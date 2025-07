Entre éléments réels et spéculations, comment l'affaire Epstein fragilise Donald Trump et alimente les théories du complot

Donald Trump se retrouve dans la tourmente concernant l'affaire Epstein et ses innombrables théories complotistes. Le magnat de la finance a été retrouvé mort en 2019 dans sa cellule new-yorkaise. Six ans plus tard, l'affaire de ce délinquant sexuel, entourée de zones d'ombre, continue d'alimenter polémiques et rumeurs.

L’affaire Epstein pourrait, à elle seule, être le parfait exemple du déchainement des théories du complot. L’homme d’affaires et criminel sexuel Jeffrey Epstein a été retrouvé mort pendu dans sa cellule de prison à New York le 10 août 2019, peu de temps après son inculpation.

Il était accusé d'avoir organisé, pendant plusieurs années, un réseau constitué de dizaines de jeunes filles sous influence, certaines collégiennes, avec lesquelles il avait des rapports sexuels dans ses nombreuses propriétés. L'homme de 66 ans au moment de sa mort était passible de 45 années d'emprisonnement. Son procès devait s'ouvrir au mieux en juin 2020.

Six ans plus tard, l’affaire de ce riche financier et délinquant sexuel, entourée de zones d’ombre, continue d’alimenter polémiques et rumeurs. Dès l’annonce de son décès, les sphères conspirationnistes ont avancé l’hypothèse selon laquelle le milliardaire ne se serait pas suicidé.

Pour les partisans de Donald Trump les plus enclins aux théories du complot, beaucoup pensent que Jeffrey Epstein a été assassiné pour dissimuler l’implication de personnes puissantes dans ses crimes sexuels. Dans la liste supposée des clients, on retrouve des figures connues de la politique, du cinéma ou de la musique. Des noms comme Bill Clinton, le prince Andrew, Bill Gates, Michael Jackson ou encore Donald Trump reviennent souvent.

Depuis des années, des partisans du président américain militent pour la publication d'une liste secrète de clients de Jeffrey Epstein. Ce magnat de la finance se livrait à un trafic sexuel avec des jeunes filles mineures sur son île privée.

Le suicide validé par le ministre de la Justice et le FBI

Donald Trump s’est toujours placé comme celui qui restaurerait "les vraies valeurs américaines". Lors de la dernière campagne présidentielle, il promettait de déclassifier les dossiers liés à l’affaire Epstein, laissant entendre qu’il connaissait l’identité des personnes impliquées et la nature de leurs actes. Ses partisans attendaient alors des révélations, notamment la diffusion de la fameuse liste de clients. Ces attentes ont été renforcées par la nomination de fidèles à des postes-clés : Kash Patel et Dan Bongino au FBI, et Pam Bondi au poste de procureure générale. Cette dernière a d’ailleurs déclaré à plusieurs reprises détenir la prétendue liste des clients de Jeffrey Epstein.

États-Unis : Jeffrey Epstein est mort, mais pas les affaires

Mais malgré l’espoir et l’attente, la liste n’est jamais sortie. Pire encore, dans un rapport commun publié lundi 7 juillet, le département de la Justice et le FBI ont établi que l’homme d’affaires s’était bel et bien suicidé, et qu’il n’existait pas de preuve de l’existence d’une telle liste ou d’un chantage envers certaines personnalités. Il n’en fallait pas plus pour que la toile s’affole. Un déferlement de messages furieux venant de la base trumpiste, dont plusieurs figures "MAGA" ("Make America Great Again", en français "Rendre sa grandeur à l’Amérique"), sont apparus sur les réseaux sociaux.

Figure conservatrice emblématique, l'ex-présentateur de Fox News Tucker Carlson, a ainsi accusé le ministère de la Justice de vouloir "étouffer" la vérité et d'"insulter la population". Une sortie virulente qui reflète la pression croissante autour de l'affaire Epstein. Même au sein du camp républicain, les appels à la transparence se multiplient. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a, lui aussi, réclamé la publication du dossier, plaidant pour "la transparence". "Nous devrions tout mettre sur la table et laisser les gens décider", a-t-il affirmé lors d’un entretien avec le podcasteur conservateur Benny Johnson.

