En Corée du Sud, K-pop et guillotines lors des manifestations massives pour la destitution de Yoon

Des dizaines de milliers de Sud-Coréens sont descendus dans la rue samedi, pour la plus grande journée de protestation après l'échec de la tentative du président Yoon Suk Yeol d'imposer la loi martiale.

Parés de tenues pittoresques ou d'accessoires bricolés à la main, les manifestants ont fait preuve de créativité pour afficher leur revendication, qu'il s'agisse de tubes de K-pop, de mouvements de danse TikTok ou de chants de Noël.

Airs de K-pop

De la place principale de Séoul au bâtiment de l'Assemblée nationale, au cœur de la ville, des manifestations ont éclaté dans toute la capitale sud-coréenne, après que M. Yoon a tenté de museler le Parlement par l'envoi de soldats et d'hélicoptères.

Certains rassemblements ont pris l'allure de soirées dansantes, avec des airs de K-pop à haut volume, tandis que les participants sautaient joyeusement en agitant des bâtons lumineux colorés.

Lorsque la chanson à succès "Whiplash" du girls band aespa a résonné vendredi, de jeunes manifestants ont crié en rythme tout en sautant : "Destitution, destitution, destitution Yoon Suk Yeol!" et "Démissionne, démissionne, démissionne Yoon Suk Yeol!".

"J'étais trop effrayé pour ne rien faire et je pensais que je ne pourrais pas dormir, alors je suis allé au rassemblement", a écrit un manifestant sur X.

"Je n'ai plus eu peur" après avoir dansé sur la chanson d'aespa, aux côtés d'autres manifestants, a-t-il ajouté.

Jeudi soir, c'est la mélodie d'"Into the New World" (2007) du groupe de K-pop Girls' Generation qui a été chantée par des manifestants tenant des bougies électriques devant l'Assemblée nationale.

Des dizaines de milliers de Sud-Coréens sont descendus dans la rue le 7 décembre 2024 pour la plus grande journée de protestation après l'échec de la tentative du président Yoon Suk Yeol d'imposer la loi martiale AFP

Cette chanson entraînante évoque un avenir plein d'espoir.

Si elle n'a jamais été considérée comme politique, elle a gagné en popularité auprès des jeunes manifestants lors des rassemblements monstres hebdomadaires de 2016 à 2017 contre la présidente conservatrice de l'époque, Park Geun-hye, qui a finalement été destituée à la suite d'un scandale de corruption.

Chants de Noël et souvenirs d'école

Un chant de Noël de la chanteuse Baek Ja sur le thème de la destitution est devenu viral en ligne cette semaine. Il s'agit d'une version légèrement modifiée de la célèbre chanson "Feliz Navidad".

"Noël est joyeux quand Yoon Suk Yeol démissionne", répètent les paroles irrévérencieuses.

Les bandes sonores nostalgiques étaient également de la partie. A la fin des années 1970, le gouvernement a introduit des sessions d'exercices physiques dans les écoles, de sorte que de nombreux Sud-Coréens qui étaient écoliers dans les années 80 et 90 se souviennent affectueusement de cette routine.

Cette semaine, les manifestants ont exécuté des mouvements sur cet air familier, tout en scandant : "Arrêtez Yoon Suk Yeol!"

Beaucoup tenaient des bâtons lumineux et portaient des vestes et des bonnets rembourrés pour braver le froid.

"C'est vraiment mignon", a commenté un Sud-Coréen sur X, en partageant une vidéo de manifestants en train de faire de l'exercice.

"Je me demande s'il y a un pays au monde qui proteste comme ça."

Baguette et guillotine

Certains manifestants sud-coréens semblaient s'inspirer de la forte tradition française de protestation publique.

La photo d'un manifestant portant ce qui semblait être une réplique artisanale d'une guillotine est devenue virale sur X. Un autre manifestant a partagé une photo d'une baguette de pain apportée à un rassemblement qui a ensuite été repostée près de 5.000 fois.

"Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un bâton lumineux ; apportez ce que vous voulez", a-t-il commenté à côté de la photo. "Quelqu'un qui n'a pas pu se joindre aux manifestations m'a acheté cette baguette, alors je l'ai agitée à la place."

Un autre utilisateur de X lui a répondu : "LES FRANÇAIS SONT FIERS DE TOI !"

"Flying Spaghetti Monster Federation"

De nombreux groupes de manifestants apportent des drapeaux pour faciliter leur regroupement dans la foule et montrer leur appartenance à un syndicat, à une université ou à une église.

S'inspirant de cette tradition de protestation, les Sud-Coréens ont inventé des noms de groupes excentriques et humoristiques et les ont apposés sur les drapeaux : "Flying Spaghetti Monster Federation", "Ceux qui sont venus seuls" et même "Société de recherche sur les arômes de pattes de chiots".

D'autres drapeaux de protestation portaient des noms tels que "Club de plantation de fleurs" et "Les éditeurs de livres qui ne peuvent pas dormir".

Certains citoyens ont utilisé leurs drapeaux pour encourager d'autres personnes sur les réseaux sociaux à se joindre aux manifestations de samedi.

Une communauté de femmes vivant seules dans le quartier d'Eunpyeong à Séoul a posté sur X : "Les femmes qui prévoient de se rendre seules au Parlement samedi, rejoignez-nous ! Cherchez notre drapeau !"