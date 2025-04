En Inde, un système d'alerte pour prévenir les attaques d'éléphants

Dans les forêts du centre de l'Inde, des pisteurs traquent les empreintes, excréments ou barrissements des éléphants pour alimenter un système d'alerte destiné à limiter les incidents qui tuent chaque année des centaines d'humains.

"Il ne faut pas faire de bruit pour éviter tout affrontement", chuchote Bhuvan Yadav, arborant fièrement un T-shirt aux couleurs de son équipe des "amis de l'éléphant".

Avec trois autres pisteurs, les yeux rivés au sol, il tente de repérer le moindre indice du passage des pachydermes en s'enfonçant dans les denses forêts proches de la réserve de tigres d'Udanti-Sitanadi, dans l'Etat du Chhattisgarh.

Ces précieuses informations nourrissent une application développée par la société indienne Kalpvaig, qui les analyse et envoie aussitôt un message d'alerte aux villageois concernés.

Des pisteurs de l'équipe "les amis de l'éléphant" tentent de localiser un troupeau sauvage dans une forêt à Dhawalpur, dans l'Etat de Chhattisgarh, le 12 mars 2025 en Inde AFP

Selon le Fonds mondial pour la nature (WWF), la population des éléphants d'Asie en liberté a fondu de 100.000 spécimens au début du XXe siècle à 50.000 aujourd'hui, dont une majorité en Inde.

L'urbanisation, la déforestation et l'exploitation minière les ont contraints à s'aventurer dans des régions du Chhattisgarh où ils n'avaient plus été observés depuis des décennies.

"Nous essayons de maintenir une distance de 200 mètres avec le troupeau afin d'avoir (le temps) de courir", explique M. Yadav, l'un des 250 pisteurs du département des forêts de l'Etat.

Avec la disparition de leur habitat naturel, les conflits entre humains et éléphants se multiplient.

En 2023-2024, plus de 600 personnes ont été tuées par des éléphants vivant à l'état sauvage dans le pays le plus peuplé de la planète, selon les données du Parlement.

L'agriculteur Mohan Singh Gond (d), aux côtés de membres de sa famille, tient le portrait de sa défunte mère Lakshmibai Gond, piétinée et tuée en 2022 par des éléphants alors qu'elle surveillait ses champs, le 12 mars 2025 dans le district de Gariaband, dans l'Etat du Chhattisgarh, en Inde AFP

Sur les cinq dernières années, 15% de ces victimes ont été recensées dans le Chhattisgarh, qui n'héberge pourtant que 1% des éléphants vivant à l'état sauvage du pays.

La mère de Mohan Singh Gond, Lakshmibai, une rizicultrice de 50 ans, a ainsi été piétinée et tuée alors qu'elle surveillait ses champs en 2022 dans le district de Gariaband.

"Elle a été prise au dépourvu", se souvient-t-il, "l'éléphant lui a déchiqueté le crâne".

Géolocalisation

Selon les autorités, le système d'alerte financé par le gouvernement a permis de réduire significativement le nombre des victimes.

Un agent forestier lance par radio une alerte publique sur le déplacement d'éléphants sauvages dans une forêt autour du village de Paragaon, dans le district de Gariaband, dans l'Etat du Chhattisgarh, le 13 mars 2025 en Inde AFP

Autour de la réserve de tigres d'Udanti-Sitanadi, les pachydermes ont tué cinq personnes en 2022. Depuis la mise en place du système d'alerte en février 2023, une seule victime a été déplorée.

"Les villageois donnent leur numéro de portable et leurs données de géolocalisation", explique Varun Jain, à la tête du projet. "Ils reçoivent des appels et des messages lorsqu'un éléphant se trouve à moins de cinq kilomètres d'eux".

Des alertes sont également diffusées par haut-parleurs dans les villages.

Si les habitants se félicitent de cette initiative qui sauve des vies, ils éprouvent toujours un profond ressentiment à l'endroit de ces mastodontes.

Le responsable des forêts de l'Etat, Varun Jain, lors d'une interview avec l'AFP dans son bureau à Dhawalpur, le 13 mars 2025 dans l'Etat de Chhattisgarh, en Inde AFP

"Lorsqu'une alerte est émise, nous n'allons pas dans la forêt pour chercher de la nourriture car nous savons que tout peut arriver", témoigne Kantibai Yadav, une agente des services de santé.

"Mais cela entraîne des pertes car c'est notre principal moyen de subsistance et ils font des dégâts dans nos cultures", se lamente-t-elle, "le gouvernement ne devrait pas laisser les éléphants sauvages errer ainsi".

Les services forestiers s'efforcent d'"améliorer leur habitat" pour éviter qu'en quête de nourriture, ils ne pénètrent dans les villages, assure M. Jain.

Les pachydermes les plus dangereux pour les humains sont souvent les mâles solitaires en "musth", une période au cours de laquelle leur niveau de testostérone grimpe et qui s'accompagne de comportements violents.

Des villageoises portent des paniers de Mahua, des boutons d'or, dans le village de Paragaon, dans le district de Gariaband, le 13 mars 2025 dans l'Etat du Chhattisgarh, en Inde AFP

"Les solitaires sont à l'origine de 80% des cas" d'incidents, estime le responsable.

Aucun doute pour lui, le système d'alerte est plus efficace que le tir de fléchettes paralysantes et la pose de colliers radio, généralement attachés à l'éléphante la plus âgée, afin de suivre les déplacements du troupeau qui la suit.

"L'éléphant est si intelligent", note Varun Jain, "qu'il retire son collier au bout de deux à trois mois".