Et c’était sans compter sur Elon Musk, ancien allié du président américain, qui a ajouté de l’huile sur le feu : "Il est temps de lâcher la grosse bombe : Trump est dans les dossiers Epstein", a-t-il posté sur X. "C’est la raison pour laquelle ils n’ont pas été rendus publics."

Trump et le mouvement MAGA fragilisés ?

De quoi bousculer et mettre en péril la base et le mouvement "MAGA" de Trump ? L’idée de l’existence d’un réseau pédocriminel occulte est au cœur du mouvement conspirationniste QAnon, auquel adhère une partie non négligeable de la base électorale de Donald Trump. QAnon alimente l’idée selon laquelle l’Amérique serait secrètement contrôlée par des personnes politiques puissantes, les milieux financiers et les médias qui seraient à la tête d’un réseau pédophile et satanique. Tout lien, même indirect, avec cette affaire devient donc politiquement explosif pour l’ancien président. "L’affaire Epstein semble représentative de ce que nous disent les théories du complot sur l’état de nos sociétés. Aux États-Unis, où le conspirationnisme jouit d’une grande acceptabilité sociale depuis la révolution au moins, elles témoignent d’une forme de défiance vis-à-vis des élites politiques, médiatiques ou judiciaires", analyse Julien Giry, politiste, maître de conférence à l'université de Tours, sur le site du journal Le Monde.

Face aux réactions de ses partisans sur les réseaux sociaux, Donald Trump a exprimé son agacement. Il a qualifié cette frange de "stupide", tout en accusant l’opposition démocrate d’avoir orchestré une campagne visant à l'impliquer dans l'affaire. Il a également exhorté ses supporters à ne pas "perdre du temps et de l'énergie sur Jeffrey Epstein, dont tout le monde se fiche". Fait rare pour ce réseau social acquis à la cause du milliardaire républicain, la grande majorité des commentaires sous son message critiquaient ces déclarations.

Trump et Epstein, une amitié trouble de longue date

Plusieurs rapports montrent que Donald Trump et Jeffrey Epstein étaient amis depuis plusieurs années, jusqu’au milieu des années 2000, rapporte le journal américain le New York Times. Dans une interview accordée en 2002, le président américain a qualifié Epstein de "type formidable" qu'il connaissait depuis quinze ans. Il a ajouté : "On dit même qu'il apprécie les belles femmes autant que moi, et beaucoup d'entre elles sont plus jeunes."

Depuis, Donald Trump, tente -sans succès pour le moment- d’éteindre la polémique.

Aucune preuve directe n'a, à ce jour, établie l'implication de Donald Trump dans l'affaire Epstein. Pourtant, le Wall Street Journal a publié, jeudi 17 juillet, un article retentissant. Le quotidien révèle qu'en 2003, pour le 50e anniversaire de Jeffrey Epstein, sa compagne Ghislaine Maxwell — condamnée en 2022 à 20 ans de prison pour complicité de trafic sexuel — avait demandé à plusieurs proches d’Epstein, dont Donald Trump, de contribuer à un livre d’or. Selon le journal, le milliardaire new-yorkais aurait écrit une lettre à connotation salace à cette occasion.

Lettre à Epstein : Trump dément, menace le WSJ et demande la levée du secret judiciaire

La lettre au nom de Donald Trump comporte plusieurs lignes de texte dactylographié entourées d'un croquis de femme nue avec sa signature évoquant une toison pubienne, selon le journal. "Joyeux anniversaire - et que chaque jour soit un autre merveilleux secret", affirme avoir lu le Wall Street Journal, sans reproduire la lettre.

Dénonçant un "faux", le président a porté plainte le lendemain contre le journal et son patron Rupert Murdoch, et réclame 10 milliards de dollars pour diffamation.

Dans le même temps, à l'initiative de Donald Trump, le ministère de la Justice a demandé à un tribunal fédéral d'autoriser la publication de documents judiciaires ayant conduit à l'inculpation de Jeffrey Epstein en 2019.