Entrave au chantier de l'A69: 16 opposants condamnés à des amendes avec sursis

Seize militants écologistes ont été condamnés mardi à des amendes avec sursis de 400 à 500 euros pour entrave au chantier de l'autoroute A69 Toulouse-Castres, car ils s'étaient perchés dans des arbres pour éviter leur abattage.

Connus comme les "écureuils", il avaient occupé en 2023 et 2024 à divers reprises, en y installant des tentes ou des cabanes, des arbres situés sur le tracé de l'autoroute, qui ont finalement été abattus.

Les condamnations prononcées mardi par le tribunal correctionnel de Castres sont "très symboliques", a réagi leur avocate Clémence Durand, qui avait plaidé la relaxe.

"Nous faisons appel car ces faits relèvent de la liberté d'expression et de l'état d'urgence climatique. Et dans deux autres affaires nous avons obtenu la relaxe", a ajouté l'avocate à l'issue de l'audience.

Le 5 juin, le tribunal correctionnel de Toulouse a relaxé Thomas Brail, figure de l'opposition à l'autoroute, alors que le ministère public, qui a fait appel, avait requis une peine de 3.000 euros d'amende, dont 2.000 avec sursis.

En mars et mai 2023, alors que des arbres devaient être abattus, le fondateur du Groupe national de surveillance des arbres (GNSA) s'était installé pendant une dizaine de jours dans un platane à Vendine (Haute-Garonne), puis avait empêché une pelleteuse d'intervenir sur le chantier.

Le 26 mars, six "écureuils" d'une vingtaine d'années ont également été relaxés par le tribunal correctionnel de Castres, alors qu'en octobre 2023, ils avaient occupé des arbres sur le tracé de l'autoroute.

Entamé au printemps 2023, le chantier de l'autoroute a été stoppé fin février par le tribunal administratif de Toulouse, estimant qu'il n'y avait pas de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) pour justifier les dégâts causés à l'environnement.

L’État a fait appel et obtenu le 28 mai une autorisation temporaire de reprise des travaux, le temps que la cour administrative d'appel tranche sur le fond du dossier, fin 2025.

Après trois mois et demi d'arrêt, le chantier de l'A69, section de 53 km destinée à désenclaver Castres et Mazamet, a repris progressivement mi-juin. Alors que la mise en service était initialement programmée fin 2025, elle a été repoussée au second semestre 2026.