir "nettoyé" une "zone" près d'une route où un assaillant présumé se serait caché dans "la végétation".

Selon un décompte de l'AFP établi à partir de données de l'Autorité palestinienne, 972 Palestiniens dont de nombreux combattants mais aussi beaucoup de civils ont été tués par des soldats israéliens ou des colons en Cisjordanie depuis octobre 2023. 36 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes, selon les données officielles israéliennes.