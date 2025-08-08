Episode de chaleur: 17 départements du sud en vigilance orange samedi

Le
08 Aoû. 2025 à 05h27 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
L'épisode de chaleur débuté dans le sud de la France va s'étendre à 17 départements samedi, prévoit Météo-France

L'épisode de chaleur débuté dans le sud de la France va s'étendre à 17 départements samedi, prévoit Météo-France, constatant une "hausse généralisée" des températures, prémices d'un épisode caniculaire.

A partir de vendredi midi, sont placés en vigilance orange le Rhône, la Loire, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, ainsi que l'Aveyron et le Lot.

Samedi, à 12H00, s'ajouteront la Dordogne, l'Aude, le Puy-de-Dôme, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie, annonce Météo-France dans son dernier bulletin vendredi matin.

"Les fortes chaleurs auront tendance à s'accentuer et à s'étendre les jours suivants. Elles se poursuivront en début de semaine prochaine", ajoute Météo-France.

Jeudi après-midi, "on a déjà relevé 35 à 38°C sur un petit quart sud-ouest et 34 à 36°C en vallée du Rhône".

La nuit de jeudi à vendredi a été également chaude, avec des minimales à 5H00 souvent comprises entre 19 et 22°C sur les départements qui entreront en vigilance orange à 12h00.

Vendredi après-midi, Météo-France attend de 36 à 38°C, localement 39°C, sur une grande partie Est de l'Occitanie, et de 35 à 37°C, localement 38°C, dans le Centre-Est.

