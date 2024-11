En marge de la trêve au Liban, "le film d'horreur" se poursuit dans le nord de Gaza

Au lendemain de l'entrée en vigueur d'une trêve entre Israël et le Hezbollah au Liban, "le film d'horreur" se poursuit dans le nord de la bande de Gaza, selon le témoignage d'une habitante de cette zone où l'armée israélienne mène une offensive d'envergure depuis bientôt deux mois.

"Nous vivons un véritable film d'horreur, la situation est indescriptible", dit à l'AFP Oum Ahmad Loubbad, jointe au téléphone à Beit Lahia. Elle évoque "des bombardements israéliens incessants", des drones qui "tirent sur tout ce qui bouge".

La quinquagénaire dit avoir "peur" de quitter sa maison et partira "quand l'armée nous le demandera, comme elle l'a fait dans certains quartiers".

En annonçant mardi soir le cessez-le-feu obtenu face au Hezbollah sur le front libanais, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis que la "pression" militaire sur le mouvement islamiste palestinien Hamas allait s'"intensifier" dans la bande de Gaza.

La partie la plus septentrionale du petit territoire palestinien reste le théâtre d'une offensive d'ampleur, lancée le 6 octobre par l'armée israélienne autour de la ville de Jabalia et ses environs, et qui vise selon l'armée israélienne à empêcher le Hamas d'y reconstituer ses forces.

Un garçon palestinien se tient à côté de seaux, disposés et utilisés pour réserver une place dans la file d'attente pendant que les gens attendent le réapprovisionnement en eau, à l'ouest de la ville de Gaza, le 25 novembre 2024 AFP/Archives

La situation y est particulièrement "tragique et très difficile car l'occupation (Israël, NDLR) ne permet pas d'introduire quoi que ce soit dans la région", affirme le Dr Hossam Abou Safiyeh, directeur de l'hôpital Kamal Adwan, à la lisière des villes de Jabalia et Beit Lahia.

Selon lui "les tirs n'ont pas cessé autour de l'établissement", l'un des deux seuls à fonctionner encore, et partiellement seulement, au nord de la ville de Gaza.

Les hôpitaux du territoire palestinien ont été touchés à de multiples reprises depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste sur Israël le 7 octobre 2023.

L'armée israélienne affirme que le Hamas utilise ces bâtiments comme bases, dissimulant ses activités au milieu des civils, ce que démentent le Hamas et des soignants. Elle a indiqué jeudi que 34 patients des hôpitaux Kamal Adwan et Al-Awda ont été transférés vers des établissements "sûrs" de la bande de Gaza.

"Au cours des sept dernières semaines, l'opération militaire en cours dans le nord de la bande de Gaza a déraciné 130.000 personnes", a déclaré jeudi sur X le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens.

Des Palestiniens font la queue pour recevoir une ration alimentaire devant un centre de distribution à l'ouest de la ville de Gaza, le 25 novembre 2024 AFP/Archives

L'Unrwa estime par ailleurs que "les conditions de survie s'amenuisent pour les 65.000 à 75.000 personnes qui, selon les estimations, restent sur place".

Depuis le centre de la bande de Gaza, un autre habitant, Abou Mohammed Al-Madhoun, âgé de 55 ans, assure que la "situation est catastrophique" et "empire de jour en jour" sur fond de "bombardements incessants". "Il fait froid et la nourriture est chère, un kilo de tomates coûte 200 shekels (environ 50 euros, NDLR). Qui a l'argent pour acheter ça?", se désole-t-il.