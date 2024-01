Enquête au Pentagone sur les hospitalisations controversées de son chef

Le ministère américain de la Défense va lancer une enquête indépendante au sujet de deux hospitalisations longuement tenues secrètes du chef du Pentagone, Lloyd Austin, qui souffre d'un cancer de la prostate, selon une note interne diffusée jeudi.

"L'objectif de cet examen est d'étudier les rôles, les processus, les procédures, les responsabilités et les actions liés aux hospitalisations du ministre de la Défense entre décembre 2023 et janvier 2024", est-il précisé dans le texte.

Lloyd Austin, 70 ans, avait appris début décembre qu'il souffrait d'un cancer de la prostate. Il avait été opéré le 22 décembre, sous anesthésie générale, puis hospitalisé à nouveau à partir du 1er janvier en raison de complications.

Ce diagnostic remontant à il y a plus d'un mois et ces deux hospitalisations n'ont été communiqués aux hautes autorités du pays, à commencer par le président démocrate Joe Biden, que ces derniers jours, ce qui a provoqué un tollé dans la presse et chez les républicains, en pleine année électorale.

L'enquête du Pentagone, qui sera menée par un inspecteur général indépendant, doit également évaluer si les procédures actuelles au sein du ministère de la Défense sont "suffisantes pour garantir des notifications appropriées au bon moment et un transfert efficace des pouvoirs en cas de maladie ou d'indisponibilité de hauts responsables", selon la note interne.

La polémique, très embarrassante pour le chef de l'Etat, intervient au moment où la première puissance militaire mondiale est impliquée dans plusieurs conflits majeurs, de l'Ukraine au Proche-Orient.

Soutenant Kiev contre la Russie, Israël face au Hamas palestinien, Washington, dont les forces sont régulièrement la cible d'attaques en Irak et en Syrie, cherche aussi à mobiliser ses partenaires internationaux contre les rebelles Houthis du Yémen, qui menacent le transport maritime en mer Rouge.

Examen à la Maison Blanche

Dans ce contexte, la Maison Blanche a concédé que les hospitalisations non rendues publiques de l'un des plus hauts responsables militaires du pays n'était pas une situation "idéale".

Si le président a maintenu sa "confiance" à l'égard de son ministre, selon sa porte-parole, la Maison Blanche a ordonné elle aussi un examen des règles applicables en cas d'incapacité de hauts responsables.

Les républicains ont appelé au départ de Lloyd Austin, notamment l'ancien président Donald Trump, probable rival de Joe Biden à la prochaine élection de novembre.

Plusieurs démocrates ont également exprimé leur malaise face à cette situation, mais un seul d'entre eux a exigé que le ministre quitte ses fonctions.

Joe Biden s'est toujours montré réticent à limoger de hauts responsables, afin d'éviter les remaniements et crises à répétition de l'ère Trump.

Joe Biden s'est notamment accroché à son conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan malgré le retrait américain chaotique de l'Afghanistan en 2021, avec la prise de Kaboul par les talibans.

Alors que Lloyd Austin est toujours hospitalisé, il reste en contact avec ses équipes et est tenu au courant des opérations, selon le Pentagone.

Après l'hospitalisation du 1er janvier, son adjointe Kathleen Hicks a assumé ses fonctions quelques jours, prenant des décisions "de routine".