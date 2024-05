En Nouvelle-Calédonie, la France rattrapée par son histoire coloniale

Historiquement conquise pour ses ressources naturelles, la Nouvelle-Calédonie était aussi considérée par la France comme "une colonie de peuplement", rappelait mercredi l'anthropologue Benoît Trépied sur France Culture.

A côté d'un peuple autochtone colonisé, les Kanak, plusieurs vagues de migrants se sont succédé : bagnards amenés de métropole, colons, travailleurs océaniens et asiatiques.

"Pendant longtemps (...), le peuple autochtone et tous les autres se sont un peu regardés en chiens de faïence parce que la société était très ségrégée", souligne le chercheur.

Cette tension coloniale n’a pas disparu avec l'abolition de la colonie en 1946, et a finalement abouti au "face à face mortifère" des années 1980, une guerre civile larvée jusqu'au massacre d'Ouvéa.

"L'histoire coloniale continue de nourrir le ressentiment d'une partie de la population", observe Evelyne Barthou, maîtresse de conférences en sociologie à Pau. "Quand j'interroge les jeunes, il y a encore cette transmission dans les familles de ce passé colonial, de toutes les exactions qui ont été commises à l'encontre des Kanak, les spoliations de terres, les viols, la soumission aux travaux forcés".

Lexique de mots-clés en Nouvelle-Calédonie

. Kanak

Sur l'archipel, français depuis le XIXe siècle, les Kanak, soit la population autochtone mélanésienne de l'île, forment la principale communauté: sur les 271.400 habitants du territoire, ils représentaient au dernier recensement de l'Insee en 2019 plus de 41% de la population.

. Caldoches

Les Caldoches représentent l'autre principale communauté calédonienne: 24% de la population. Le terme est en premier lieu utilisé par la communauté kanak pour désigner les descendants de colons libres ou bagnards français. Les Calédoniens d'origine européenne se présentent eux plutôt comme des... "Calédoniens".

. FLNKS et indépendantistes

En Nouvelle-Calédonie, le principal clivage politique se situe entre indépendantistes et non-indépendantistes. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie est actuellement présidé par un indépendantiste, Louis Mapou. Principal mouvement indépendantiste, le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) a été créé en 1984, après la dissolution du Front indépendantiste. Il s'agit d'un rassemblement de partis politiques et de groupes militants qui luttent pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, en s'inscrivant dans l'histoire de la lutte contre la colonisation.

. Loyalistes

Dans l'autre camp, les loyalistes, aussi appelés non-indépendantistes, œuvrent pour que l'archipel demeure dans le giron français. La principale coalition s'appelle d'ailleurs Les Loyalistes et est formée de partis classés au centre et à droite. Cette coalition est née en 2020 autour d'une campagne pour le "non" au dernier référendum. Sa principale figure est la présidente de la province Sud et ex-secrétaire d'Etat française Sonia Backès.

. "Caillou", Kanaky

Le "Caillou" est l'une des appellations officieuses de l'archipel. Le terme fait référence au nickel, ce minerai brut dont l'archipel détient 20 à 30% des ressources mondiales et dont l'exploitation est au cœur de l'économie locale. Les indépendantistes appellent le territoire "Kanaky" ou, bien que plus rarement, "Kanaky-Nouvelle-Calédonie".