En Lorraine, un nouveau festival fait décoller les ballons

Des ballons multicolores continuent d'émerveiller petits et grands dans le ciel lorrain, malgré des incertitudes et un combat judiciaire: un nouveau festival, baptisé Enenvol, perpétue cette tradition à Chambley-Bussières (Meurthe-et-Moselle) jusqu'à dimanche.

Dans le ciel, un ballon coccinelle, ou bien un autre en forme de tête de singe, et une explosion de couleurs: des dizaines de montgolfières prennent leur envol quand les conditions météorologiques le permettent, le matin dès 6 heures et le soir après 19 heures sur la pelouse de la base de Chambley-Bussières.

Plus de 200 pilotes de 18 nationalités sont inscrits, selon l'organisation.

Françoise Puda, retraitée venue de Sarrebourg (Moselle), en a des étoiles plein les yeux. "C'était génial, le bonheur complet", commente-t-elle auprès de l'AFP après son vol, de bonne heure mardi matin.

Une montgolfière atterrit près de la base de Chambley-Bussières, en Meurthe-et-Moselle, à l'occasion du festival Enenvol, le 28 juillet 2025 AFP

Même sur la terre ferme, les habitants sont impressionnés, comme les agriculteurs propriétaires du champ sur lequel a atterri lundi soir le ballon piloté par Matthias Stauch, venu d'Allemagne: la nacelle a été accueillie par une dizaine d'enfants du village ainsi que des familles.

Les rassemblements de montgolfières émerveillaient les Lorrains un été sur deux depuis 1989, quand Philippe Buron Pilâtre, héritier du premier homme volant Jean-François Pilâtre de Rozier (1783), a créé l'événement devenu le Grand Est Mondial Air Ballons (Gemab).

Cette fête aéronautique était présentée par ses organisateurs comme le plus grand rassemblement mondial de montgolfières, et rassemblait 3.000 pilotes et membres d'équipages.

Sa dernière édition s'est déroulée en 2023, quand M. Buron Pilâtre a annoncé son départ à la retraite.

Un demi-million de spectateurs s'étaient pressés, notamment pour découvrir ses décollages en ligne, où des centaines de ballons prenaient leur envol simultanément.

Une montgolfière survole la base de Chambley-Bussières, en Meurthe-et-Moselle, à l'occasion du festival Enenvol, le 28 juillet 2025 AFP

Le Groupe ABC, qui devait reprendre le Gemab, a finalement créé un nouvel événement bien distinct, baptisé Enenvol.

Un contentieux judiciaire est toujours en cours entre le fondateur du Gemab et Enenvol. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a d'ailleurs interdit, en juin à l'occasion d'une procédure pour "parasitisme", à Enenvol de mentionner l'événement antérieur dans sa communication et ses supports.

La nouvelle manifestation, qui mise sur les divertissements (petite fête foraine, concerts, escape game, labyrinthe et autres activités sur site) doit se tenir tous les ans.