Énergie, agriculture, commerce... Poutine annonce un sommet Russie-Ligue arabe cette année

© Ramil Sitdikov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

La Russie a effectué un virage spectaculaire vers ses partenaires asiatiques, africains et arabes depuis le début de son offensive à grande échelle contre l'Ukraine en 2022 et la mise en place de lourdes sanctions occidentales frappant l'économie russe en représailles.

(Re)voir Ukraine et Russie s'accusent mutuellement d'avoir violé la trêve pascale

"Nous envisageons d'organiser cette année un sommet de la Russie avec les pays arabes", a déclaré le président russe alors qu'il recevait au Kremlin le sultan d'Oman Haitham bin Tarik al Said. "Beaucoup de nos amis dans le monde arabe soutiennent cette idée", a-t-il assuré, en invitant le sultan d'Oman à ce "sommet de la Ligue arabe et la Russie" dont il n'a pour l'heure pas précisé la date, ni le lieu.

Une première rencontre

Cette première rencontre entre les chefs d'État russe et omanais dans l'histoire des relations bilatérales, selon le Kremlin, intervient quelques jours après un déplacement en Russie de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.

Si Oman fait office de médiateur dans le dossier du nucléaire iranien dans les discussions entre les Etats-Unis et l'Iran, un allié clé de Moscou dans la région, Vladimir Poutine et Haitham bin Tarik n'ont pas évoqué publiquement ce sujet et ont préféré mettre en avant la coopération économique bilatérale, au début de leur rencontre, précédée par une cérémonie solennelle au Kremlin.

Actuellement, il y a déjà une possibilité de renforcer nos relations dans le domaine logistique et celui des transports, dans le domaine des investissements mutuels et de l'agriculture. Vladimir Poutine.



Il a souligné notamment la "possibilité de renforcer" leurs rélations dans "le domaine logistique et celui des transports". "Et bien évidemment, nous espérons que des pas supplémentaires puissent être faits dans le domaine énergétique", a-t-il ajouté, en affirmant que des sociétés russes "manifestent un grand intérêt" pour cette coopération.

(Re)voir Russie : l'émissaire de Donald Trump a rencontré Vladimir Poutine

Pour sa part, le sultan d'Oman, qui a annoncé s'être entretenu dans la matinée avec des hommes d'affaires russes, a affirmé que son pays avait également "l'intérêt" à renforcer ces contacts bilatéraux. "Il y a beaucoup de domaines où nous pouvons coopérer", a-t-il indiqué, selon ses propos traduits en russe, en citant notamment "l'énergie, l'agriculture et le commerce".